オムロン サイニックエックスと青山学院大学、XR（クロスリアリティ）分野のトップカンファレンス「IEEE VR 2025」で最新の研究成果を発表

オムロン サイニックエックス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:諏訪正樹、以下 OSX)は、青山学院大学(本部:東京都渋谷区、学長:稲積宏誠)の理工学部 情報テクノロジー学科 伊藤雄一研究室との最新の共同研究成果を、「The 32nd IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces(以下、IEEE VR 2025)」にて発表します。

IEEE VR 2025は、「VR(人工現実感)」「AR(拡張現実感)」「MR(複合現実感)」などの幅広い分野での研究成果が発表されるトップレベルの国際会議です。2025年は、3月8日から3月12日(現地時間)にかけて、フランス サン・マロで開催されます。

OSXより発表する研究論文は、以下のとおりです。

■Transtiff: A Stylus-shaped Interface for Rendering Perceived Stiffness of Virtual Objects via Stylus Stiffness Control

(日本語訳:Transtiff: 硬軟変化可能なスタイラス型インタフェースを用いたバーチャル物体の硬軟知覚の再現)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLV-ktAf2Ag ][表: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/114_1_92e11185a52130b4eb3ccdbe068b5830.jpg ]

※所属は、論文執筆時点のものです。現時点では、情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンが考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。

青山学院大学について

学校法人青山学院は、米国のキリスト教宣教師により創設された3つの学校を源流とし、2024年に創立150周年を迎えました。創設当初から、他者や社会のために自ら進んで行動する「サーバント・リーダー」の育成に努めてきました。青山学院大学は、11学部27学科を擁する総合大学です。「多様性を尊重する姿勢」や「垣根を越えて協働する力」により研究・教育のさらなる質的向上を目指し、「神と人とに仕え社会に貢献する」教育研究共同体として、これからも時代の要請に応えうる大学の創出に努力を重ねていきます。

