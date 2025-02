【トップバッター】ディズニー最大級のショッピング・イベントが今年も銀座にやってくる！3月5日(水)から『Disney THE MARKET 2025 』スタート！

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』

■会期:3月5日(水)~3月24日(月)[最終日午後6時終了]

■会場:銀座三越 新館7階 催物会場 /本館7階 銀座シャンデリアスカイ

■オンラインストア販売開始予定日:3月5日(水) 午前10時~

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51

銀座三越では、3月5日(水)~3月24日(月)まで新館7階 催物会場 /銀座三越 本館7階 銀座シャンデリアスカイにて、ディズニーファン待望の『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』を開催いたします。今回のテーマは「マジックアワー」。時代と共に変化し世界中のファンを魅了したディズニー作品。限定品や会場を色鮮やかなグラデーションで表現し、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せをお届けいたします。「ディズニー」、「ピクサー」、「マーベル」、「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのアイテムが一堂に会する特別な空間をご堪能ください。

■新館7階 催物会場■

ここでしか手に入らない!

イベント限定【銀座三越限定】

上左:会場限定 銀座 キーホルダー 880円(直径約5.4cm)

上右:会場限定 銀座 トートバッグ 3,520円 (本体:約W39×H39×D9cm/持ち手部分:約W2.5×H60cm)

下:会場限定 銀座 手ぬぐい1,100円(約W90×H34cm)

※キーホルダーはお一人さま3点限り。※画像はイメージ

どこよりも早くゲットしたい!

イベント限定【銀座三越先行販売】

[銀座三越先行販売]

左:ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ボールチェーンマスコット 2,640円(W7×H5×D6cm)

右:ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ちょっこりさん 1,980円(W10×H14×D7.5cm)

※画像はイメージ

[銀座三越先行販売]左:ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション 2,970円(W12×H20×D6cm)、 右:ミッキー・イン・リアル・ライフ ミニーマウス プレミアムビーンズコレクション 2,970円(W12×H20×D6cm)※画像はイメージ[銀座三越先行販売]ベイマックス<占い師コスチューム>ちょっこりさん 2,200円(W7×H6×D8cm)※画像はイメージ銀座三越先行販売]上:ファンタジア<レッド>バッグチャーム 1,650円(約W3.5×H6cm)、下:ファンタジア<レッド>ブラインドメタルチャーム 全7種 各770円(約W3.5×H6cm)※ランダム商品のため種類はお選びいただけません。※画像はイメージイベント限定【三越伊勢丹限定販売】[三越伊勢丹限定販売]右:ファンタジア/魔法使いの弟子/Tシャツ 4,801円(S~XL)、左:ファンタジア/魔法使いの弟子/トートバッグ 4,601円(約W33×H40×D15cm)※画像はイメージ[三越伊勢丹限定販売]ファンタジア/魔法使いの弟子/キャップ 各4,801円(フリーサイズ(56~59cm/金具調整))※画像はイメージ【銀座三越先行販売】[銀座三越先行販売]<シュタイフ>エンジェル(フレンズシリーズ)11,000円(全長約23cm)※画像はイメージ[銀座三越先行販売]<Disney SERIES CREATEDby MOUSSY>I LOVE MM TSJ各7,700円 ※画像はイメージ

【バイヤーおすすめ】

コレクター必見!<マスタークラフト>

『ふしぎの国のアリス』のチェシャ猫や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントン&ゼロ等、レアなキャラクターが多数揃います。

<マスタークラフト>『ダンボ』ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション)70,001円(ポリストーン/ダンボ:全長約33cm/ティモシー:全長約15cm)

※画像はイメージ

『ファンタジア』より、『魔法使いの弟子』 に扮したミッキーが小判に!

純プラチナ小判10g 198,000円(10g/約2.5×4cm)

※受注販売となります。ご注文後、約90日でのお届けとなります。

※ご購入は三越伊勢丹オンラインストアからとなります。

※画像はイメージ

■本館7階 銀座シャンデリアスカイ■

先行販売作品を含めた海外アーティストによる作品や、日本独特の巧みな技法で制作されたアート作品を一堂にご紹介いたします。

[銀座三越先行販売]

Lilo & Stitch 396,880円(額装サイズ:約H50.5×W65.5cm)

※受注販売となります。ご注文後、約90日でのお届けとなります。

※ご購入は三越伊勢丹オンラインストアからとなります。

※画像はイメージ

3月20日(木・祝)からのディズニー映画新作『白雪姫』公開を記念して

■新館7階 催物会場■[銀座三越先行販売]マルチリングプラスLサイズ1,848円 ※画像はイメージ[銀座三越先行販売]<シュタイフ>ディズニー 白雪姫7人のこびと おとぼけ(全長約16cm)47,300円 ※画像はイメージ

<Areeam>白雪姫/リボントートバッグ

7,501円(ポリエステル/約W28.5×H36×D13cm/持ち手部分:約62cm)

※画像はイメージ

3月5日(水)から、三越伊勢丹オンラインストアで購入いただけます!

Snow White Dancing in the Sunlight

699,380円(キャンバス/額装サイズ:H68.5×W91.5cm)

※受注生産となります。ご注文後、約90日でのお届けとなります。

※画像はイメージ

ゲットしたい!会場限定のお楽しみ。

◇『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグを販売◇

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』会場にて、『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグを1枚330円にて販売します。

■ 販売場所:新館9階 銀座テラス/テラスコート お会計カウンター

※サイズ:約W32×H34×D17.5cm

※画像はイメージ

◇「エムアイカード プラス」会員 または「ディズニー★JCBカード」会員限定特典◇

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』会場にて、1会計につき税込11,000円以上お買いあげいただいたお客さまにいずれかをプレゼントいたします。

1.「エムアイカード プラス」にて、お買いあげいただいた先着1,200名さまに「銀座三越限定 アクリルキーホルダー(ミニーマウス)」

2.「ディズニー★JCBカード」にて、お買いあげいただいた先着1,200名さまに「銀座三越限定 アクリルキーホルダー(ミッキーマウス)」

■ お渡し場所:本館9階 銀座テラス/テラスコート お会計カウンター

※画像はイメージ。※なくなり次第終了。※当日のお買いあげレシートのみ有効。(一部、お買いあげ金額加算対象外商品あり)

◇会場音楽がディズニー・ミュージックに!◇

期間中、新館7階 催物会場、本館7階 銀座シャンデリアスカイではディズニーの人気曲を集めた公式プレイリストの楽曲をお楽しみいただけます。ディズニー映画『モアナと伝説の海2』、超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の楽曲をはじめ、『アナと雪の女王』、『アラジン』、『ライオン・キング』等をセレクト!

※画像はイメージ

『Disney THE MARKET 2025 』

今後のスケジュール

◇2025年4月4日(金)~4月24日(木) 高松三越 新館5階 催物会場

◇2025年6月5日(木)~6月16日(月) 福岡三越 9階 三越ギャラリー

◇2025年6月21日(土)~7月14日(月) 新潟伊勢丹 6階 催物場

◇2025年8月6日(水)~8月17日(日)(予定)日本橋三越本店 本館7階 催物会場

※会場により一部内容が異なります。

※開催日は変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

※標準税率(10%)と軽減税率(8%)が混在しております。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。