ダウンロード版ゲームが最大84％OFF！『春の訪れセール』開催中！『鉄拳7』は65％OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント




　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』や『鉄拳7』など、合計60タイトル以上がセールラインナップに登場。


この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。



セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation(R)Store】


■セール期間：2025年2月26日（水）～ 2025年3月12日（水）





【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『サンドランド Special Edition』


　販売価格：11,000円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：7,260円（税込）



『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』


　販売価格：3,960円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：2,772円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【35％OFF】セール販売価格：2,574円（税込）



『SCARLET NEXUS』


　販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【65％OFF】セール販売価格：3,157円（税込）



『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション』


　販売価格：11,000円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：7,150円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：6,600円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


　販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）



『ＳＤガンダム　ジージェネレーション　ジェネシス デラックスエディション』


　販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『スーパーロボット大戦Ｔ』


　販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）



『鉄拳7 Welcome Price!!』


　販売価格：4,400円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：1,540円（税込）



『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』


　販売価格：11,000円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円（税込）


　⇒PlayStation(R)Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円（税込）


など



セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


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【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年2月26日（水）～ 2025年3月23日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』


　販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝　ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』


　販売価格：7,348円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


　販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）



『風のクロノア １＆２アンコール』


　販売価格：5,478円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）



『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』


　販売価格：5,280円（税込）⇒【76％OFF】セール販売価格：1,250円（税込）



『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』


　販売価格：3,960円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：2,980円（税込）



『ビリオンロード』


　販売価格：6,270円（税込）⇒【84％OFF】セール販売価格：990円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。



セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/




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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


　(C)創通・サンライズ



『スーパーロボット大戦Ｔ』


　(C)C・ST/K・T　(C)S　(C)X／1998 N　(C)ST・SR　(C) T, N / EFPS


　(C)Dyn　(C)GN/D-MZFP　(C)BV/FD/GX　(C)松本零士・東急エージェンシー


　(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY　(C) AIC・T.D.C/GSP



『鉄拳7 Welcome Price!!』


　"STREET FIGHTER" Series(C)CAPCOM U.S.A.,INC. ALL RIGHTS RESERVED.


　TEKKEN(TM)7& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


　太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』


　(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝　ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』


　(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ


　(C)劇場版NARUTO製作委員会2014


　(C)劇場版BORUTO製作委員会2015


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『風のクロノア １＆２アンコール』


　風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.




※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。