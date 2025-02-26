ダウンロード版ゲームが最大84％OFF！『春の訪れセール』開催中！『鉄拳7』は65％OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』や『鉄拳7』など、合計60タイトル以上がセールラインナップに登場。
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation(R)Store】
■セール期間：2025年2月26日（水）～ 2025年3月12日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『サンドランド Special Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：7,260円（税込）
『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』
販売価格：3,960円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：2,772円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【35％OFF】セール販売価格：2,574円（税込）
『SCARLET NEXUS』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【65％OFF】セール販売価格：3,157円（税込）
『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション』
販売価格：11,000円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：7,150円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：6,600円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
『ＳＤガンダム ジージェネレーション ジェネシス デラックスエディション』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｔ』
販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）
『鉄拳7 Welcome Price!!』
販売価格：4,400円（税込）⇒【65％OFF】セール販売価格：1,540円（税込）
『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円（税込）
など
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年2月26日（水）～ 2025年3月23日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_6
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
販売価格：7,348円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『風のクロノア １＆２アンコール』
販売価格：5,478円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：2,990円（税込）
『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』
販売価格：5,280円（税込）⇒【76％OFF】セール販売価格：1,250円（税込）
『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』
販売価格：3,960円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：2,980円（税込）
『ビリオンロード』
販売価格：6,270円（税込）⇒【84％OFF】セール販売価格：990円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
(C)創通・サンライズ
『スーパーロボット大戦Ｔ』
(C)C・ST/K・T (C)S (C)X／1998 N (C)ST・SR (C) T, N / EFPS
(C)Dyn (C)GN/D-MZFP (C)BV/FD/GX (C)松本零士・東急エージェンシー
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP
『鉄拳7 Welcome Price!!』
"STREET FIGHTER" Series(C)CAPCOM U.S.A.,INC. ALL RIGHTS RESERVED.
TEKKEN(TM)7& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『僕のヒーローアカデミア One 's Justice2』
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)劇場版NARUTO製作委員会2014
(C)劇場版BORUTO製作委員会2015
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『風のクロノア １＆２アンコール』
風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。