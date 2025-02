チャオ・ジンマイ、ジャン・リンホー主演！人生やり直しラブロマンス時代劇「度華年 The Princess Royal」3月11日(火)より日本初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社度華年 The Princess Royal

CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「度華年 The Princess Royal」を、3月11日(火)午後9時より日本初放送します。

敵対し非業の死を遂げた夫婦が、記憶を持ったまま20年前にタイムスリップ。結婚前の18歳と20歳の自分となって人生をやり直すファンタジー・ロマンス時代劇。民と家族を守るために戦う公主を「ロマンスの降る街」「開端-RESET-」などのチャオ・ジンマイが、公主の婿を「寧安如夢(ねいあんにょむ)~宮廷にふたたび舞い降りる愛~」などのジャン・リンホーが演じます。ぜひご覧ください!

度華年 The Princess Royal

★CS衛星劇場にて、3月11日(火)日本初放送スタート!

毎週(火)午後9:00~11:00他 ※2話連続放送

2024年/中国/全40話

[原作]モ・シューバイ

[監督]ガオ・イージュン(高翊浚)

[脚本]ラオ・ジュン(饶俊)

[出演]チャオ・ジンマイ(赵今麦)、ジャン・リンホー(张凌赫)、チェン・ホーイー(陈鹤一)、リウ・シューウェイ(刘旭威)、チョン・グオ(成果)、ホー・チウ(鹤秋)

憎しみ合った夫婦が結婚前にタイムスリップ!?2人は真実の愛にたどり着けるのか。運命を変える壮大な時代劇ラブロマンス。

政略結婚によって婚姻関係を結んだ夫婦が、すれ違いから最後は憎み合って死を迎える。しかし、2人は記憶を持ったまま一緒に婚姻前の過去にタイムスリップ。今度の人生、同じ過ちはおかさないと決めたはずが…2人の運命はいかに!?

主演の夫婦役を、今中国で人気を獲得している若手俳優ジャン・リンホーとチャオ・ジンマイが務める。

本作は配信サイトで放送翌日から好評を博し、その後も着実に評判を上げた。事前の期待度は高くなかったが、中国国内で2024年における人気ドラマの仲間入りを果たした。

李蓉(リー・ロン)役:チャオ・ジンマイ(赵今麦)

裴文宣(ペイ・ウェンシュエン)役:ジャン・リンホー(张凌赫)

苏容卿(スー・ロンチン)役:チェン・ホーイー(陈鹤一)

李川(リー・チュワン)役:リウ・シューウェイ(刘旭威)

上官雅(シャングワン・ヤー)役:チョン・グオ(成果)

秦真真(チン・ジェンジェン)役:ホー・チウ(鹤秋)

【あらすじ】

大夏王朝の公主だった李蓉は、皇室に迫るほどに勢力を伸ばす世家をけん制するため、世家に対立する寒門出身で、最年少で官吏に選出された聡明な文宣と結婚させられる。この政略結婚は愛ではなく、敵意と疑念に満ちていた。 2人は対立し、互いに愛し合いながらも、身分や立場の違い、そしてそれに伴う政治的立場が2人を引き裂いていく。

20年にわたる緊張と宮廷の陰謀の末、2人は早すぎる死を迎える。

しかし、なんと、2人とも記憶を残したまま、 18歳と20歳の自分として生まれ変わってしまう!2人は、過去の過ちを正そうと決意し、かつて自分たちを破滅させた陰謀を阻止するために協力することに。危険な状況を進んでいく2人にロマンスの火花は散るだろうか…。

<視聴者プレゼント>「度華年 The Princess Royal」写真集(非売品)を抽選で3名様にプレゼント!

(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

応募期間:3月11日(火) 21:00~ 4月15日(火)23:59

応募方法: ドラマの本編終了後に放送される応募キーワードと合わせて、URL( https://www.eigeki.com/gift/detail/1412 )よりご応募下さい。

★「度華年 The Princess Royal」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/theprincessroyal

★「度華年 The Princess Royal」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=sUh7RbxocnU

※スカパー!でご視聴の方は、スマホ、タブレット、PCでご視聴いただける「スカパー!番組配信」でご覧いただけます。

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535