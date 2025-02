V系バンド登竜門イベント【KHIMAIRA】開催記念番組に、櫻井有紀、NICOLAS、XANVALA、CHAQLA.からメンバー生出演！　〈3/4(火)20:00から放送〉

株式会社ドワンゴ

2025年3月22日(土)渋谷duoで開催される『KHIMAIRA-Tokyo in Affection-』の開催記念番組を、3月4日(火)にニコ生公式で放送されることが決定した。

YUKI-Starring Raphael-から櫻井有紀をはじめ、NICOLAS、XANVALA、CHAQLA.から各2名ずつをゲストに迎え約90分に渡り放送予定。

『KHIMAIRA-Tokyo in Affection-』開催記念!櫻井有紀、NICOLAS、XANVALA、CHAQLA.からメンバー生出演!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1049_1_0c617d422ad131e48fd37e532a4b61df.jpg ]

【番組について】

・番組の本編(約60分)はどなたでも視聴可能となりますが、おまけパート含む全編視聴するにはプレミアム会員のご登録が必要です。≫ニコニコプレミアム会員登録はこちら(https://account.nicovideo.jp/premium/register?next_url=%2Fwatch%2Flv347124315&site=nicolive&sec=nicolive&sub=description)

・タイムシフト期間: 2025年3月22日(土)23時59分まで(期間中見放題)

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

(プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。)

出演者

YUKI-Starring Raphael-(櫻井有紀)

YUKI-Starring Raphael-

(櫻井有紀)

NICOLAS(SAKU・AKANE)

NICOLAS

(SAKU・AKANE)

XANVALA(Yuhma・70.)

XANVALA

(Yuhma・70.)

CHAQLA.(ANNIE A・kai)

CHAQLA.

(ANNIE A・kai)

MC:山内秀一

イベント概要

【公演】KHIMAIRA-Tokyo in Affection-

【日程】2025年3月22日(土)

【時間】OPEN 16:45 / START 17:30

【会場】duo MUSIC EXCHANGE



【出演】YUKI-Starring Raphael- / NICOLAS / XANVALA / CHAQLA.

前売り \5,800(税込)オールスタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

▼eplus

https://eplus.jp/khimaira/

関連リンク

◆櫻井有紀

Instagram:https://www.instagram.com/osu.ora.yuki/



◆NICOLAS

OFFICIAL X:https://x.com/NICOLAS_PSYCHO

OFFICIAL サイト:https://nicolas-psycho.com/



◆XANVALA

OFFICIAL X:https://x.com/XANVALA

OFFICIAL サイト:https://xanvala.com/



◆CHAQLA.

OFFICIAL X:https://x.com/CHAQLA_offi

OFFICIAL サイト:https://www.chaqla.com/