¥®¥Õ¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPERLES¡×¿·È¯Çä
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥ë¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¡£
Á¡ºÙ¤µ¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¡¢¾åÉÊ¤µ¡Ä¤½¤³¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï½É¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ñー¥ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î»òÊª¡£
¥Ñー¥ë ¥Ê¥×¥¥ó¥ê¥ó¥°
18À¤µª¸åÈ¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥óÄ«Ëö´ü¤Î¥ë¥¤16À¤´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ÎÉ½¸½ÍÍ¼°¡Ö¥ë¥¤16À¤ÍÍ¼°¡×¤Ë´ð¤Å¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñー¥ë¡×¡£
Á°¤Î»þÂå¡Ö¥ë¥¤15À¤ÍÍ¼°¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥í¥³¥³ÍÍ¼°¤Î²ÚÈþ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¸ÅÅµ¼çµÁ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡Ö¸·³Ê¤µ¡×¤È¡¢½÷ÀÅª¤Ê¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¡×¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¡¢µæ¶Ë¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾åÉÊ¤Ëµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤µ¤ò¡¢Âî¾å¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥Ñー¥ë¡×¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£
¥«¥È¥é¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñー¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ñー¥ë¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥È¥é¥êー¡¢¥Ûー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢º£²óºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÂî¾å¤Î¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Ê¥¤¥Õ¥ì¥¹¥È¡¢¥Ê¥×¥¥ó¥ê¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¤½¤·¤Æ¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¡£
¤´¼«Âð¤ÇÆü¡¹¤Î¿©Âî±é½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Æー¥Ö¥ë¤¬²Ú¤ä¤°¡¡¥Ê¥¤¥Õ¥ì¥¹¥È¡¢¥Ê¥×¥¥ó¥ê¥ó¥°¡¢¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡Ê¥¥ã¥ó¥É¥ëÉÕ¤¡Ë¡¡
B04210018¡¡\30,800 ¡¡¡¡
ÁÇºà¡§¥·¥ë¥Ðー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â 6cm¡Ê¥¸¥å¥¨¥êーÉôÊ¬¤Î¤ß¡Ë
¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー ¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È
B04222530¡¡\19,250 ¡¡
ÁÇºà¡§¥·¥ë¥Ðー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â 2.5cm
¥Ê¥¤¥Õ¥ì¥¹¥È ¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡
B04222532¡¡\19,250
ÁÇºà¡§¥·¥ë¥Ðー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â 4.8cm
¥Ê¥×¥¥ó¥ê¥ó¥° ¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È
B04223560¡¡\29,700 ¡¡¡¡
ÁÇºà¡§¥·¥ë¥Ðー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â 5.6cm
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥ë ÀÄ»³ËÜÅ¹ 03 3499 5031