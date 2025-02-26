《EITHER＆》水、汗、紫外線から安心カバーするフィルターコンシーラー「Skin Fit UV Concealer」が新発売
BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上 信太郎、以下 Direct Tech）は、韓国発のコスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」より、2025年2月28日Qoo10メガ割・公式ECサイトにてSkin Fit UV Concealer（スキンフィットUVコンシーラー ）を発売いたします。
EITHER＆の人気のベースアイテムラインに今回新たに仲間入りする、AIカバーを叶えるコンシーラー
「Skin Fit UV Concealer」。
水/汗だけでなく、紫外線からも肌をカバーしながらも、厚塗り感が出ないように工夫されたフィルターコンシーラーです。
■ 製品詳細
●名称：Skin Fit UV Concealer
（スキンフィットUVコンシーラー ）
●価格：\1,430（税込）
●詳細：水、汗、紫外線から安心カバー
厚塗り感がないフィルターコンシーラー
Point１. 低刺激*
毛穴に優しい低刺激スキンケアリングフォーミュラ
ティーツリー葉エキス 85,000ppmを含めた、
ティーツリーアクティブ成分*を含有され
肌の安らぎをサポートします。
*すべての方にニキビの元が出来ないわけではありません
*ティーツリーアクティブ成分：ティーツリー葉エキス、テルピネン‐4‐オール、ティーツリーオイル
Point２. 高密着AIカバー
しっかり密着して、肌の悩みをカバー
Point３. 外部フィルタリング
日常的な紫外線をカット (SPF20, PA++)はもちろん、
ウォーター /スウェットプルーフの臨床テスト済みで、崩れにくくしっかりカバーをキープします。
■カラー
1.0 ヌードベージュ (17~21号おすすめ)
2.0 ミディアムベージュ (23号おすすめ)
■Qoo10メガ割
コンシーラー発売開始を記念して、メガ割限定セットBOXを発売！
今回発売するSkin Fit UV Concealer（スキンフィットUVコンシーラー ）と合わせて、AIのような肌を作ることが出来るクッションファンデなどの人気のベースアイテムを合わせた特別なセットを２種類ご用意。
ノベルティも、メイク前のスキンパックや、同じく新作として登場したDewy Syrup Tint (デューイシロップティント）のミニサイズをご用意した豪華な限定セット。
お得なこの機会に、ぜひEITHER＆のアイテムをお試しください。
●名称：BLUR SKIN SET
●価格：\11,650円→ メガ割価格\ 6,971（税込）
●詳細：１.PEBBLE BLUR CUSHION
（ぺブルブラークッション）
２.Skin Fit UV Concealer
（スキンフィットUVコンシーラー ）
３.PEBBLE TONE UP ESSENCE
（ぺブルトーンアップエッセンス）
●ノベルティ：MAKE READY SKIN PAC
（メイクレディースキンパック）
PEBBLE BLUR CUSHION MINI
（ぺブルブラークッションミニ）
●名称：GLOW SKIN SET
●価格：\8,290円→ メガ割価格\ 4,972（税込）
●詳細： １.PEBBLE GLOW CUSHION
（ぺブルグロウクッション）
２.Skin Fit UV Concealer
（スキンフィットUVコンシーラー ）
３.PEBBLE TONE UP ESSENCE
（ぺブルトーンアップエッセンス）
●ノベルティ：Dewy Syrup Tint 02 MINI
(デューイシロップティント02 ミニ）
■EITHER＆
“Either Way, I’m Confident! with Seoul’s Soul”
グローバルビューティーの最先端にあるK-Beauty!
その中心にある最もトレンドな都市、ソウルの感性をリアルウェイで表現し、どれを選んでもソウルのような感覚的なムードに。
EITHER＆は肌キメと毛穴をキレイに手軽くカバーするベースメイクを中心にビューティーノウハウを伝えるベーススペシャルリストです。
公式HP https://eitherand.jp/
公式Instagram https://www.instagram.com/eitherand_jp/
公式X https://x.com/EITHERAND_JP
公式YouTube www.youtube.com/@either_and
公式LINE https://lin.ee/wRPZekO
■会社概要
会社名 ：株式会社Direct Tech
住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-1-8 Barbizon8 4F
設立 ：2018年11月
代表者 ：井上 信太郎
事業内容：D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業
URL ：https://direct-tech.jp/