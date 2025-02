ダブルネルドリップコーヒーと日本紅茶の新たな出会い 上島珈琲店から新メニュー『珈琲香るミルク紅茶』、華やかな春の色を楽しめる『関山桜のミルク珈琲』、『苺ミルク』を2月27日に期間限定発売！

ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社

UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社(本社/神戸市、社長/川野浩司、略称/UFS)は、主力業態の「上島珈琲店」にて、ダブルネルドリップコーヒー※1と日本紅茶※2の風味が一体となった新メニュー『珈琲香るミルク紅茶』と、華やかな春の色を楽しめる『関山桜のミルク珈琲』と『苺ミルク』を、2月27日(木)に期間限定で発売します。

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。上島珈琲店は2003年6月、東京・神田神保町に1号店をオープンして以来、UCCグループが90年以上にわたって培ってきたコーヒーへのこだわりと技術を活かして、おいしいコーヒーと心地よい空間を提供し続けています。また、コーヒーの可能性をさらに広げるため、「フルーツ」、「スイーツ」、「野菜」、「スパイス」、「香り」をテーマに、これまでに50種類以上のシーズナル限定ミルク珈琲を発売してきました。

今回は、ダブルネルドリップコーヒーと日本紅茶の新しい出会いを実現した創作ドリンクメニュー『珈琲香るミルク紅茶』を期間限定で新発売します。また、『関山桜のミルク珈琲』と『苺ミルク』も同時発売します。移ろう季節に心を重ねながら、春を待つ季節の情景に身をゆだね、豊かな時をお楽しみください。

■メニューの概要

『珈琲香るミルク紅茶』<期間限定>

珈琲香るミルク紅茶

【販売期間】2月27日(木)~4月上旬(なくなり次第終了)

【販売価格(税込)】R:680円 L:800円

※アイスは+20円 となります。

※一部店舗で価格が異なります。

【販売店舗】全国の上島珈琲店(一部店舗除く)

【開発背景】

上島珈琲店では、創業より大切に継承しているダブルネルドリップ方式で抽出した濃厚でありながらも、クリアな味わいのダブルネルドリップコーヒーと、高品質な「やぶきた品種」などの茶葉を使用した日本紅茶の贅沢な出会いを味わっていただきたく、開発しました。

【for You expert※3からメニューのご紹介】

ダブルネルドリップコーヒーと日本紅茶を贅沢にも同じ分量で混ぜあわせ、コーヒーの奥ゆきのある風味と、日本紅茶の優しく繊細な香りを一体にし、上島珈琲店の上質さの融合をはたしました。そこに、ミルクと和三蜜糖を優しく調和させ、まったく新しい味わいを生み出しています。

日本の喫茶文化の進化を遂げてきた上島珈琲店が切り開く、コーヒーの可能性に挑戦しました!

『珈琲香るミルク紅茶』をお楽しみいただき、予想外のおいしさへの出会い、新しい好みの発見をぜひご体験ください。

『関山桜のミルク珈琲』 <期間限定>

関山桜のミルク珈琲

【販売期間】2月27日(木)~4月上旬(なくなり次第終了)

【販売価格(税込)】 R:720円 L:840円

※アイスは+20円 となります。

※一部店舗で価格が異なります。

【販売店舗】全国の上島珈琲店(一部店舗除く)

【開発背景】

染井吉野の後に咲く桜の中でも艶やかで華やかな桜である関山桜をテーマに、春のひと時に心を重ねていただきたいと思いから、本メニューを開発しました。

【for You expertからメニューのご紹介】

ミルク珈琲※5、関山桜のシロップ、和三蜜糖を合わせることで、まるで和菓子のような、淡く優しい味わいを実現しています。

さらに、ホイップクリームと、桜の花びらから作られたサクサクとした食感をお楽しみいただける「桜クランチ」をトッピングしました。

春の思い出の情景を重ねながら、心和らぐひと時をお過ごしください。

『苺ミルク』<期間限定>

苺ミルク

【販売期間】2月27日(木)~5月中旬(なくなり次第終了)

【販売価格(税込)】R:720円 L:840円

※アイスのみとなります。

※一部店舗で価格が異なります。

【販売店舗】全国の上島珈琲店(一部店舗除く)

【開発背景】

古き良き時代の喫茶店で出されていた、フレッシュな苺を使った「苺ジュース」の懐かしい味わいを、大人のための濃厚な「苺ミルク」をテーマに、現代風に進化させました。

【for You expert※3からメニューのご紹介】

国産の苺と、苺シロップをミキシングし、ミルクと混ぜ合わせました。

口いっぱいに広がる濃厚な苺の甘みと、つぶつぶとした食感をお楽しみいただけます。

『苺ミルク』に、バニラアイスをトッピング(+180円~)して、苺ミルクのフロートはいかがですか?

ほどよいアップグレードが自分へのご褒美にぴったりです。春の麗らかな陽気に心躍る人気メニューをぜひご賞味ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※1 ダブルネルドリップコーヒー

ネルドリップ(布ドリップ)とは、起毛した布「フランネル」で作られたフィルターを使ったコーヒーを抽出する方法のこと。舌触りの滑らかなコクのあるコーヒーの味わいに仕上がります。

上島珈琲店のダブルネルドリップコーヒーは、一度ネルドリップ抽出したコーヒーを、新たなコーヒー粉を入れたネルでさらに抽出することで、二度目の抽出の際、コーヒー粉の粒子がフィルターの役割も果たし、コーヒー液の余分な雑味を吸着します。こうしてできた濃厚なネルドリップコーヒーは、ミルクを加えても、クリアな味わいを実現しています。

上島珈琲店の店舗では、「お客さまにおいしいコーヒーをお届けしたい」との想いで独自開発した「ネルドリップマシン(写真右)」で、コーヒー職人たちのこだわりがつまったコーヒーを提供しています。

※2 日本紅茶

日本のコーヒーショップとしてお客さまに日本の良さや品質の高さを体感いただくため、上島珈琲店のすべての紅茶メニューで、鹿児島連山を望む霧島盆地で栽培されている「やぶきた品種」などの茶葉を使用しています。茶畑のある霧島盆地では5月頃に一番茶を収穫するため冬にお茶が冬眠する期間が長く、うま味のある茶葉を収穫することができます。こうしてできた茶葉を使用し、繊細で渋みが少なく飲みやすい紅茶を提供しています。日本紅茶の詳細については以下URLをご覧ください。

https://www.ueshima-coffee-ten.jp/menu/tea/japanese-tea/

※3 for You expert

for You expertとは、上島珈琲店がNo.1 Hospitalityをすべての店舗で体現するために、プロフェッショナルで高感度な人財を育成するプログラム「for Youプログラム※4」を受講し、難関な資格制度に合格したスタッフを指します。

for You expertは、特別なfor You expertバッジ(資格保有者に付与されるバッジ)を着用し、ホスピタリティのプロフェッショナルとしてお客さまとともに豊かなひと時を共創していくことを約束します。

※4 for You プログラム

「for Youプログラム」とは、プロフェッショナルで高感度な人財を育成するプログラムです。従来のマニュアル通りのサービスではなく、ひとりひとりのお客さまにフォーカスし、お客さま目線に立ち、お客さまに寄り添ったホスピタリティを体現することができるスタッフを育成し、真のホスピタリティの理解と体現を実現し、豊かな顧客体験の創造を目指しています。

なお、上島珈琲店が取り組むサステナビリティのひとつに「People」という項目を設けています。

個々の考える力・ヒューマンスキルを高め、社内外に対して好影響を与えられる人財の持続的な輩出を目指しています。

自らオーナーシップを持ってキャリア形成を実現できる環境を整備するとともに、柔軟な働き方を支援し、多様な人財の活躍推進、共創を実現できる人財開発に取り組んでいます。

詳細は「上島珈琲店が取り組むサステナビリティ」ページをご覧ください。

URL:https://www.ueshima-coffee-ten.jp/about/sustainability/

※5 ミルク珈琲

一般的な「カフェオレ」は、コーヒーとミルクの比率が5:5ですが、上島珈琲店の比率は、ダブルネルドリップコーヒーとミルクを2:8の黄金比率で配合し、コーヒーの濃厚さと、ミルクのコクやまろやかさをバランスよく感じられる味わいを実現しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪参考資料≫

上島珈琲店のオリジナルブレンドがサステナブルな一杯に

上島珈琲店のブレンドコーヒーやミルク珈琲には、UCCグループの「サステナブルなコーヒー調達」基準に基づいて調達された、環境にやさしく、生産者の生活の向上につながる、アラビカ種100%のコーヒー豆を50%以上使用しています。

詳細は、「UCCのサステナビリティ:2030年までに自社ブランドを100%サステナブルなコーヒー調達に」ページをご覧ください。

URL:https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/people/coffee/

関連URL

・「上島珈琲店」ウェブサイト:https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

・「上島珈琲店」施設一覧:上島珈琲店施設一覧 | UFS店舗検索

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社 お客様担当

〒650-0046 神戸市中央区港島中町7-7-7

<WEB> https://www.ucc.co.jp/customer/ufs_product_form/