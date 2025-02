広島PARCO 2025年春NEW&RENEWAL ＜第一弾＞

株式会社パルコ

広島PARCOは、2025年春、本館・新館の低層階を中心に、中四国初・広島初上陸ブランドなど全館38区画4,500平方メートル 超(第2弾を含む)のリニューアルを実施いたします。

第二弾リリースは、3月中下旬頃を予定しています。

↓↓ 広島PARCO 2025春 NEW&RENEWAL OPEN特設サイト ↓↓

URL:https://hiroshima.parco.jp/page/newshop/

◆◆◆リニューアルのポイント◆◆◆

POINT:本館3F・本館4Fをリニューアル!コスメ・ファッションゾーンがパワーアップ!

本館3F・本館4Fをリニューアルし、エリア最大級・700平方メートル 超のコスメゾーンが誕生します。国内外のバラエティ豊かなコスメを取り扱う「アインズ&トルペ」が広島初出店。またコスメ専門店「ローズマリー」、コスメ・ファッション雑貨「マリークワント」が移転拡大し、パワーアップしてリニューアルオープンいたします。

さらに、ファッションゾーンでは、メンズ・レディスのストリート・モードブランドが続々とオープン。「フーズフーギャラリー」、「チャオパニック」が初出店、「ハレ」も移転拡大し、リニューアルオープンいたします。

POINT:新たなフロアやショップが今後続々登場。乞うご期待!!

スペインマヨルカ島発のコンテンポラリー・シューズーブランド「カンペール」、フランスの国民的ブランドである「プチバトーブティック」などが3月1日にオープンのほか、初出店のショップや既存ショップも装い新たに順次オープンいたします。乞うご期待ください。

◆本館3F・本館4Fをリニューアル!コスメゾーン最大級にパワーアップ!アインズ&トルペ

コスメ/本館3F

広島初 3/20(木)NEW OPEN

国内のコスメはもちろん話題のアジアンコスメなど、スキンケア・メイクからビューティケア・ヘルスケアまで、バラエティ豊かな品揃え。最新トレンドをいち早く発信するコスメのセレクトショップです。

ローズマリー

コスメ/本館4F

2/27(木)RENEWAL

「ROSEMARY(ローズマリー)」は、 “for a lifetime of beauty” をコンセプトに、『なりたい自分』のメイク提案や、お客様に最適なお肌のケアまで、多様化した美しさをサポートするコスメ専門店です。

マリークワント

コスメ・ファッション雑貨/本館4F

2/14(金)RENEWAL

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し“スウィンギングロンドン”という世界的なカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クヮント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

◆メンズ・レディスのストリート・モードフブランドが続々とOPEN!フーズフーギャラリー

メンズ・レディス/本館3F

3/20(木)NEW OPEN

WHO’S WHO galleryは、「EXCITING & RELAX」をコンセプトに、80’SとUniform(ユニフォーム)とAmeriCan(アメリカン)とEuropian(ユーロピアノ)の4要素から時に気分にマッチした力まないブレンドスタイルを提案。

・80’Sは80年代をイメージ

・Uniformは制服を意味する

・Americanはアメリカを意味する

・Europianはヨーロッパとヨーロッパの人を意味する

幅広い内容のコンセプトなっており、かなりアイテム展開しやすいブランドとなっているのが特徴のブランドです。新感覚のメンズとレディースショップを展開しています。

チャオパニック

メンズ・レディス/本館3F

3/20(木)NEW OPEN

“Beyond Williamsburg ”をテーマに、アメリカンカジュアルのエレガンスと時代に合わせたトレンドを融合させることで「ドキドキ」「ワクワク」を提案し続けるアイテムを展開。CIAOPANIC独自のコレクションを追求し続けることで新しい時代のトレンドセッターとなるブランドです。

HARE

メンズ・レディス/本館4F

3/20(木)RENEWAL

日常を華やかに晴れやかに。

精彩でクールなモノトーンをベースに、日常における衣を雅やかにアップデート 。

カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランドです。

◆新たなフロアやショップが今後続々登場。乞うご期待!!カンペール

シューズ・バッグ/本館1F

3/1(土)NEW OPEN

カンペールは、スペイン・マヨルカ島で育まれた伝統の技術と製法を受け継ぎながら、斬新かつ洗練されたデザイン、そして快

適な履き心地で、ヨーロッパを中心にグローバルで人気を誇るシューズブランドです。

プチバトーブティック

レディス・キッズ/新館3F

3/1(土)NEW OPEN

フランスの国民的ブランド「プチバトー」は、1893年に子どもの肌着メーカーとして誕生。1918年には現在のショーツの原型となった「プチキュロット」を発明し、フランスの国民的なブランドへと成長しました。

マジェスティックレゴン

レディス/本館7F

3/28(金)NEW OPEN

Lady in the next stage

GirlからLadyへ、次のステージへ踏み出す女性に向けて

憧れスタイルを実現できるリアルクローズ。

トレンドを取り入れたフェミニンなワードローブを提案します。

マイダンス

スニーカー・ダンスウェア/本館6F

中四国・九州初 3/26(水)NEW OPEN

◆本館B1Fに中四国・九州初「ちいかわラーメン豚」が期間限定でオープン!ちいかわラーメン豚

ラーメン・グッズ/本館B1F

中四国・九州初 4/18(金)NEW OPEN

イラストレーター ナガノによる人気の漫画『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」が広島PARCOに4/18(金)より期間限定オープンいたします!

詳細は第二弾リリースで予定しています。

↓↓↓ NEW&RENEWAL OPEN一覧 ↓↓↓※OPEN日は状況により、変更となる場合がございます。