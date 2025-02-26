【会場の様子をご紹介】食品×AI・ロボット・DXの最前線！フードテックWeek大阪 2025 ＜2/27(木)まで開催中＞

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月25日（火）～27日（木）の3日間、インテックス大阪にて「フードテックWeek 大阪 2025」を開催します。

インテックス大阪にて開催中！会場の様子をWEB公開！

◆公式HPにて公開中！ >> https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp.html(https://www.foodtechjapan.jp/ftw/ja-jp.html?utm_campaign=pr0226&utm_medium=referral&utm_source=primes)

◆取材申込はこちら（報道関係者 専用） >>

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＊本展示会の取材には、事前の来場登録が必要となります。

＊撮影をご希望の方へ＊

撮影をご希望の方はプレスカウンター（主催者事務局）にて撮影用腕章をお受け取りください。

【プレスカウンター】インターフェックスWeek大阪 内 主催者事務局（５号館 出入口付近）

◆来場登録はこちら（無料）>>

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食品工場の生産効率化・人手不足解消・食品衛生を実現する最新技術が出展

自動整列供給装置

製品の供給パターン（個数、列数、重ね数など）を登録して、自動供給されたトレー上にコンベアから送られる製品を整列して配置することが可能。

（YANAGIYA MACHINERY CO.,LTD.）

ピューレ製造プラント

規格外の農作物をピューレに加工して販売可能。独自の殺菌処理により常温で長期保存を可能にし、フードロス削減に大きく貢献。

（ノリタケ株式会社）

AI 外観検査 学習用ソフトウェア 「Phoenix Vision」

複数のアルゴリズムを搭載し、誰でも簡単にAI学習ができるソフトウェア。AI 独自の人の感覚に近い検査方法で、従来の検査機では難しかった極小異物や同色異物なども対応可能。

（株式会社 VRAIN Solution）

製造業向け人員配置最適化AI「スキルパズル」

製造現場の人員配置をAIで自動化・最適化するSaaSサービス。配置適正化による生産性向上、育成促進などに貢献。

（株式会社 フツパー）

ARTLOCK FREEZER（アートロックフリーザー）

食材研究から生まれた高品質冷凍を可能にする急速冷凍機。食材を乾燥させずに急速に冷凍する技術により、冷凍の過程で食材の品質が劣化することを防ぎ、解凍後も新鮮な食品の風味や食感を再現。

（デイブレイク 株式会社）

生産管理クラウドシステム「スマートＦ」

低コストにスモールスタートできる、クラウド型の生産管理システム。現場のさまざまなデータを「見える化」「自動化」し、管理の手間やミス、ロスを削減。

（株式会社 ネクスタ）

◆出展社・製品検索はこちら >>

https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/search/2025/product.html(https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/search/2025/directory.html?refinementList%5B0%5D%5B0%5D=sponsoredCategory.id%3A856402&refinementList%5B0%5D%5B1%5D=sponsoredCategory.id%3A856403&refinementList%5B0%5D%5B2%5D=sponsoredCategory.id%3A856402&refinementList%5B0%5D%5B3%5D=exhibitorFilters.%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A.lvl0%3Aid-856402&refinementList%5B0%5D%5B4%5D=exhibitorFilters.%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A.lvl0%3Aid-856403&utm_campaign=pr0226&utm_medium=referral&utm_source=primes#/)

食品工場のスマート化・フードロス対策・現場教育など最新トレンドセミナー

※敬称略

◆セミナー申込・詳細はこちら >>

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展示会概要

フードテックWeek大阪 2025

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会期：2025年2月25日（火）～27日（木）

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan（株）

構成展：第4回 フードテック ジャパン 大阪 -食品工場の自動化・DX展-

第1回 食品衛生イノベーション展 大阪

【特設】食の資源循環フェア