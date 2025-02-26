【本日2月26日発表、LUMIX新製品】「LUMIX S1RII 発売記念キャンペーン」実施

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パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、フルサイズミラーレス一眼カメラ LUMIX S1RIIをご購入の上ご応募いただいた方を対象とした「LUMIX S1RII 発売記念キャンペーン」を2025年3月27日（木）より実施します。



LUMIX　S1RII 発売記念キャンペーン

▼LUMIX S1RII 発売記念キャンペーン
　 https://panasonic.jp/dc/campaign/s1rm2-release-cp.html


　応募方法などの詳細はキャンペーンページにてご確認ください。



【キャンペーン期間】
◎購入期間：2025年3月27日（木）～2025年5月11日（日）
◎応募締切：2025年5月26日（月）消印有効




【キャンペーン対象商品について】
　DC-S1RM2、DC-S1RM2M



対象商品＆特典

■ご応募方法


ご応募は、「専用応募台紙」による郵送のみの受付となります。


キャンペーンページより「専用応募台紙」をダウンロードの上、必要書類とあわせてご応募ください。


詳細はキャンペーンページにてご確認ください。
　▼LUMIX S1RII 発売記念キャンペーン
　 https://panasonic.jp/dc/campaign/s1rm2-release-cp.html



■キャンペーンに関するお問い合わせ
　LUMIX S1RII 発売記念キャンペーン事務局　


　電話：045-479-9300


　開局期間：2025年2月26日（水）～2025年6月27日（金）


　受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00


　　　　　　※土・日・祝日を除く


　　　　　　※2025年4月26日（土）～2025年4月29日（火）、2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火）は休業
　


【キャンペーン対象のお客様について】


対象のフルサイズミラーレス一眼カメラ（ボディ／レンズキット）をキャンペーン期間中にご購入されたお客様。



※ご応募は、対象のボディまたはレンズキット1台のみ（DC-S1RM2、DC-S1RM2Mのいずれか1台）


のご応募とさせていただきます。


※パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限ります。（デジタルカメラは取り扱いがない店舗もございます。）


　　https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/seikitoriatsukai/top.html


※ご応募は、キャンペーン期間中にお一人様1回のみに限らせていただきます。




＜関連情報＞
フルサイズミラーレス一眼カメラ　DC-S1RM2


https://panasonic.jp/dc/products/DC-S1RM2.html



LUMIX Ｓシリーズ 交換レンズ


https://panasonic.jp/dc/S-series-lens.html



パナソニック デジタルカメラ「LUMIX」
https://panasonic.jp/dc/



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