【カンファレンス登壇：Sales/MarketingSummit 2025】生産性の高い営業組織・営業活動の鍵は「やってはいけないこと」の見直し！識学 × ベルフェイス が徹底解説
2025年2月26日～27日に開催される「Sales/MarketingSummit 2025」において、株式会社識学（以下、識学）とベルフェイス株式会社（以下、ベルフェイス）が登壇し、「生産性の高い営業組織・営業活動に共通する、やってはいけないことと見直すべき営業習慣」をテーマにディスカッションを行います。
イベントページ：https://shakou-inc.co.jp/20250226-27_conference?company=shikigaku
セッション内容
営業生産性向上のための実践的アプローチを解説。
営業組織の生産性向上には、「やるべきこと」だけでなく、「やってはいけないこと」を明確にし、非効率な営業習慣を見直すことが重要です。本セッションでは、以下の3つのフェーズに分けて、営業生産性向上のポイントを深掘りします。
- 前工程（商談前）：ターゲティング・アプローチの質をどう向上させるか？
- 営業中（商談中）：効果的な提案と顧客の意思決定を促す営業プロセスとは？
- 後工程（商談後）：フォローアップの仕組みをどう最適化するか？
また、識学とベルフェイスが持つ成功事例・失敗事例を交えながら、営業組織の改革やツール活用のポイントを議論し、具体的な実践方法を紹介します。
セッション概要
- 日時：2025年2月27日（木）13:40 - 14:20
- テーマ：「組織改革と営業生産性向上のための具体的アプローチ」
- 登壇者：識学 × ベルフェイス
- 参加方法：オンライン
＜＜ 双方向型イベント！リアルタイムQ&A & 事前質問受付中 ＞＞
本セッションでは、参加者の皆様からの事前質問とリアルタイムQ&Aを活用し、より実践的な内容をお届けします。
「自社の営業組織の生産性を高めるにはどうすればいいか？」
「ツール導入による業務効率化の具体的な成功例は？」
など、聞きたいことをぜひお寄せください。
▼お申し込みはこちら
イベント詳細・申し込みページ：https://shakou-inc.co.jp/20250226-27_conference?company=sansan#application
■識学について
【会社概要】
会社名：株式会社識学（SHIKIGAKU. Co., Ltd.）
https://corp.shikigaku.jp/
本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階
電話番号：03-6821-7560
事業内容：「識学」を使った経営、組織コンサルティング
「識学」を使った従業員向け研修
「識学」をベースとしたwebサービスの開発、提供
「識学」関連書籍の出版
設立：2015年3月
代表者：代表取締役社長 安藤 広大
従業員数：224名（※役員・パートアルバイト除く） ※2024/8/31 時点
支店情報：
■大崎分室
〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー8階、19階
電話番号：03-6821-7560
■大阪支店
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-3-9 田村駒ビル3階
電話番号：06-4400-6231
■名古屋支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 伏見フロントビル10階
電話番号：052-990-6577
■福岡支店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 JRE天神クリスタルビル2階
電話番号：092-600-7990
■ 東北営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace4階
電話番号：03-6821-7560