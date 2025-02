春休みやゴールデンウイークの旅行におすすめ！限定トレインケーキやバースデーシールなど、子どもが喜ぶ誕生日ステイを家族で満喫『豪華5大特典付！キッズ・バースデー プラン』販売開始

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル(本社所在地:東京都港区/代表取締役:塚田正之)が運営する、ストリングスホテル 名古屋(所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 )では、あおなみ線コラボレーションの限定トレインケーキや、レゴランド(R)・ジャパンのコンボ1DAYパスポート、バースデーシール(レゴランド(R)・ジャパン デザイン)などの特典5つがセットになった『豪華5大特典付!キッズ・バースデー プラン』を新たに販売開始いたします。

客室は「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」直通のあおなみ線をはじめ、JR在来線や近鉄線、東海道新幹線が間近に見え、お子様に非常に喜ばれる眺望に。「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」へ行くワクワク、ドキドキの感情を更に盛り上げます。家族の思い出に深く残る、非日常感あふれる誕生日ステイを心ゆくまでお楽しみいただけます。

「あおなみ線」トレインケーキ(2両編成)レゴランド(R)・ジャパン バースデーシール

※電車が見える部屋タイプ:デラックスツイン/デラックスチャペルビューツイン/レジデンスツイン

プラン概要

トレインビュー客室からの眺望

■料金(消費税込・サービス料15%込):14,938円~/1名

■HP:https://www.strings-group.jp/nagoya/stay/

■お問合せ:052-589-0577(宿泊代表)

■プラン特典:

1.あおなみ線コラボレーション「限定トレインケーキ」のルームサービス(ショートケーキ:幅5cm×長さ15cm×高さ5cm)

※1室1点ご用意/チョコレートメッセージ可能

※+4,000円(消費税・サービス料15%込)にて、トレインケーキ1台追加(2車両編成)可能

2.「あおなみ線スプーン&フォークセット」プレゼント(1室1セット)

※追加購入は1セット1,300円(消費税・サービス料15%込)で可能

3.「レゴランド(R)・ジャパン&シーライフ名古屋 コンボ1DAYパスポート」 プレゼント

※ 1室につきこども1名様分、コンボ1DAYパスポートは日付指定に限る

※プラン特典外のコンボ1DAYパスポートは、フロントデスクで直接購入可能(おとな5,300円~/こども4,100円~)

4.「レゴランド(R)・ジャパン オリジナルバースデーシール」プレゼント

※シーライフ名古屋、レゴランド(R)・ジャパン・ホテルのバースデシールデザインは異なります

<バースデーシール特典(レゴランド(R)・ジャパン内にて)>

■「ナイト・テーブル・レストラン」で、ブロックケーキと記念撮影が可能

■ゲームご利用時に、チャレンジ回数が増加

■ポップコーンバケツなどが、バースデー限定デザインに

5.レゴランド(R)・ジャパン・リゾート内のお食事やお買い物で使用可能なクーポン「MAGIC BOOK」プレゼント

※こども1名様につき1冊

<ストリングスホテル 名古屋>

■所在地:〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号: 052-589-0577(ホテル代表)

■客室数:126部屋(全7種類のルームタイプをご用意)

■HP:https://www.strings-group.jp/nagoya/

和洋食に加え、きしめんや名古屋コーチンの卵を使用したフレンチトーストなど、名古屋グルメも楽しめるブッフェ朝食(シェフズライブキッチン)が人気。

都心とは思えないリゾート感溢れる空間が、非日常のひとときを演出します。

<あおなみ線>

あおなみ線は、正式名称を西名古屋港線といい、名古屋駅から名古屋市西南部の臨海部にある金城ふ頭駅までの15.2kmを11駅、24分で結ぶ路線として、平成16年10月6日に開業しました。

沿線には、荒子駅の近くに前田利家生誕の地や尾張四観音の一つ「荒子観音寺」など歴史的な建造物があります。終点の金城ふ頭駅周辺には、東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまでの実物車両を展示している「リニア・鉄道館」、「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」等様々な施設があります。

■所在地:〒455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋一丁目46番地

■HP:https://www.aonamiline.co.jp

<レゴランド(R)・ジャパン・リゾート>

日本で唯一、レゴ(R)ブロックの世界観にたっぷり浸かっていただける『レゴランド(R)・ジャパン・リゾート』は2歳から12歳までのお子さまを持つご家族をターゲットとした屋外型テーマパーク

『レゴランド(R)・ジャパン』と『レゴランド(R)・ジャパン・ホテル』、“見て、さわって、学んで”体験できる水族館『シーライフ名古屋』からなる一大ファミリー・リゾートです。

■所在地:〒455-8605 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地1

■営業時間:10:00~

※閉園・営業時間は日により異なる(レゴランド(R)・ジャパン、シーライフ名古屋)

■休園日:不定休 (HPをご確認ください)

■HP:https://www.legoland.jp/

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group.

(C)2025 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments.