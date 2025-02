『リネージュ2』新たなサービス「エヴァサービス」のサービス開始が決定！特設サイト公開！さらに先行で体験できる「クローズドβテスト」の開催が決定！本日より公式サイトなどで募集開始！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年2月26日(水)に、エヴァサービスの特設サイトの公開と、クローズドβテスト募集の開催をお知らせします。

■新サービス「エヴァサービス」の開始が決定!特設サイトを公開!

【特設サイト公開日】

2025年2月26日(水)

【概要】

リネージュ2の4つ目の新サービス「エヴァサービス」が開始することが決定しました。あわせて本日「エヴァサービス」の特設サイトを公開しました。

「エヴァサービス」は従来の3サービスと異なり、現在のゲームシステムをベースに大幅に最適化を図ったサービスになります。狩りのストレスがフリーになるnonPvP環境と、「EVA PASS」と呼ばれるゲームパスで、リネージュ2の本来の楽しさと感動をプレイヤーが取り戻すことができるサービスとなっています。

新サービス「エヴァサービス」のサービス開始をお楽しみに!

≪新生リネージュ2「エヴァサービス」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/lineage2eva/02eva_teaser/

■【エヴァサービス」「クローズドβテスト」の開催が決定!

【開催期間】

2025年3月14日(金) ~ 2025年3月16日(日)

【応募期間】

2025年2月26日(水) ~ 2025年3月9日(日)

【概要】

サービス開始が決定した「エヴァサービス」の「クローズドβテスト」の開催が決定しました。

「クローズドβテスト」は、公式サイトでの募集に申し込みをした方の中から抽選で3,000名の方が、参加することが可能です。テスト内では「エヴァサービス」の様々なコンテンツを先行で体験することができます。

「クローズドβテスト」の抽選に当選された方は、「クローズドβテスト招待クーポンナンバー」を3個発行することが可能で、クーポンナンバーを使うことで一緒に遊ぶ仲間と「クローズドβテスト」に参加することが可能です。

惜しくも当選されなかった方も、指定の公認ネットカフェ店舗から「クローズドβテスト」に参加することが可能です。

「クローズドβテスト」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪エヴァサービス「クローズドβテスト」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/03l2e_cbt/

≪「リネージュ2 公認ネットカフェ店舗」の詳細はこちら≫

https://www.ncsoft.jp/support/netcafe/netCafeAreaList

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年2月26日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。