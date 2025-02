【名古屋初出店】人形工房ふらここが2025/3/5(水)～星が丘テラスで五月人形POP UP SHOPをオープン！

株式会社ふらここ名古屋・星が丘テラス 五月人形POP UP SHOP小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形・五月人形の製造・小売を行う株式会社ふらここ(本社:東京都中央区 代表取締役:原 英洋)は、2025年3月5日(水)~9日(日)の期間限定で、星が丘テラス WEST 2Fイベントスペースにて、ふらここオリジナル五月人形POP UP SHOPをオープンいたします。本POP UP SHOPでは、子育てママに大人気の五月人形として、ママが飾りたくなるような優美な兜飾・鎧飾、わが子に似たお顔が探せる優しい赤ちゃん顔の大将飾、愛らしい鯉のぼりなど、今シーズン注目の五月人形42アイテムを限定販売いたします。

ふらここ五月人形公式HP:https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/

名古屋初の五月人形POP UP SHOPを開催!

小さくかわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形づくりのリーディングカンパニーである人形工房ふらここは、2008年に創業以来、Web限定で販売してまいりましたが、子供が生まれたばかりのママの支持を得て、累計販売数は5万5千セットを突破いたしました。今回は、中部地方にお住いのお客さまのご要望にお応えして、2025年3月5日(水)~9日(日)の期間限定で、名古屋初の五月人形POP UP SHOPを星が丘テラスWEST 2Fイベントスペースにてオープンいたします。

今回は、子育てママに大人気の五月人形として、ママが飾りたくなるような優美な兜飾・鎧飾、わが子に似たお顔が探せる優しい赤ちゃん顔の大将飾、愛らしい鯉のぼりなど、ふらここの人気アイテムを限定販売いたします。コンパクトで飾り場所も収納スペースも気にならず、シンプル設計なので飾り付けも片づけも簡単な『ふらここ』の五月人形は、愛おしいわが子にママとパパの愛を伝え、毎年の端午の節句を楽しくお祝いできるアイテムです。

兜飾『若葉色に昇龍の兜(収納タイプ)』

《POP UP SHOP情報》

期間:2025年3月5日(水)~9日(日)

営業時間:午前10時~午後8時

※最終日は、午後7時までの営業となります。

会場:星が丘テラス WEST 2F イベントスペース

住所:〒464-0802名古屋市千種区星が丘元町16-50

TEL:052-781-1266(代表)

五月人形POP UP SHOP情報 :https://www.furacoco.co.jp/news/detail.html?no=677

商品ラインナップ

・今シーズン注目の五月人形(兜飾・大将飾・鎧飾):42アイテム

・つるし飾り各種

・鯉のぼり飾り・鯉かざり各種

・お名前旗各種

・お名前札各種

・名入れ雪洞各種

・飾太刀各種

・名入れタペストリー各種

・刺繍クロス各種

大将飾『夢』

【株式会社ふらここについて】

株式会社ふらここは2008年に創業し、オリジナルの雛人形・五月人形やブライダル人形の製造・小売を行っています。小さく

かわいい赤ちゃん顔の雛人形や五月人形を人形業界ではじめて制作したリーディングカンパニーであり、子供が生まれたばかりのお母さんの支持を得て、創業から16年間で売上高を13倍に伸ばしてきました(2024年度実績)。またメディアからの評価も高く、過去16年間のメディア掲載実績は193回に及んでいます。

メディア掲載実績:https://www.furacoco.co.jp/news/

※「メディア掲載」を絞り込んでご確認ください。

【会社概要】

会社名:株式会社ふらここ

代表取締役:原 英洋

所在地(本社):〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-9-8 furacoco house

設立:2008年4月

事業内容:オリジナルブランドによる雛人形・五月人形、ブライダル人形の企画・制作、および販売

社員数:28名(2025年2月1日現在)

売上高:5.5億円(2024年9月期)

URL:コーポレートサイト https://www.furacoco.co.jp/

雛人形サイト https://www.furacoco.co.jp/hina/

五月人形サイト https://www.furacoco.co.jp/gogatsu/

ブライダル人形サイト https://www.furacoco.co.jp/bridal/

Instagram https://www.instagram.com/furacoco_official/