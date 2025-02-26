『試作・委託加工サポート受付』開設のお知らせ　専門部署『プロダクションプロセス・サポート部』を新設

日本金属株式会社

日本金属株式会社（本社：東京都港区、取締役社長 下川康志、証券コード：5491）は、お客様との新しい共創を目指し、2025年4月1日(火)に『試作・委託加工サポート受付』を開設。新たに試作・サンプル・委託加工を請け負う専門部署『プロダクションプロセス・サポート部』を設置し、受付をスタートいたします。

『試作・委託加工サポート受付』では、刻々と変化する市場ニーズに応じたお客様の製品開発に対して、当社の圧延・成形加工・溶接引抜管の設備・技術・機能を活用し、あらゆる開発・試作ニーズにお応えしてまいります。

●サービスの特長

- 専門部署が多様なご相談に対応研究開発施設と長年の加工技術の蓄積を基に、お客様と一緒に様々な問題解決を図ります。- 開発段階から試作・量産までサポートお客様のアイデア発想・開発検討の段階から、試作～量産まで、一貫して包括的にサポートいたします。- 委託加工や複雑・特殊な加工も可能日本金属の高精度・高機能な設備群と、幅広い提携ネットワークを通じて、素材圧延や熱処理、各種表面処理、異形圧延、ロールフォーミング、複合成形、造管(溶接引抜パイプ)、精密プレスほか、様々な委託加工にも応じます。※素材・加工の対応一覧はこちら(https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/02/2mc5jjx8t4exy9speca8mi9bbs4bugr5wpp48fwt-r.pdf)- 試作品の迅速納入、少量サンプルもスピーディに対応数個・数kgのサンプルを最短納期で対応し、ステンレス鋼帯の小ロット在庫の他、サンプル在庫も拡充します。

2025年4月1日(火)より当社ホームページをリニューアルし、『試作・委託加工サポート受付』ページを開設いたします。当社取り扱い素材や製造範囲に限らず、日本金属のネットワークを通じてお客様の製品開発プロセスの一役を担い、その実現に向けサポートいたしますので、何なりとお申し付けください。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

【加工サポートに関するお問い合わせ先：2025年4月1日(火)以降対応】

- 日本金属株式会社 総務部- TEL：03-5765-8100- https://www.nipponkinzoku.co.jp/contact- 日本金属株式会社 プロダクションプロセス・サポート部- TEL：03-5765-8113- https://www.nipponkinzoku.co.jp/pp-support