『試作・委託加工サポート受付』開設のお知らせ 専門部署『プロダクションプロセス・サポート部』を新設
日本金属株式会社
- 専門部署が多様なご相談に対応
研究開発施設と長年の加工技術の蓄積を基に、お客様と一緒に様々な問題解決を図ります。
- 開発段階から試作・量産までサポート
お客様のアイデア発想・開発検討の段階から、試作～量産まで、一貫して包括的にサポートいたします。
- 委託加工や複雑・特殊な加工も可能
日本金属の高精度・高機能な設備群と、幅広い提携ネットワークを通じて、素材圧延や熱処理、各種表面処理、異形圧延、ロールフォーミング、複合成形、造管(溶接引抜パイプ)、精密プレスほか、様々な委託加工にも応じます。
※素材・加工の対応一覧はこちら(https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/02/2mc5jjx8t4exy9speca8mi9bbs4bugr5wpp48fwt-r.pdf)
- 試作品の迅速納入、少量サンプルもスピーディに対応
数個・数kgのサンプルを最短納期で対応し、ステンレス鋼帯の小ロット在庫の他、サンプル在庫も拡充します。
- 日本金属株式会社 総務部
- TEL：03-5765-8100
- https://www.nipponkinzoku.co.jp/contact
- 日本金属株式会社 プロダクションプロセス・サポート部
- TEL：03-5765-8113
- https://www.nipponkinzoku.co.jp/pp-support
日本金属株式会社（本社：東京都港区、取締役社長 下川康志、証券コード：5491）は、お客様との新しい共創を目指し、2025年4月1日(火)に『試作・委託加工サポート受付』を開設。新たに試作・サンプル・委託加工を請け負う専門部署『プロダクションプロセス・サポート部』を設置し、受付をスタートいたします。
『試作・委託加工サポート受付』では、刻々と変化する市場ニーズに応じたお客様の製品開発に対して、当社の圧延・成形加工・溶接引抜管の設備・技術・機能を活用し、あらゆる開発・試作ニーズにお応えしてまいります。
●サービスの特長
- 専門部署が多様なご相談に対応
研究開発施設と長年の加工技術の蓄積を基に、お客様と一緒に様々な問題解決を図ります。
- 開発段階から試作・量産までサポート
お客様のアイデア発想・開発検討の段階から、試作～量産まで、一貫して包括的にサポートいたします。
- 委託加工や複雑・特殊な加工も可能
日本金属の高精度・高機能な設備群と、幅広い提携ネットワークを通じて、素材圧延や熱処理、各種表面処理、異形圧延、ロールフォーミング、複合成形、造管(溶接引抜パイプ)、精密プレスほか、様々な委託加工にも応じます。
※素材・加工の対応一覧はこちら(https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/02/2mc5jjx8t4exy9speca8mi9bbs4bugr5wpp48fwt-r.pdf)
- 試作品の迅速納入、少量サンプルもスピーディに対応
数個・数kgのサンプルを最短納期で対応し、ステンレス鋼帯の小ロット在庫の他、サンプル在庫も拡充します。
2025年4月1日(火)より当社ホームページをリニューアルし、『試作・委託加工サポート受付』ページを開設いたします。当社取り扱い素材や製造範囲に限らず、日本金属のネットワークを通じてお客様の製品開発プロセスの一役を担い、その実現に向けサポートいたしますので、何なりとお申し付けください。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
- 日本金属株式会社 総務部
- TEL：03-5765-8100
- https://www.nipponkinzoku.co.jp/contact
【加工サポートに関するお問い合わせ先：2025年4月1日(火)以降対応】
- 日本金属株式会社 プロダクションプロセス・サポート部
- TEL：03-5765-8113
- https://www.nipponkinzoku.co.jp/pp-support