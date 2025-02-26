Îß·×200ËüÉôÆÍÇË¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÁ´ÌÌ²þÄû¡ª¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤òÃÎ¤ë·èÄêÈÇ¡Ø³ô¤Ç²¯Ãû¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¯ ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡Ù
À¤³¦Ãæ¤Ç30Ç¯´ÖÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ãø¤òÁ´ÌÌ²þÄû¤·¤¿1ºý¡¢¡Ø³ô¤Ç²¯Ãû¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¯ ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê¥í¥Ðー¥È¡¦G¡¦¥Ï¥°¥¹¥È¥íー¥à¡§Ãø¡¿¾®Ìî°ìÏº¡§Ìõ¡¿¸¶Âê¡ØThe Warren Buffett Way, 30th Anniversary Edition¡Ù¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ðー¥È¡¦G¡¦¥Ï¥°¥¹¥È¥íー¥à¡§Ãø¡¿¾®Ìî°ìÏº¡§Ìõ ¡Ø³ô¤Ç²¯Ãû¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¯ ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
¢£»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ²È¡¢¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î»×¹Í¤äÅê»ñ¸¶Â§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1ºý¡ª
¡¡¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢94ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÅê»ñ¹ÔÆ°¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ÅªÅê»ñ²È¤Î¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¡Ö12¤ÎÅê»ñ¸¶Â§¡×¡Ö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÀïÎ¬¡×¡Ö¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Åê»ñÀïÎ¬¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£À¤³¦18¤«¹ñ¤Ç200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¤¢¤ëËÜ½ñ¤ò¡¢½éÈÇ´©¹Ô¤«¤é30¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÈÇ¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌ²þÄû¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÌÁÍ§¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Þ¥ó¥¬ー¤Ë¤è¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÃÎ·Ã¤òÆÀ¤ëÆ¶»¡¡×¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÅê»ñ¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¡Ö»Ô¾ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä½¸ÃæÅª¤Ç²óÅ¾Î¨¤ÎÄã¤¤Åê»ñÀïÎ¬¡×¡Ö1977～2021Ç¯¤Î¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Î³ô¼°¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÍÆ¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â³¡¹¤ÈÂçÀä»¿¡ª
¡¡30Ç¯´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥©ー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë»æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê»ñ²È¤Î¼êË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶Ë¤á¤ÆÍÍÑ¤ÊÀâÌÀ½ñ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ®¤À¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¸ÀÀâ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢Èà¤¬¡È¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¤³¤ÎÃø¼Ô¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥Õ¥©ー¥Ö¥¹»ï¤Ï¡¢¡Ö¡È¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
Âè1¾Ï¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê»ñ²È
Âè2¾Ï¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È Åê»ñÅ¯³Ø¤Î¸»Î®
Âè3¾Ï¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È 12¤ÎÅê»ñ¸¶Â§
Âè4¾Ï¡¡5¤Ä¤Î³ô¼°¹ØÆþ¤«¤éÅê»ñ¸¶Â§¤ò³Ø¤Ö
Âè5¾Ï¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÀïÎ¬
Âè6¾Ï¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Âè7¾Ï¡¡¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Íー¥Þ¥¤¥ó¥É
´¬ËöÉÕÏ¿A¡¡¥Ðー¥¯¥·¥ãー¤ÈS&P500¼ï»Ø¿ô¤ÎÇ¯´ÖÆÍîÎ¨¡Ê1965～2022Ç¯¡Ë
´¬ËöÉÕÏ¿B¡¡¥Ðー¥¯¥·¥ãー¤ÎÉáÄÌ³ô¼°¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ê1977～2021Ç¯¡Ë
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§¥í¥Ðー¥È¡¦G¡¦¥Ï¥°¥¹¥È¥íー¥à
¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¥º¡¦¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ò40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¡¢¼«¿È¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Åê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£18¤«¹ñ¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì200ËüÉô°Ê¾åÇä¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Ìõ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§¾®Ìî°ìÏº¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¡£ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹ÔÅù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¶ÐÌ³¡£Ìõ½ñ¤Ë¡ØÉã¤¬Ì¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î30¤ÎÅê»ñ¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ø¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎËâ½Ñ»Õ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ëÈÇ¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥Ó¥ë¡¦¥ß¥éー¤Î³ô¼°Åê»ñÀïÎ¬¡Ù¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÅê»ñ¤Î²¦Æ»¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ø³ô¤Ç²¯Ãû¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¯ ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥í¥Ðー¥È¡¦G¡¦¥Ï¥°¥¹¥È¥íー¥à
Ìõ¼Ô¡§¾®Ìî°ìÏº
Äê²Á¡§2420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î26Æü
È¯¹Ô¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¦ÊÂÀ½¡¦464¥Úー¥¸
https://www.amazon.co.jp/dp/4478120870
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¡¦¼Ì¿¿¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢ËÜ½ñÀÒ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊóÆ»¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹