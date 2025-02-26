Poppin′Party 3rd Album「POPIGENIC」本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、本日2月26日(水)リリースの

Poppin'Party 3rd Album「POPIGENIC」についてお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

Blu-ray付生産限定盤スリーブジャケットBlu-ray付生産限定盤通常盤

Poppin'Partyが3rd Albumをリリース！

スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のストーリーを彩った新曲「雨上がり、キミと」「花咲く未来に」「DOKI DOKI SCARY」やライブでも話題を呼んだ怒涛のロック「TARINAI」、Ayase提供の「イントロダクション」など全12曲が収録され、ポピパの魅力の一つである幅広い音楽性を存分に楽しめる一枚に仕上がっている。

その中でも注目すべきは、ポピパの結成10周年を記念して制作されたリード曲「Tomorrow's Door」。

彼女たちの始まりの一曲「Yes! BanG_Dream!」のモチーフを始め、随所に散りばめられたキラキラドキドキのヒストリーに心がときめくナンバーだ。

Blu-ray付生産限定盤には、2024年10月14日(月・祝)に河口湖ステラシアターで開催されたPoppin'Party LIVE 2024「Poppin'Canvas ～芸術の秋、音楽の秋！～」の模様を収録。

2025年5月に3度目の日本武道館でのライブを控えたPoppin'Partyが贈る、無敵で最強の本作をお聴き逃しなく！

【商品情報】

Poppin'Party 3rd Album「POPIGENIC」

発売日：2025年2月26日 (水)

価格：Blu-ray付生産限定盤：11,000円(税込)

通常盤：3,850円(税込)

商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3884

＜収録内容＞

[CD]

1.Tomorrow's Door

2.イントロダクション

3.TARINAI

4.DOKI DOKI SCARY

5.Photograph

6.夏に閉じこめて

7.ぽっぴん'どりーむ！

8.星の約束

9.新しい季節に

10.トレモロアイズ

11.雨上がり、キミと

12.花咲く未来に

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Poppin'Party LIVE 2024「Poppin'Canvas ～芸術の秋、音楽の秋！～」

1.キラキラだとか夢だとか ～Sing Girls～

2.ときめきエクスペリエンス！

3.青春 To Be Continued

4.What's the POPIPA!?

5.Home Street

6.キズナミュージック♪

7.星の約束

8.怪獣の花唄

9.走り始めたばかりのキミに

10.TARINAI

11.Time Lapse

12.Moonlight Walk

ENCORE

1.トレモロアイズ

2.ティアドロップス

＜初回生産分限定封入特典＞

・2025年秋以降開催予定 Poppin'Partyライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

- 関連動画

・試聴動画

https://youtu.be/hTUoU80WOnA

- 音楽配信サービス一覧

https://bmu.lnk.to/PoppinParty_3rdALpr

- Poppin'Partyトークイベント「ポピパの新学期！」 3月20日(木・祝)に開催

2025年3月20日(木・祝)にところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて、Poppin'Partyトークイベント「ポピパの新学期！」を開催いたします。

Poppin'Party結成10周年を記念したトークイベントとなります。

今後のチケット受付情報は後日公開いたします。

＜公演概要＞

◆公演名：Poppin'Partyトークイベント「ポピパの新学期！」

◆日程：2025年3月20日(木・祝)

1部 開場 13:00 / 開演 14:00（予定）

2部 開場 17:00 / 開演 18:00（予定）

◆会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールA

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/pp_event_2025

- Poppin'Party 10th Anniversary LIVE 5月26日(月)に日本武道館にて開催

2025年5月26日(月)に日本武道館にて、Poppin'Party 10th Anniversary LIVEを開催いたします。

Poppin'Partyとして、約6年ぶり3度目の日本武道館での単独ライブとなります。

今後のチケット受付情報は後日公開いたします。

＜公演概要＞

◆公演名：Poppin'Party 10th Anniversary LIVE

◆日程：2025年5月26日(月) 開場17:30／開演18:30（予定）

◆会場：日本武道館

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/ppp_live2025

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 7.5周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

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(C)BanG Dream! Project