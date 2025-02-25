KAZE Let’s Ride オンロード開催

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株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、3月15日（土）に神戸スポーツサーキット（〒651-2101 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑917）にて、「KAZE Let’s Ride オンロード」を開催いたします。





■KAZE Let’s Rideオンロードとは

サーキットで「カワサキモーターサイクルを楽しむ第一歩」をコンセプトに2024年より開始したイベントです。


サーキット走行を始めるためのライディングレッスンやサーキット体験走行など、段階的にサーキット走行を楽しんでいただけるカリキュラムを準備し、サーキット未経験者、初心者向けのイベントとして開催しています。









■イベント詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_1_1738f296d5e65922599ed308dcc19209.jpg ]


・エントリーページはこちら


https://www1.ms-event.net/kazeweb/user/?a=race.race_entry_list(https://www1.ms-event.net/kazeweb/user/?a=race.race_entry_list)




・イベント情報ページ


https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/events/1252/kazeletsride%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/events/1252/kazeletsride%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89)




■開催クラス


・レッスンクラスA（レーシングスーツ着用必須）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_2_07046b574a73523bc520f9f380ef3c7e.jpg ]

・レッスンクラスB（レーシングスーツ不要）


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_3_0702b2e3238e2dd848951692b19e4cf8.jpg ]

・レディースレッスンクラス（レーシングスーツ不要）


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_4_153dc92aebbbe6165fa943a112529202.jpg ]


■インストラクター


経験豊富なインストラクターがあなたの挑戦をサポート


それぞれのレベルに合わせたレクチャーを丁寧に行います。



岩戸亮介

佐野優人


佐野 勝人

柳川 明


西嶋 修


＜問い合わせ先＞
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_5_6870cb9c13e654f1d9cb491e3ea747e7.jpg ]

※事務局の営業時間が不定期のため、お電話での対応は行っておりません。



■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン


所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号


代表取締役社長：佐伯　健児


設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト


URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/



カワサキオンラインショップ


URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/



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