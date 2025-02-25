KAZE Let’s Ride オンロード開催
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、3月15日（土）に神戸スポーツサーキット（〒651-2101 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑917）にて、「KAZE Let’s Ride オンロード」を開催いたします。
■KAZE Let’s Rideオンロードとは
サーキットで「カワサキモーターサイクルを楽しむ第一歩」をコンセプトに2024年より開始したイベントです。
サーキット走行を始めるためのライディングレッスンやサーキット体験走行など、段階的にサーキット走行を楽しんでいただけるカリキュラムを準備し、サーキット未経験者、初心者向けのイベントとして開催しています。
■イベント詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_1_1738f296d5e65922599ed308dcc19209.jpg ]
・エントリーページはこちら
https://www1.ms-event.net/kazeweb/user/?a=race.race_entry_list(https://www1.ms-event.net/kazeweb/user/?a=race.race_entry_list)
・イベント情報ページ
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/events/1252/kazeletsride%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/events/1252/kazeletsride%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89)
■開催クラス
・レッスンクラスA（レーシングスーツ着用必須）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_2_07046b574a73523bc520f9f380ef3c7e.jpg ]
・レッスンクラスB（レーシングスーツ不要）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_3_0702b2e3238e2dd848951692b19e4cf8.jpg ]
・レディースレッスンクラス（レーシングスーツ不要）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_4_153dc92aebbbe6165fa943a112529202.jpg ]
■インストラクター
経験豊富なインストラクターがあなたの挑戦をサポート
それぞれのレベルに合わせたレクチャーを丁寧に行います。
岩戸亮介
佐野優人
佐野 勝人
柳川 明
西嶋 修
＜問い合わせ先＞
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/703_5_6870cb9c13e654f1d9cb491e3ea747e7.jpg ]
※事務局の営業時間が不定期のため、お電話での対応は行っておりません。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
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