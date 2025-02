ふわふわしっとりロールケーキ！あまおう苺を使用した、期間限定スイーツが新登場！「イチゴショップ ｂｙ ＦＲＡＮCＡＩＳ」より、「あまおう苺ロール」を発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、洋菓子ブランド「フランセ」から誕生したイチゴスイーツ専門店「イチゴショップ by FRANCAIS」より、『あまおう苺ロール』を3月1日(土)から期間限定で新発売いたします。

苺の甘酸っぱい味わいとマスカルポーネのハーモニーが奏でる、期間限定のロールケーキです。

あまおうを使用した甘酸っぱいいちごマスカルポーネクリームと濃厚ないちごガナッシュをふわふわしっとりの生地で巻き上げました。香りと口いっぱいに広がるいちごの風味をお楽しみいただけます。

春らしいピンク色に身を包んだケーキで、癒しの時間のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。 自分へのご褒美にも、大切な方への手土産としても大変おすすめです。限定商品につき無くなり次第終了となりますので、お早めにどうぞ。

<商品概要>

ふわふわしっとり食感の生地と、柔らかいクリームに心満たされる味わい。是非ご堪能下さい。

【商品名】 あまおう苺ロール

【価 格】 1,782円(税込)

【発売日】 2025年3月1日(土)~

※期間限定につき無くなり次第終了となります。

予めご了承くださいませ。

商品情報

・とろーりソース。甘い香りとともに広がるイチゴの味わい

「イチゴミルクサンド」

イチゴとラズベリーのペーストをスペイン産ミルクチョコレートで包み、練乳を含んだ香ばしく優しいクッキーでサンドしました。

ひとくち頬張れば幸せな香りが口いっぱいに広がります。

6個入 1,296円(税込)

10個入 2,160円(税込)

16個入 3,456円(税込)

・イチゴの甘酸っぱさとミルクの口溶けが絶妙!

「<生>イチゴミルクケーキ」

華やかなイチゴの色味に合わせて3種のベリーピューレで仕上げたジュレをイチゴピューレと生クリームで仕上げた優しいコクの広がるムースで包み込みました。イチゴの甘酸っぱさとミルクの口溶けが絶妙なマリアージュとなって口いっぱいに広がります。

3個入:1,350円(税込) ※要冷蔵商品

※各日数量限定での販売

ブランドロゴ&ストーリー

「イチゴショップ by FRANCAIS 」

いつもの商店街で

真っ赤な“いちご”をお買い物。

さてさて今日は

どんなお菓子を作ろうかな。

“いちご”の相棒といえば

やっぱりミルクでしょ。

そして“いちご”の美味しさを引き立てる

ローズの香りやラズベリー、

ルビーチョコレートもプラスして。

はい完成 ♪

豊かで甘酸っぱい“いちご”と

ミルクと合わせた優しいハーモニーを

ぜひお楽しみください。

常設店舗情報

●東京ギフトパレット店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

(JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ)

営業時間︓(平日)9:30~20:30 (土・日・祝日)9:00~20:30

※営業時間につきましては、館の営業時間に準じます

公式サイト

https://sucreyshopping.jp/francais

会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ