●1000個限定●Honda Monkeyの3Dキーチェーン、予約開始！
Honda モンキーキーチェーン
大人気バイクの「Honda Monkey」が3Dで作りこまれたチャームがきらめくキーリング、
1000個限定生産の予約販売開始！
高級感のあるしっかりとしたつくりに、「Monkey」 のロゴプレートつき。
重厚感のある仕上がりの「Honda Monkey 3D キーチェーン」がノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP（キャムショップ）で予約販売開始となりました。（2025年2月26日～）
1000個限定生産となるキーリングは、シルバーメッキがしっとりとした輝きを放つ高級感のある仕上がりで、ひとつひとつにシリアルナンバーが刻印されています。
3DキーチェーンシリーズはHonda スーパーカブ 50、Hondaスーパーカブ C250、ハンターカブ CT250に続き、4つ目のデザインとなる。
Honda公認ライセンスを取得した本製品は「Monkey」の刻印入りのプレートがきらめく3チャーム仕様。
Hondaのウイングマークチャームの裏面には「Two Wheels, Endless Roads」の文字が刻まれています。
遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりで、年齢層を問わずMonkeyファンが楽しめる作りとなっています。
ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。
人気バイクであるHonda Monkeyをキーホルダーとしてお楽しみください。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f43
Honda モンキーキーチェーン
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Honda モンキーキーチェーン
・Honda モンキーキーホルダーの新作が予約販売開始
・1000個限定生産
・ミニカーのような遊び心あるデザイン
・しっかりとした重厚感あるつくり
・Hondaオフィシャルライセンス取得商品
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f43
販売元
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：info2@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
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