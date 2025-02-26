【3/1開催】個人投資家向けIRセミナーに代表取締役社長の山崎が登壇

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ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年3月1日(土)に東京ドームシティで開催される「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」に協賛し、代表取締役社長の山崎が個人投資家向けIRセミナーに登壇することをお知らせいたします。




2025年3月1日(土)に東京ドームシティで開催される「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」に協賛し、同時開催される「個人投資家感謝DAY 春のIR祭り2025」にて代表取締役社長の山崎がIRセミナーに登壇いたします。



ZETAのIRにおけるポイントを詳しく解説いたしますので、ぜひ会場まで足をお運びいただけますと幸いです。



ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。



【セミナー概要】



■日時


2025年3月1日(土) 12:10～12:40



【イベント概要】



名称：第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025


主催：パンローリング株式会社


日時：2025年3月1日(土) 10:00～18:30 (受付開始 9:30)


会場：東京ドームシティ プリズムホール (東京都文京区後楽1-3-61)


費用：無料 (事前申込制)



■イベントサイト


https://www.panrolling.com/seminar/expo2025/



■タイムテーブル


https://www.panrolling.com/seminar/expo2025/archives/timetable.pdf




【公式SNS】
Xアカウント


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Facebookアカウント


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【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zetacx.com/zeta-search ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zetacx.com/zeta-engagement ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zetacx.com/zeta-ad ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zetacx.com/zeta-basket ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zetacx.com/zeta-voice ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zetacx.com/zeta-click ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]



【IR最新動画】


【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す


[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]


【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！


[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]


【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！


[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]


【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！


[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]


【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！


[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ 　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売