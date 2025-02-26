【3/1開催】個人投資家向けIRセミナーに代表取締役社長の山崎が登壇
EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年3月1日(土)に東京ドームシティで開催される「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」に協賛し、代表取締役社長の山崎が個人投資家向けIRセミナーに登壇することをお知らせいたします。
2025年3月1日(土)に東京ドームシティで開催される「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」に協賛し、同時開催される「個人投資家感謝DAY 春のIR祭り2025」にて代表取締役社長の山崎がIRセミナーに登壇いたします。
ZETAのIRにおけるポイントを詳しく解説いたしますので、ぜひ会場まで足をお運びいただけますと幸いです。
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【セミナー概要】
■日時
2025年3月1日(土) 12:10～12:40
【イベント概要】
名称：第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025
主催：パンローリング株式会社
日時：2025年3月1日(土) 10:00～18:30 (受付開始 9:30)
会場：東京ドームシティ プリズムホール (東京都文京区後楽1-3-61)
費用：無料 (事前申込制)
■イベントサイト
https://www.panrolling.com/seminar/expo2025/
■タイムテーブル
https://www.panrolling.com/seminar/expo2025/archives/timetable.pdf
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zetacx.com/zeta-search ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zetacx.com/zeta-engagement ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zetacx.com/zeta-ad ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zetacx.com/zeta-basket ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zetacx.com/zeta-voice ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zetacx.com/zeta-click ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]
【IR最新動画】
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]
【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！
[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]
【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！
[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]
【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！
[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]
【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！
[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売