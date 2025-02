総合型・推薦型選抜入試に活きるGlobal Perspectives海外オンライン探求学習プログラム参加者募集 「募集期間：3/25（火）まで」

株式会社エンライク

じゅけラボ予備校(株式会社エンライク、代表取締役社長 後藤 智則)は、総合型選抜・推薦型選抜入試で評価される課外活動の実績づくりを後押しする「Global Perspectives 海外オンライン探求学習プログラム 『Poverty and Inequality』」の募集を開始いたしました。本プログラムでは、グローバルな視点から「貧困・不平等」の現状と背景を学び、具体的な解決策を英語で提案する実践的なカリキュラムを提供します。

プログラムには英検準2級以上の英語力があれば参加OK。SDGs視点の探求を通じて国際的なプレゼン力と課外活動実績を両立!

Global Perspectives 海外オンライン探求学習プログラム『Poverty and Inequality』参加者募集ページ(https://jyuke-labo.com/comprehensive/extracurricular-activities/global-perspectives/poverty-and-inequality/)

グローバル社会で求められる視点と探究力

近年、総合型選抜・推薦入試では、学力だけでなく社会課題に対する関心や探究心、英語によるコミュニケーション力など、多面的な能力が求められています。とりわけ、海外機関のプログラムやグローバルな問題への取り組み経験は「国際性」や「主体性」を示す絶好の機会です。

そこでじゅけラボ予備校では、渡航することなく海外の教育機関が認定したプログラムを自宅で受講できるサービスを開設。世界的な課題として注目を集める「貧困と不平等」に焦点を当て、英語のプレゼンやディスカッションを通じて論理的思考力と発信力を高める講座を企画いたしました。

プログラム概要:Global Perspectives - Poverty and Inequality(貧困と不平等)

「Poverty and Inequality」は、英語を実践的に使いながら、世界規模の社会課題である「貧困と不平等」を深く学ぶオンラインプログラムです。教育機関Nisaiが提供する国際基準の海外プログラムをもとに構成されており、英語での課題提出やプレゼンテーションまで行うことで、総合型選抜・推薦型選抜入試において評価される学習成果を得ることが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/128_1_956b59a2b2bd6585e39a8dbf57c5ab1f.jpg ]

プログラムの学習内容(一例)

下記の内容を中心に多角的な視点から社会課題を探究します。学習の進行は状況に応じて一部変更となる場合があります。

- Week 1-1:不平等の背景を学ぶ

「Inequality(不平等)」の現状と原因を多角的な視点から探究し、社会・経済・歴よ史要素を踏まえながら理解を深めます。

- Week 1-2:貧困ラインにいる人々の課題を探究

「People in Poverty」の実態を、教育・医療・雇用などの具体的な事例を通じて検討。問題解決の糸口を探ります。

- Week 2-1:解決策を立案し、英語で発表資料を準備

「Solutions to Poverty」を考え、グループワークでアイデアをまとめます。英語でプレゼン資料を作成し、講師からのフィードバックをもとにブラッシュアップ。

- Week 2-2:英語でのプレゼンテーションを実施

プログラムの最終週に行う英語プレゼンで、国際的な視点と実践的なコミュニケーション力を磨きます。参加者同士の意見交換と講師のアドバイスを通じて、更なる成長を目指します。

- 修了証の発行

全日程終了後、Nisaiから正式な修了証をPDFで発行。大学入試・将来の進路で活用可能です。

本プログラムの特徴

1.英語で学習(オールイングリッシュ)

必要な英語レベルは英検準2級以上。海外講師の指導を受けながら、リスニング・スピーキング力が飛躍的に向上します。

2.オンライン受講で場所を選ばず参加可能

パソコン1台あれば、学校や自宅など、どこからでも気軽に受講できます。部活やアルバイトとのスケジュール調整もしやすい環境です。

3.安心の国際認定プログラム

世界的に認証を受けた教育機関Nisaiによる研修カリキュラムを採用し、正式な修了証(PDF形式)を発行。大学出願時のポートフォリオとして強みになるでしょう。

4.社会課題を通して英語力とプレゼン能力を鍛え、国際的な視野を広げる

「貧困と不平等」という世界的テーマを扱うため、総合型選抜・推薦型選抜入試で重視される社会課題への探究姿勢や論理的思考力を身につけられます。全て英語で取り組むことで、コミュニケーション力と発表力も強化します。

5.修了認定証を正式に発行

プログラム終了後、Nisaiから国際認定プログラムの修了証がPDFで発行されます。将来のキャリアや大学出願時のアピールポイントとして大いに活用できます。

よくある質問(一部抜粋)

Q1. どんなプログラムですか?

A:Global Perspectives - Poverty and Inequalityでは、国際的に認定されたプログラムの中で「Inequality」「People in Poverty」「Solutions to Poverty」を中心に学びます。海外講師からの直接指導を通して、社会課題を深く探究しながら英語力とプレゼンテーション力を高められるのが特長です。

Q2. 英語が得意でなくても参加できますか?

A:CEFR B1(英検2級)以上を推奨していますが、英検準2級以上の英語力があれば参加自体は可能です。授業は録画されるため、復習も容易に行えます。

Q3. 修了証はどのような形で発行されますか?

A:イギリスの主要試験機関や資格認定団体から認定を受けた教育機関Nisaiから、正式な修了証がPDF形式で発行されます。大学入試や就職活動、ポートフォリオにおいて強いアピール材料となります。

Q4. 6回の課外授業のうち参加できない日がある場合はどうなりますか?

A:録画がありますが、各回ごとに課題が出され、全て提出しないと修了証は発行されません。できる限りライブで受講し、質問やディスカッションを行うことを推奨します。

Q5. スマホやタブレットで参加できますか?

A:原則としてノートパソコン以上の環境が必要です。システムの関係でタブレットでは受講できない場合があるので、ご注意ください。スマートフォンでの参加も不可となります。

Q6. 支払い方法について教えてください。

A:クレジットカード、またはお振込でのお支払いが可能です。

その他の質問や申し込みは、下記のURLよりお気軽にお問い合わせください。

プログラムのお申し込み・お問い合わせ

- プログラム名:Global Perspectives - Poverty and Inequality- 日程:4/2(水)・4(金)・7(月)・9(水)・11(金)・14(月)- 時間:17:40~18:40 or 19:50~20:50- 受講料:88,000円(税込)/定員 各15名- 募集期間:~3/25(火) ※定員に達し次第、募集終了

▼詳細・申し込みフォーム

Poverty and Inequality プログラム詳細ページ(https://jyuke-labo.com/comprehensive/extracurricular-activities/global-perspectives/poverty-and-inequality/)

- お電話でのお問い合わせ:0120-445-259(じゅけラボ予備校)

総合型選抜入試をさらに強化したい方へ

じゅけラボ予備校では、一人ひとりの強みを最大限に活かし、総合型選抜入試で志望大学合格を目指す専門対策カリキュラムを1ヶ月11,000円~29,700円の費用で提供しています。志望理由書や面接、小論文、グループディスカッションなど、大学ごとの入試傾向を踏まえた対策をトータルサポートします。

総合型選抜入試対策講座(https://jyuke-labo.com/comprehensive/)

企業情報

じゅけラボ予備校について

じゅけラボ予備校では、既存の教育サービスにおける無駄を一切省いて、生徒が志望校合格に必要な勉強のみ行えるカリキュラムを提供したいという思いから、生徒一人一人に合わせたオーダーメイドの受験対策プログラムを提供しています。受験に必要な科目をすべて学べて、高校受験は14,080円~、大学受験は16,280円~の圧倒的な低価格で、経済的な事情により塾や予備校に通えない学生・浪人生も、志望校合格に向けて効率良く学習することができます。 オンライン学習塾やインターナショナルスクール、教育教材のオンライン通販など、多様な教育事業を展開しています。

■社名 :じゅけラボ予備校(株式会社エンライク)

■所在地

運営本部:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-500 大阪駅前第3ビル5階10号

教務部:〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目2-1東梅田八千代ビル7F-C

■代表者 :代表取締役社長 後藤 智則

■電話番号:0120-445-259

■事業内容:教育事業(予備校・オンライン学習塾・インターナショナルスクール・教育教材のオンライン通販)、マーケティング事業

URL :https://jyuke-labo.com/

今後もじゅけラボ予備校は、新しい学びと成長機会を提供することで、多様な受験生の可能性をサポートしてまいります。