【参加者募集！2025年3月19日(水)開催】ジオテクノロジーズ社主催セミナー「ユーザーからの『写真』と『位置情報』投稿による鮮度の高い情報を収集」
イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：片岡 聡、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、ジオテクノロジーズ株式会社主催セミナー「ユーザーからの「写真」と「位置情報」投稿による鮮度の高い情報を収集」に協賛いたします。
詳細・お申し込みはこちら :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202503-03?utm_source=202502&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
地図サービス「MapFan」やMove to Earn(ポイ活)アプリ「トリマ」を展開するジオテクノロジーズが、地理情報収集に関するセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、ジオテクノロジーズが新たにPhoto to Earn（ポイ活）アプリとして展開したユーザー参加型情報収集アプリを用いたサービス「GeoQuest Connect」をご紹介。ジオテクノロジーズが保有する情報収集サービスを活用することで、従来の調査手法では実現できなかった鮮度の高い地物情報の収集が容易に可能となります。
インフラ・都市整備ご担当者様におかれましては、貴重な学びの機会となることと思います。本セミナーへのご参加を心よりお待ちしております。
■ 開催概要
（１）開催日時
2025年3月19日 (水)15時00分～15時30分
（２）申込締切
2025年3月14日 (金)13時00分
（３）方法
ウェビナー形式（zoomウェビナー）
※アーカイブ配信をご覧になる際も本ページからのお申込が必要です。
（４）参加対象
自治体関係者（地方公務員・議員・民間企業）
（５）参加費
無料
（６）主催
ジオテクノロジーズ株式会社
（７）協賛
自治体通信運営事務局（イシン株式会社）
（８）その他
本イベントに関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。
ジオテクノロジーズ株式会社
webseminar@geot.jp
■ 講演内容（予定）
15時00分～15時30分(30分)
講演「ユーザーからの「写真」と「位置情報」投稿による鮮度の高い情報を収集～ユーザー参加型情報収集サービス「GeoQuest Connect」～」
ジオテクノロジーズ株式会社 ジオスペーシャルデータBU Maps＆LBS MapStrategy
古口 裕康 氏
※講演タイトル等は変更となる場合がございます。
■ 参加方法
下記からお申込みが可能です。
詳細・お申し込みはこちら :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202503-03?utm_source=202502&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
＜会社概要＞
会社名 ：イシン株式会社
代表取締役社長：片岡 聡
所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F
設立 ：2005年4月
URL ：https://www.ishin1853.co.jp/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
イシン株式会社 事業企画本部 公民共創企画部
TEL ：03-5291-1580(代表)
Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp