【ハード系ヘアグリースランキング】初心者でも失敗しにくい製品を調査！ 1位は清潔感のある大人髪がオンでもオフでもキマる!!

株式会社晋遊舎ツヤ感を出しつつカチッとセットしやすいヘアグリースのおすすめを調査

「LDK the Beauty Men」(『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画)では、ハード系ヘアグリース19製品を検証! ツヤ感を出しながらカチッとセットできて毎日ノンストレスで使えそうなヘアグリースを探しました。 数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう!

PR TIMESでは高評価を得たアイテム10選を紹介します。

評価項目はこちら▼

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_1_04a4fe43508d4aa9619f7e19645798b5.jpg ]

※今回は仕上がりと使用感を重視して評価を行いました。

初心者でもセットがキマる!「ハード系ヘアグリース」おすすめ10選髪なじみ抜群でツヤも絶妙! 狙い通りに毛束を操れる【1位】ベストバイ:阪本高生堂 クックグリース XXX

実勢価格:1870円

発売開始から40年を超えるクールグリースシリーズ。全種類中、最もハードなセット力をウリにするのがこちらです。手の平で薄く伸び、少しずつなじませることができるため初心者でも扱いやすいのが特徴。爽やかなパイナップルの香りが印象的でした。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_2_4a5476487097b870a033ed849239e870.jpg ]

濡れ感のあるツヤが好印象! 自然な毛流れをつくれます【2位】Black Biz ブラックビズ グリース・ハード

実勢価格:1100円

男性専用美容室ブラックビズから誕生した製品です。カチカチにならないのでワックスのように扱いやすく、無造作風に散らしたり、前髪をアレンジしたりと自由自在! セット力も優秀で毛流れもキープします。濡れたようなツヤも自然で、セットしている感も強くありません。オフィスでも活躍間違いなしです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_3_56a3ae08f6c4e511103aebd4e7218fb9.jpg ]

パーマ風の立体感がつくれて簡単にイメチェンできます【3位】ARIMINO men アリミノ メン フリーズキープグリース

実勢価格:2200円

ワックスに近いやわらかさとグリースらしいツヤ感を両立しています。ラフになじませるだけで容易に毛束が完成し、自由自在に動かすことができました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_4_b0105d9a64dc47660062075cdcfdf8a1.jpg ]

キリッと立ち上がり毛束がシャープにまとまります【4位】CHET JAWS グリース モアスーパーハード

実勢価格:2420円

しっかりと立ち上げることができ、毛先までカチッと固まるビジネススタイルにおすすめのハード系グリースです。均一に伸ばすのには慣れが必要ですが、オイリーなツヤはスタイリッシュな印象を与えます。香りは強めですが、華やかさと爽やかさがあります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_5_55abcb28fb897eeffc3b353188f12e13.jpg ]

立体感とツヤがオシャレ! ふんわりしたセットにもバッチリ【5位】& WAVEY コンプリートコントロールグリース

実勢価格:2420円

やわらかめのテクスチャーで、ふんわりとセットすることが可能です。ゆっくり固まるため、調整しながら動きのあるへアスタイルをつくれます。一方で耐湿性は低く、かっちり固めたい人や硬毛の人にはやや不向きな印象も。ギラギラしすぎないツヤが今っぽく爽やかです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_6_71a4af4763ccfb0f5e9b9059ee4d4f25.jpg ]

ハードすぎずテクニカルなニュアンスも表現できる【6位】DROPGROOMING GREASE STRONG HOLD 42

実勢価格:2530円

香りにこだわったブランドで、高級感のある柑橘&ベリーの香りは大人向きです。かためのテクスチャーがねっとり髪に絡んで、ホールド力を発揮しました。長めの髪にもニュアンスを出しやすいです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_7_58b10e894d2dae0ad2e664a0ea16ec54.jpg ]

細かいニュアンスを出しつつオシャレな濡れ髪がつくれます【7位】SPICE+ スパイスプラス ウェットグリース

実勢価格:1540円

スタイリング剤に不慣れな人でも使いやすい、伸びのいいグリース。色気のあるツヤに加えて、セット力が魅力です。ウェットな束感を簡単につくれて、前髪を下ろしても野暮ったく見えないのがうれしい! 細かいアレンジを利かせた、動きのある髪型を簡単に作れます。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_8_6a4c9932704ee2cfe707ec69aced728d.jpg ]

全方位ニュアンスのある束感がパキッと決まります!【8位】ETORAS グリックス

実勢価格:2310円

ヘアカラーで広く知られるホーユーから発売されているヘアグリースです。ワックス成分が入っており、キレイで上品なツヤ感を実現。ベタつきはほとんど感じられませんでした。香りも穏やかで使う人を限定しません。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_9_b217481e6d214738204402d4655fb912.jpg ]

エアリーで動きのある甘めのヘアスタイルがつくれます【9位】COAR Dive LIGHT GREASE

実勢価格:3300円

メンズサロンGOALDプロデュースのヘアグリースです。空気を含んだようなふんわりとした髪型をつくりつつ、ギラギラしすぎないツヤを出せます。動きのある軽やかな仕上がりが大きな魅力です。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_10_629e096ee71eccf60a086f3855b87b86.jpg ]

オイリーでウェット感強めなのでスッキリまとめたい人向け【10位】Fov's BALDRフォブ グリース バルドル

実勢価格:1980円

デザイン性の高いガラスの容器と透き通った青色が特徴的な本製品。キープ力とツヤ感を兼ね備えています。毛先を遊ばせたい人よりも、広がりを抑えたい人やまとまりを出したい人におすすめな印象です。

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/302_11_98680265d73e126703e6a3fca392b6d8.jpg ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2025年4月号をチェック! 今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに!

「認証」マークは編集部が認めた製品の証!

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2024年で15周年を迎えました! 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名:MONOQLO

発行日:毎月19日

発行元:株式会社晋遊舎

(東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト:https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】

SNS公式アカウントでも本音を公開中! ぜひフォローを!!

Instagram :https://www.instagram.com/ldk_the_beauty_men/

LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqlo

X(旧Twitter) :https://twitter.com/monoqlo_info

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE(サンロクマルライフ)」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中!

https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話:03-3518-6625

Mail : marketing@shinyusha.co.jp