健康イスのアーユル・チェアーが HUMAN MADEとコラボ　第5弾

株式会社アーユル・チェアージャパン(本社 東京都渋谷区 代表取締役 長谷川康之 )は、NIGO(R)氏が手掛けるライフスタイルブランド「HUMAN MADE(ヒューマンメイド)」とのコラボレーション第5弾となる健康イス「ayur-chair × HUMAN MADE/プレミアムモデル01」を、3月8日(土)AM11:00よりオンラインショップにて数量限定で発売いたします。

NIGO(R)︎氏自身が東京・パリのアトリエの2拠点でアーユル・チェアーを愛用していることをきっかけにコラボレーションが実現しました。

第4弾までのコラボモデルは即日完売するほどの人気。今回はアーユル・チェアーの最上位モデルである、プレミアムモデル01(ゼロワン)がHUMAN MADEスペシャルデザインになって登場いたします。

■Message from NIGO(R)︎ ■

パリと東京のオフィスでは以前からアーユル・チェアーを使っていて、陶芸の作業場にも置いてあります。時間を忘れて作陶に集中してしまうので、座りながら体を伸ばしてリフレッシュもしています。いつも愛用しているアーユル・チェアーをHUMAN MADEとコラボレーションさせてもらえて、とても光栄です。



■商品概要■

【商品名】ayur-chair × HUMAN MADE プレミアムモデル01

【カラー】ブラック 【価格】 \99,000(税込)

【発売日】2025年3月8日(土)AM11:00

アーユル・チェアーオンラインショップ : https://www.ayur-chair.com/

※購入はおひとり様2台まで

About this model

今回コラボレーションする「プレミアムモデル01」は、キャスタータイプの脚がメタリックなアルミダイキャスト製になったシリーズ最上位モデルです。

腰あて部にはHUMAN MADEのロゴプリント、下部にはエンボスでハートロゴの刻印が入っています。

HUMAN MADEとは

2010年、ライフスタイルブランドの HUMAN MADE は “The Future Is In The Past” のコンセプトのもとにNIGO(R) によって東京でスタートしました。その時代の空気感を映し出す多種多様なスタイルとヴィンテージアイテムの数々。そして途切れることのないカルチャーの流れのなかで世界中のストリートに息づく大胆な発想。それらに日本の妥協なきモノづくり精神と東京らしい遊び心を織り交ぜ、さまざまなアイテムを世界へと発信しています。

HUMAN MADE のビジョンは、世界中に脈打つ創造性とアイデアの拠点となること。あらゆるカルチャーと世界中のクリエイターにとって、そして未来を担う若者たちにとっての理想郷となることです。

アーユル・チェアーとは

アーユル・チェアーは、世界初の「坐骨で座る」をコンセプトとした姿勢矯正の健康イスで、2005年に特許を取得し、発売20年目を迎えます。特許取得の特殊な形状と「坐骨で座る」ことにより、骨盤が立ち背骨がS字を描く理想の姿勢をつくります。座るだけで自然とインナーマッスルを鍛えている状態となるため、仕事や食事など「日常の座る時間」が姿勢をよくするトレーニングに。腰への負担が大幅に軽減し、集中力への高い効果が実証され、在宅ワークやお子様の学習イスにも最適です。学校や学習塾、企業も次々と導入しています。

商品のお試しは、原宿体験型ショールームで

アーユル・チェアー体験型ショールーム(原宿直営店)

住 所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-25-14 エスラ原宿7F

営業時間 : 10:00~18:00 (日・祝 定休)

お問い合わせ : フリーダイヤル 0120-972-725

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アーユル・チェアー ジャパン TEL : 03-3479-0303 / FAX : 03-3479-0351

商品について/ 担当:馬渡・北野 ご取材・ご掲載について / 担当: 大久保・寺野