【1/8スケール・全長48cm】『週刊 ランチア デルタをつくる』1987年から前人未到のWRC６連覇を果たしたランチア デルタを完全再現！

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、読者のみなさまによる熱い応援をうけ、『週刊 ランチア ストラトスをつくる』シリーズの延長として『週刊 ランチア デルタをつくる』を2025年4月9日(水)より発売いたします。毎号付属するパーツを組み立てるとランチア デルタ 1991年型HFインテグラーレ16Vの全長48cm(1/8スケール)のモデルが完成します。

『週刊 ランチア ストラトスをつくる』を購読されていなかった方でも第111号から申し込めば『週刊 ランチア デルタをつくる』を購入することができます。

商品サイトはこちら:https://hcj.jp/delta/p(https://hcj.jp/delta/p)

マルティーニカラーを纏う1991年型HFインテグラーレがあなたの手に!

1978年をもってオフィシャルのストラトスが表舞台を去ってから9年、ランチアはまたしても「ラリーの女王」を生み出した。ランチア デルタだ!

1987年から1992年までWRCマニュファクチャラーズタイトルを6年連続で獲得するというストラトスを超える偉業を成し遂げたこのマシンは、年を追うごとに進化した。

『週刊 ランチア デルタをつくる』ではそのなかから、1991年にミキ・ビアシオンがステアリングを握った登録番号「TO 11981R」のHFインテグラーレ16Vを1/8スケールで完全再現。

実車に忠実なディテールと、音と光のリアルなギミックを楽しもう!

エンジンやエアロパーツをはじめシートやロールバー、ダッシュボード、ボディを彩るマルティーニ・レーシングのデカールなど細部にわたり実車に忠実に再現!エンジンサウンド&クラクション、前後ライト&ブレーキライトの音と光のギミックもリアルに仕上がっています。

ダイキャスト製ボディ赤・紺・水色のマルティーニカラーが白ボディに映える。ボディは重厚感があるダイキャスト製パーツを使用しており、1/8スケールと相まってその姿は圧巻だ。コクピット内部事故などの際にドライバーとナビゲーターを保護するロールバーをはじめ、アクセル、クラッチ、ブレーキペダルやバックミラーなどコクピット内部も忠実に立体化。ダッシュボードインパネの計器類やナビゲーター前方のディテールなどダッシュボードをリアルに再現。スパルコ製シートドライバーズシートには1988年と1989年のWRCでドライバーズチャンピオンに輝いたミキ・ビアシオンの、パッセンジャーシートにはナビゲーターのティツィアーノ・シビエロの名前を記載。16バルブ仕様エンジン16バルブ仕様にアップデートされた1995cc直列4気筒ターボエンジンは、1989年の第11戦ラリー・サンレモから導入された。

【商品概要】

■商品名 『週刊 ランチア ストラトスをつくる』延長シリーズ『週刊 ランチア デルタをつくる』

■価格 各号2,399円(10%税込) ※第194号のみ大型パーツが付属する号は特別価格4,998円(10%税込)で販売予定です。

■発売日 第111号は2025年4月9日(水)発売 ※地域によって発売日は異なります。

※新規定期購読のお申し込みの場合、初回のお届けは第111~113号の3号分で第113号の発売日前後の発送になります。

■販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトにて定期購読を受付

■刊行頻度 週刊

■刊行号数 全100号 ※対象号は本コレクションの第111~210号になります。

■判型 285mm×220mm

■商品サイト https://hcj.jp/delta/p

■商品に関するお問い合わせ アシェット・コレクションズ・ジャパン(株)お客様サービスセンター

https://hcj.jp/delta/contact.html



※実際の商品は写真と異なる場合があります。

Lancia is a registered trademark licensed by FCA Italy S.p.A.

MARTINI(R), THE BALL AND BAR LOGO AND THE MARTINI(R) RACING STRIPES ARE TRADEMARKS.