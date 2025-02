挑戦し続ける者たちの新たな挑戦として立ち上がったプロジェクト”Trymatic”がAIと心理カウンセリングをテーマにした1st アルバム『Psychotherapy』(全10曲)を2/26にリリース！

株式会社STARBASE「Psychotherapy」アートワーク

「未来では心までもがデジタル化されるだろうか」

STEVIE (Vocal)、HRSM (Keyboard, Synthesizer, Programming)、NECKY(Guitar)によるプロジェクト、Trymaticは2月26日に1st Album 『Psychotherapy』(読み「サイコセラピー」)をリリースする。

Trymaticの『PSYCHOTHERAPY』は、AIと心理カウンセリングをテーマにした全10曲のコンセプトアルバム。従来の近未来ディストピアな世界観を引き継ぎながら、昨年リリースされた4曲と、新たに書き下ろされた5曲からなる4部構成で主人公の葛藤やトラウマを描き、現代社会を生きる人にメンタルヘルスとの向き合い方を問いかける作品になっている。

中でも、リードトラックのM9「Brave New World」は、同名の名作SF小説に着想を得た、ダンサブルな近未来的なデジタルサウンドと挑発的なテーマの歌詞が融合したオルタナティブ・ロックな一曲をぜひ聴いてほしい。

各種配信サービス:https://lnk.to/Trymatic_PT

[本人コメント]

STEVIE Trymaticの1stアルバムは自分のボーカリスト人生の集大成、よくばりセットです。持てる武器を全て使って、Psychotherapyという物語を表現させて貰いました。ただシングル曲を集めた過去の連続体としての物ではなく、そこから更に創造した未来を描いたのが今回の作品だと思います。ようこそサイコセラピーへ、あなたを歓迎します。

NECKY 単曲で音楽を消費するのが当たり前になったこのご時世にあえてのコンセプトアルバムを、しかも1stでリリースしちゃいました。でもアルバムを通して聴いてもらう事で、我々が伝えたかった世界観やストーリーが理解出来ると思っています。「未来では心さえもデジタル化されるだろうか」作詞した身としては、この問いに一つの答えが出せたと思っています。ぜひ聴いてみてください。

HRSM 久しぶりのリリースです!

全曲、アルバム通してプロデュースさせていただきました。

令和のジャパニーズインダストリアル最前線を目指して作り込みました。

自信作です、是非一度、全曲通して頭からお聴きください。

聴き終わる頃にはあなたも私達のPsychotherapyに病みつきになるでしょう。

●楽曲情報●

『Trymatic - Psychotherapy』

Track List:

01_Guidelines for Psychotherapy

02_Less Miserable

03_Paradise (Psychotherapy Version)

04_Pyro (Psychotherapy Version)

05_No title

06_Phantom Pain (Psychotherapy Version)

07_Me against myself (Psychotherapy Version)

08_Stuck

*09_Brave New World

10_Psychotherapy

Release Date:2025.02.26

Label:Trymatic

Release Link:https://lnk.to/Trymatic_PT

●TRYMATIC プロフィール●

Vocal: STEVIE

日本の伝説的へヴィメタルバンド、44MAGNUMのヴォーカルSTEVIE。L'Arc-en-Cielなど、様々なミュージシャンと武道館や幕張メッセで共演し、同時にTOYOTAやパズドラ、グランブルーファンタジー等のテーマソングやCMソングの分野でも幅広く活躍中。



Guitar: NECKY

9歳からオランダ、パキスタン、オーストラリアで育ち、大学在学中から楽曲制作を始めた国際的なアーティストのNecky。2013年に無名ながらアメリカ最大のアニメイベントAnime Expoに出演。その後、Mihimaru GTやAZU、アニメ「宇宙兄弟」のEDテーマや、音楽プロデューサーSeann Boweの楽曲「Heavenly」やアルバム「The Phantom of Dogenzaka」など、多くの楽曲にギターで参加。



Keyboard, Synthesizer, Programming: HRSM

日本国内外での劇伴や映像音楽などを手がけ、聴く人の想像力を掻き立てられるような物語性のある上質でインテリジェンスなサウンドアレンジメントに定評があるHRSM。現在、Melissa Barryのサウンドプロデューサー、キーボーディストとしても活動中。2022年ADC New Yorkで参加作品BFI(英国映画協会)のJapan 2021: 100Years of Japanese Cinemaがブロンズを受賞。

-Official SNS-

X: https://x.com/trymaticjp

Instagram: https://www.instagram.com/trymatic.jp