トゥモローランド発のオリジナルブランド＜キャバン＞が過去最大規模となるコンセプトストアを3月1日(土)に福岡にニューオープン。
株式会社 トゥモローランド
GABRIELA COLL GARMENT 139,700円
CECILIE BAHNSEN187,000円
SIMONE WILD left 21,900円 right 29,700円
BODE 46,200円
AETA left:47,300円 right:63,800円
CFCL left:39,600円 right:66,000円
- オープン日
2025年3月1日（土）OPEN
- 住所/電話番号福岡市中央区大名1-14-6 1F・2F /TEL. 092-739-8820営業時間 11：00 ～ 20：00／不定休
- 展開ブランド
Original Brands
CABaN/BACCA/DES PRES/EDITION/MAISON ET VOYAGE/TOMORROWLAND .B
Select Brands
Aesop/AETA/babaco/BEABONGIASCA/BODE/BOURRIENNE/BYREDO/
CECILIE BAHNSEN/CFCL/Chalrotte Chesnais/The CLASIK/Courreges/DRIES VAN NOTEN
DRIES VAN NOTEN BEAUTY/extreme cashmere/EYEVAN/E/KURAHASHI/
GABRIELA COLL GARMENTS/GERNOT LINDNER/HEREU/HUM/HYKE/JIL SANDER
KITOWA/KLOTO/LEMAIRE/Maison Margiela/Mame Kurogouchi/MARIHA/MATSUDA/MM6
NON FICTION/OAS/ODILE JACOBS/OUR LEGACY/OVERCOAT/OVER NEATH/
PERFUME H/RENATA BRENHA/RIER/SAINT MICHAEL/SALOMON/Simone Wild/TEKLA/
THE RERACS/THE ROW/TOM WOOD/TOTEME and more
3月1日(土)に<キャバン>の過去最大規模となるコンセプトストアCABaN FUKUOKAを福岡・大名にオープンいたします。
2フロア261坪の広大なスペースには、性別や年齢、国籍をこえ、個性ある人の個性をさらに引き出す色鮮やかな<キャバン>のオリジナルウェアー・グッズをはじめ、2023年に新たにトゥモローランドからデビューしたメンズブランド、<メゾン エ ヴォヤージュ>や<トゥモローランド ビー>、
<エディション>のオリジナルアイテムがラインナップ。
また世界各国からセレクトしたラグジュアリーブランドやライフスタイルグッズを展開いたします。
ショップ内にはブランド初となる<カフェ キャバン>が1Fフロアに併設。
飲茶や点心、スイーツをはじめ様々な中国茶やアルコールをご用意しております。
ショッピングの合間に、心安らぐひとときをお過ごしください｡
さらにオープンを記念しエクスクルーシブアイテムを3月1日(土)より福岡店限定で発売いたします。
GABRIELA COLL GARMENT 139,700円
CECILIE BAHNSEN187,000円
SIMONE WILD left 21,900円 right 29,700円
BODE 46,200円
AETA left:47,300円 right:63,800円
CFCL left:39,600円 right:66,000円
またオープンノベルティーとしてお買い上げのお客様へキャバンオリジナルTシャツを差し上げます｡
※ノベルティは数に限りがございます｡ あらかじめご了承ください｡
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
- オープン日
2025年3月1日（土）OPEN
- 住所/電話番号福岡市中央区大名1-14-6 1F・2F /TEL. 092-739-8820営業時間 11：00 ～ 20：00／不定休
- 展開ブランド
Original Brands
CABaN/BACCA/DES PRES/EDITION/MAISON ET VOYAGE/TOMORROWLAND .B
Select Brands
Aesop/AETA/babaco/BEABONGIASCA/BODE/BOURRIENNE/BYREDO/
CECILIE BAHNSEN/CFCL/Chalrotte Chesnais/The CLASIK/Courreges/DRIES VAN NOTEN
DRIES VAN NOTEN BEAUTY/extreme cashmere/EYEVAN/E/KURAHASHI/
GABRIELA COLL GARMENTS/GERNOT LINDNER/HEREU/HUM/HYKE/JIL SANDER
KITOWA/KLOTO/LEMAIRE/Maison Margiela/Mame Kurogouchi/MARIHA/MATSUDA/MM6
NON FICTION/OAS/ODILE JACOBS/OUR LEGACY/OVERCOAT/OVER NEATH/
PERFUME H/RENATA BRENHA/RIER/SAINT MICHAEL/SALOMON/Simone Wild/TEKLA/
THE RERACS/THE ROW/TOM WOOD/TOTEME and more