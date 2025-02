トゥモローランド発のオリジナルブランド＜キャバン＞が過去最大規模となるコンセプトストアを3月1日(土)に福岡にニューオープン。

株式会社 トゥモローランド

3月1日(土)に<キャバン>の過去最大規模となるコンセプトストアCABaN FUKUOKAを福岡・大名にオープンいたします。

2フロア261坪の広大なスペースには、性別や年齢、国籍をこえ、個性ある人の個性をさらに引き出す色鮮やかな<キャバン>のオリジナルウェアー・グッズをはじめ、2023年に新たにトゥモローランドからデビューしたメンズブランド、<メゾン エ ヴォヤージュ>や<トゥモローランド ビー>、

<エディション>のオリジナルアイテムがラインナップ。

また世界各国からセレクトしたラグジュアリーブランドやライフスタイルグッズを展開いたします。

ショップ内にはブランド初となる<カフェ キャバン>が1Fフロアに併設。

飲茶や点心、スイーツをはじめ様々な中国茶やアルコールをご用意しております。

ショッピングの合間に、心安らぐひとときをお過ごしください。

さらにオープンを記念しエクスクルーシブアイテムを3月1日(土)より福岡店限定で発売いたします。

GABRIELA COLL GARMENT 139,700円CECILIE BAHNSEN187,000円

SIMONE WILD left 21,900円 right 29,700円BODE 46,200円AETA left:47,300円 right:63,800円CFCL left:39,600円 right:66,000円

またオープンノベルティーとしてお買い上げのお客様へキャバンオリジナルTシャツを差し上げます。

※ノベルティは数に限りがございます。 あらかじめご了承ください。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

- オープン日2025年3月1日(土)OPEN- 住所/電話番号福岡市中央区大名1-14-6 1F・2F /TEL. 092-739-8820営業時間 11:00 ~ 20:00/不定休- 展開ブランドOriginal BrandsCABaN/BACCA/DES PRES/EDITION/MAISON ET VOYAGE/TOMORROWLAND .BSelect BrandsAesop/AETA/babaco/BEABONGIASCA/BODE/BOURRIENNE/BYREDO/CECILIE BAHNSEN/CFCL/Chalrotte Chesnais/The CLASIK/Courreges/DRIES VAN NOTENDRIES VAN NOTEN BEAUTY/extreme cashmere/EYEVAN/E/KURAHASHI/GABRIELA COLL GARMENTS/GERNOT LINDNER/HEREU/HUM/HYKE/JIL SANDERKITOWA/KLOTO/LEMAIRE/Maison Margiela/Mame Kurogouchi/MARIHA/MATSUDA/MM6NON FICTION/OAS/ODILE JACOBS/OUR LEGACY/OVERCOAT/OVER NEATH/PERFUME H/RENATA BRENHA/RIER/SAINT MICHAEL/SALOMON/Simone Wild/TEKLA/THE RERACS/THE ROW/TOM WOOD/TOTEME and more