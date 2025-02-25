Hapa Kristin（ハパクリスティン）IVEウォニョンがミューズを務める大人気韓国カラコンから、シグネチャーデザイン『＃ウォニョンレンズ』を2月28日（金）Qoo10メガ割にて先行発売開始！

株式会社ANW

株式会社ANW（本社：東京都港区、代表取締役：清水 正、以下ANW）は、大人気韓国カラーコンタクトレンズブランド「Hapa Kristin（ハパクリスティン）」より、Bean Kristin（ビーンクリスティン）1dayの新色3色を2025年2月28日（金）に「PONPISH Qoo10店」にて先行発売致します。

■PONPISH Qoo10店：https://www.qoo10.jp/g/969445828

■公式ブランドサイト：https://jp-hapakristin.com/

＃ウォニョンレンズ 新商品『Bean Kristin（ビーンクリスティン）』

それぞれ異なるコーヒーの好みのように微妙に違うタイプのデイリーブラウンカラー

Bean Kristin：Medium Brown

中間トーンのミュートカラーで

上品に瞳を明るくしてくれる

ミディアムブラウン

Bean Kristin：Short Brown

濁りや赤味のない

アッシュチョコカラーが加わった

ディープなムードのショートブラウン

Bean Kristin：Cold Brown

深みのある墨色に

ブラウンハイライトが加わった

洗練されたカラーのコールドブラウン

新色Qoo10先行発売！キャンペーン開催

新色発売を記念して、2月27日（木）より新色を含めた1day、1monthの全色20％OFFのキャンペーンを開催致します。

■キャンペーン実施期間

・メガ割先行タイムセール：2025年2月27日（木） 17時00分～2025年2月28日（金） 16時59分

・メガ割：2025年2月28日（金）17時00分～2025年3月12日（水）23時59分

※2月28日（金）17時00分～3月12日（水）23時59分は、Qoo10メガ割クーポンのご利用で20%OFF

お得なこの機会に、ぜひお試しください。

■PONPISH Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/jpcontacts

商品ラインナップ（全30種）

ウォニョンプロフィール（WONYOUNG）

■Instagram：https://www.instagram.com/for_everyoung10/

Hapa Kristin（ハパクリスティン）とは？

「Hapa Kristin（ハパクリスティン）」は、2019年に誕生してから可愛いイラストのパッケージとトレンドのレンズデザインで、瞬く間にSNSで話題のブランドに。韓国のみならず、日本市場においても10代～30代の女性の支持を獲得しています。可愛さだけではなく、快適にご使用いただけるよう品質にもこだわった製品です。

製品概要

■販売名：ANWワンデーアイ / ANWワンデー イブ

■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■承認番号：30200BZX00030A04 / 22700BZX00143A02

■使用期間：1日

■取り扱い度数：：0.00、-0.50、-1.00～-5.00、-5.50～-8.00

■DIA：14.2mm

■BC：8.6mm

■含水率：38.0% / 38.5%

■メーカー希望小売価格：１箱10枚入り 1,890円（税込）

■販売業者：株式会社ANW

■販売名：ANWマンスリーアイ/ANWマンスリー イブ

■一般的名称：再使用可能な視力補正用色付きコンタクトレンズ

■承認番号：30200BZX00238A01 / 22500BZX00517A04

■使用期間：1ヶ月

■度数（D）：0.00、-0.50、-1.00～-5.00、-5.50～-8.00

■DIA：14.0mm / 14.2mm

■BC：8.7mm / 8.6mm

■含水率：38.0% / 38.5%

■メーカー希望小売価格：１箱2枚入り 2,490円（税込）

■販売業者：株式会社ANW

■販売チャネル

・PONPISH：https://ponpish.jp/brand/hapa-kristin/

・PONPISH Qoo10店：https://www.qoo10.jp/g/969445828

・PONPISH Amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5QF1QXL

・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/hapa1d10-1p/

・PONPISH Yahooショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/hapa10.html

・PONPISH SHOPLIST店：https://shop-list.com/women/ponpish/hapa10

2025年2月27日（木）～PONPISH Qoo10店にて先行販売、その他店舗は2025年3月13日（木）～順次展開予定。

■公式ブランドサイト：https://jp-hapakristin.com/

会社概要

商号：株式会社ANW

代表取締役：清水 正

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー14階

事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

URL：http://anwjapan.com/

2016年からカラーコンタクトレンズ業界に参入し、本格的D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱがプロデュース&イメージモデルを務める「Dope Wink（ドープウィンク）」、普段使いしやすくナチュラルに盛れると好評の「AND MEE（アンドミー）」、中国市場で人気の「envie」（アンヴィ）」、瞳をメイクするという発想から生まれた「VNTUS（ヴァニタス）」、自社EC限定ブランド「rom’u（ロミュ）」、堀未央奈がプロデュース＆イメージモデルを務め日韓同時発売した「MiiYuu（ミィーユ）」、(G)I-DLEの‎YUQIがイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」といった自社ブランドの企画制作や、韓国カラコンブランド「Hapa Kristin（ハパクリスティン）」や「URIA i-DOL（ユリアアイドル）」を日本国内で独占販売しており、事業を拡大させています。

また、カラーコンタクトレンズのメーカーとして初めて、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』（以下PONPISH）をオープン。PONPISHを通して、クリアレンズのプロダクトや、カラーコンタクトレンズのオフライン売場をフルプロデュースするなど幅広く事業を展開。オンライン、オフラインに関係なく、国内の大人気カラコンブランドや韓国の大人気カラコンブランドを販売し、満足度の高いサービス提供を行ってきました。

お問い合わせ先

【報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ANW（担当：山口）

TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）

E-mail：toiawase@anwjapan.com

【お客様お問い合わせ先】

TEL：0120-344-240（平日10:00~18:00）