【展覧会】「舘鼻則孝 展 ―Rethinking Ancient Japanese Icons―」が西武渋谷店で開催中

舘鼻則孝 展 ―Rethinking Ancient Japanese Icons―

2025年2月18日(火)~3月17日(月)

西武渋谷店 B館8階=特設会場、A・B館5階=連絡通路、B館3階=コンポラックス

西武渋谷店では、2月18日(火)~3月17日(月)までの期間、個展「舘鼻則孝 展 ―Rethinking Ancient Japanese Icons―」が開催されています。本展では、舘鼻の代表作《Heel-less Shoes》をはじめ、彫刻、絵画作品など計36点をB館8階=特設会場のほかA館5階、B館3階など西武渋谷店館内各所で展示公開しています。

また、昨年末より「そごう・西武」と舘鼻がコラボレーションし「ココロおどる春へ。SPRING POWER 2025」と題して、お正月や春節、バレンタインデー・ホワイトデーなど、シーズナルフェアのキャンペーンビジュアルを全国の店舗で展開しています。

Descending Painting

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

2021

Acrylic on panel

170.0 x 450.0 cm

《Descending Painting》のモチーフとして描かれている雲や雷は、「天と地」また「生と死」を示す境界線を隠喩するモチーフとして、舘鼻則孝の作品に度々用いられている象徴的なアイコンです。これらは仏教絵画における「来迎図」から着想を得て制作されました。

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKAHeel-less Shoes

2021

Dyed cowhide, pig suede, coated glass crystal, metal fastener

h.33.0 x w.9.7 x d.19.0 cm each

《Heel-less Shoes》は、江戸時代の花魁が履く高下駄から着想を得て制作された舘鼻則孝の代表作です。2010年に東京藝術大学の卒業制作展で初めて公開された本作は、米国歌手のレディー・ガガに愛用されたことでも世界的に知られています。舘鼻は、レディー・ガガの専属シューメイカーとして、約2年間で25足以上の作品を提供しました。

Baby Heel-less Shoes

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

2019

Dyed cowhide, pig suede, glass crystal, metal fastener

h.17.4 x w.6.7 x d.11.7 cm each

《Baby Heel-less Shoes》は、舘鼻則孝が友人から受けたファーストシューズのオーダーがきっかけで制作された作品です。11センチの木型を用いて制作されている本作は、手のひらにも乗る小さな作品ではありますが、制作の工程やパーツの数などは、本来のサイズの《Heel-less Shoes》と同様の内容となっています。カラーバリエーションが豊富な《Baby Heel-less Shoes》のシリーズは、オブジェとしての要素が強いことからもコレクタブルな作品として、とても人気があります。

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKAFloating World

2021

Acrylic, wood, bronze, brass

h.44.5 x w.24.5 x d.24.0 cm

《Floating World》は、花魁の履く高下駄をモチーフとした彫刻作品です。《Heel-less Shoes》の原型とも言える本作は、舘鼻則孝が東京藝術大学在学中より現在まで制作し続けているシリーズのひとつです。二次元的に構築されたフォルムは、伝統的な着物や日本画などにも見られる造形上の特徴から着想を得て制作されました。

Descending Layer

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

2021

Acrylic, glass, mirror, stainless steel, steel

h.60.0 x w.60.0 x d.5.4 cm

*Work on the left

積層されたガラスの視覚効果を用いた《Descending Layer》は、《Descending Painting》から派生した半立体作品のシリーズです。高透過ガラスにアクリルガッシュでモチーフが描かれた本作は、積層されたガラスの反射効果を用いて、作品内に広がる空間に図像が無限に繰り返すインフィニティミラーの技法が用いられています。

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKADescending Painting

2022

Acrylic on panel

116.7 x 91.0 cm

《Descending Painting》の中でも、本作は明治期に制作された金唐革紙(きんからかわし)の図案から着想を得た唐花文様が用いられています。西洋の装飾文様の影響を受けて日本国内で制作された金唐革紙の唐花文様は、舘鼻則孝が掲げる「Rethink(リシンク)」という創作活動の概念と同様に外国文化との交流がもたらした産物とも言えるでしょう。そのような事柄に着目した舘鼻は、神仏のメタファーとして雷を描くと共に、その依代として唐花文様を添えています。

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKAThunder Painting

2024

Acrylic on panel, stainless steel

h.100.0 x w.17.2 x d.4.0 cm

《Thunder Painting》は、結界を隠喩する雷をモチーフとした絵画作品。本作は、神社で見ることができる、紙垂と呼ばれるジグザグに折られた紙製の祓具から着想を得て制作された。

Thundercloud

(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

2022

Woodcut on paper

42.0 x 29.7 cm

*Work on the left

Hoso-e “Thunder”

2022

Woodcut, safflower pigment on paper

42.0 x 29.7 cm

*Work on the right

特殊摺りを用いた木版画と、疱瘡絵と呼ばれる赤い木版画の2種類の版画作品は、江戸時代より続く木版画の版元、高橋工房とのコラボレーション作品です。それぞれの伝統技法を振り返ることで、現代印刷の原点とも言える江戸文化が再現されています。

雷雲に光背が描かれた作品《Thundercloud》には、顔料を使用しないエンボスの技法「空摺」や正面版を用いて和紙に光沢を与える技法「正面摺」、浮世絵師・東洲斎写楽、喜多川歌麿作品の背景にも用いられている「雲母(きら)摺り」など、伝統的な版画技法が用いられている。

赤い雷が描かれた《Hoso-e “Thunder”》は、江戸時代に感染症への護符とされた疱瘡絵と呼ばれる浮世絵がモチーフとなっており、魔除けの意味を持つ赤い紅が顔料として用いられている。版画の背景には日本で最後の紅屋でもある伊勢半本店の「細工紅」を使用し、江戸時代に実際に摺られていたであろう疱瘡絵の技術の復元に挑戦した。

西武渋谷店 B館8階=美術画廊(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

西武渋谷店 B館8階=オルタナティブスペース(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

西武渋谷店 A・B館5階=連絡通路(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

西武渋谷店 B館3階=コンポラックス(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Courtesy of KOSAKU KANECHIKA

アーティストプロフィール(C)︎NORITAKA TATEHANA K.K. Photo by GION

舘鼻則孝(たてはな のりたか)

1985年東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ鎌倉で育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で、幼少期から手でものをつくることを覚える。2010年に東京藝術大学美術学部工芸科染織専攻を卒業。遊女に関する文化研究とともに、友禅染を用いた着物や下駄の制作をする。「Future Beauty」(東京都現代美術館など国際巡回、2012)、「イメージメーカー展」(21_21 DESIGN SIGHT、2014)、個展「呪力の美学」(岡本太郎記念館、2016)、個展「It’s always the others who die」(POLA Museum Annex、2019)、個展「NORITAKA TATEHANA: Refashioning Beauty」(ポートランド日本庭園、2019)、「和巧絶佳」(パナソニック汐留美術館など4会場を巡回、2020-22)、個展「Distance」(山口県立萩美術館・ 浦上記念館、2023) 等の他、ニューヨーク、パリ、ベルギーなど世界各地で作品を発表。2016年3月にパリのカルティエ現代美術財団で文楽公演を開催など、幅広い活動を展開している。作品はメトロポリタン美術館、ヴィクトリア&アルバート博物館などに収蔵されている。また昨年に続き、東京都が主宰する「江戸東京きらりプロジェクト」の一環として企画され、東京の伝統産業に焦点を当てた展覧会「江戸東京リシンク展」(旧岩崎邸庭園、2024)の展覧会ディレクターを務めている。

開催概要

展覧会 舘鼻則孝 展 -Rethinking Ancient Japanese Icons-

会 期 2025年2月18日(火)~ 3月17日(月)

会 場 西武渋谷店 B館8階=特設会場、A・B館5階=連絡通路、B館3階=コンポラックス

詳 細 https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/NoritakaTAtehanaExhibition.html

関連イベント:シーズナルフェア「ココロおどる春へ。SPRING POWER 2025」

詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.sogo-seibu.jp/spring/