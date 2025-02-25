新たな男性VTuberプロジェクト「Egous」、Brave group Chinaから始動！デビューに先立ち、オリジナルMV「Egous」を公開。

株式会社Brave group

布雷福(深圳)贸易有限公司(Brave group China)(本社：中国・深セン市、董事長：舩橋 純、株式会社Brave group100％子会社、以下「Brave group China」)は、VTuberプロジェクト「Egous(読み：エゴアス）」が始動することをお知らせいたします。日本時間3月1日(土)21時の配信デビューに先立ち、オリジナルMV「Egous」をbilibiliおよびYouTubeで公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wuH9kUv8ZyA ]

( オリジナルMV「Egous」 URL：https://www.youtube.com/watch?v=wuH9kUv8ZyA )

■Egousとは

男性VTuberプロジェクト「Egous」は、『自我(Ego)を探す者』という意味が込められています。彼らは自身の「自我」を見つける旅を続けながら、成長していくVTuberプロジェクトです。Egous第一期生3名によるオリジナルMV「Egous」を聴いて、彼らの旅の始まりを感じてください。

日本時間3月1日(土)21時には、MVに登場する修(読み：ショー タイム)・瑞尔(読み：リアル)・斐世(読み：アヤセ シャンス)の3名がbilibiliおよびYouTubeのEgous Official Channelよりデビュー配信を行います。また、デビューの翌日より、Egousの世界観をテーマにしたオリジナルボイスドラマが同チャンネルで連載を開始いたします。Egous一期生の3名によるこれからの活動に、ぜひご注目ください。

デビュー配信日程：

日本時間 3月1日(土)

21:00～ 修(ショー タイム) / 21:30～ 瑞尔(リアル) / 22:00～ 斐世(アヤセ シャンス)

bilibili：https://space.bilibili.com/3546793337948467

YouTube：https://www.youtube.com/@EgousProject

[Egous公式SNS]

X：https://x.com/EgousOfficial

小紅書(RED)：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/672dbea7000000001d02ec2d

抖音(Douyin)：https://v.douyin.com/iPDdFraf/

■Egous メンバープロフィール

修(SHOW TIME / 読み：ショー タイム)

年齢：不明

誕生日：8月8日

身長：177cm

配信内容：雑談、ゲーム実況、面白いビデオをつくること、テレビ番組風ライブ



人間界に憧れた元狐。修行により、人間に変身する術を身に着ける。山を下り、念願の人間生活を堪能していたが、次第にやりたい事も無くなり、退屈を持て余すようになった。暇潰しのネットサーフィンをしている中でVTuberの存在を知る。退屈な毎日にピリオドを打ち、新たな刺激を求めるためVTuberの世界に飛び込む。

bilibili：https://space.bilibili.com/3546793340046096

YouTube：https://www.youtube.com/@ShowTime-Egous

X：https://x.com/ShowEgous

小紅書(RED)：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/672dbea60000000001000a95



瑞尔(Real / 読み：リアル)

年齢：25歳

誕生日：7月5日

身長：185cm

配信内容：雑談、ゲーム実況、歌ってみた

イラストレーター：

Orcus 様

（https://space.bilibili.com/594827452）

元は忍者の隊長だったが、ある戦闘で負傷し記憶を失った。その後、自分を「瑞尔/Real」と名付け、真の自分を探す旅に出る。自分を知る人を見つけるため、VTuberとして活動することを決意する。

bilibili：https://space.bilibili.com/3546793363114582

YouTube：https://www.youtube.com/@Real-Egous

X：https://x.com/RealEgous

小紅書(RED)：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673321ab000000001c018488

斐世 Shans(Ayase Shans / 読み：アヤセ シャンス)

年齢：お酒が飲める年齢！

誕生日：6月8日

身長：180cm

配信内容：雑談、ゲーム、カラオケ

イラストレーター：

小橘和波様

（https://space.bilibili.com/11008265）



由緒正しい家の出身で「どこか海が綺麗な場所」と「どこか寒い所」のハーフ。上流階級の上辺だけの人生を嫌い、家を離れて雑多な都心に移る。3人兄妹で、頼りがいのある強い兄と、はっきり物を言う元気な妹がいる。家族と仲良く暮らすが、兄弟の中で一番落ち着いている子だったため、寂しい思いをすることも。

bilibili：https://space.bilibili.com/3546793350531493

YouTube：https://www.youtube.com/@Ayase-Egous

X：https://x.com/AyaseEgous

小紅書(RED)：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673321aa000000000c018997

■一期生デビュー記念グッズ、アニメイト４店舗にて限定販売

Egousの一期生のデビューを記念して、中国国内のアニメイト4店舗より記念グッズを限定販売いたします。期間中はアニメイト販売店舗内にてEgous3人の等身大パネルも展示されますので、ぜひこの機会に、お立ち寄りください。

※なお、日本からのEC購入、および日本国内のアニメイト店頭での販売予定はございません。

[対象店舗詳細]

販売店舗：アニメイト上海旗艦店、アニメイト北京、アニメイト広州、アニメイト成都

販売期間：日本時間2/28(金) ～ 3/22(土) 販売商品：缶バッチ、アクリルスタンド

[店頭イベント詳細]

SNS投稿キャンペーン

・小紅書（RED）または抖音（Douyin）にアニメイト店内の写真をハッシュタグ付きで投稿いただいた方に、限定記念特典としてステッカーをプレゼントします。

ハッシュタグ ： #虚拟主播 #虚拟男团Egous出道中

グッズ購入キャンペーン

・グッズを100元以上ご購入の方に、限定記念特典として、紙コースターをプレゼントします。

■会社概要

布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）

・設立：2023年12月6日

・董事長：舩橋 純

・董事：星 崇祥、山崎 優、五十嵐 健

・所在地：深セン市南山区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）/IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company