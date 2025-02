【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ】レストラン「イーポック」スプリングフェア開催！

株式会社近鉄・都ホテルズ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地:大阪市此花区島屋6-2-68)は、2025年3月1日(土)から5月6日(火・祝)までの期間、『HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET』を開催します。

HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET

今年のスプリングフェアでは、期間中2つの異なるテーマで春の味覚を存分に楽しめる特別なディナーブッフェをご用意します。

前半は、「春のおいしい始まり!」をテーマに、“たけのこ” や “菜の花” など旬の食材を使った、爽やかな春の訪れを感じるメニューが登場。さらに、毎年人気のイースタースイーツも加わり、心もお腹も満たされる「ときめく」ひとときをお届けします。

後半のゴールデンウィーク期間は、「ハッピー!おいしい春祭り」と題し、明るく楽しいパーティムードに包まれた特別な10日間。ライブ感ある「牛肉のグリル」をはじめ、見た目もかわいらしいスイーツがブッフェを華やかに彩ります。

思わず写真を撮りたくなるポップでかわいい春メニューとともに、心躍るディナーブッフェをお楽しみください。

■レストラン「イーポック」

『HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET ~春のおいしい始まり!~ 』

手作りハンバーガーコーナーHAPPY SPRING FAIR SWEETS

【期間】2025年3月1日(土)~ 4月25日(金)

【時間】17:30~21:30(最終入店 21:00)

【料金】大人(中学生以上)4,950円 / 小学生2,200円 / 4歳~小学生未満1,430円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,420円

【メニュー例】

イースターオムライス デミグラスソース(ライブキッチン) / 厚切りベーコンときのこのカルボナーラ / 青海苔と桜エビのボンゴレ / サーモンとほうれん草のキッシュ / 手作りハンバーガーコーナー / イースターエッグの巣ごもりサラダ / うさぎポテトサラダ / 紅茶鴨のカルボナーラパスタサラダ / イースターバニープリン / オペラ イースターver. / 抹茶ロールケーキ / カラフルポップドーナッツ / ソフトクリーム 等

★HOTワンディッシュに注目!

大人気のディナー限定HOTワンディッシュは、「ローストポーク ベリー入りヴァンルージュソース」をご提供します。

じっくり焼き上げたローストポークは、しっとり柔らかく、お肉の旨みがたっぷり。そこにベリーの華やかな香りとほのかな酸味がアクセントとなる、赤ワイン仕立てのヴァンルージュソースをたっぷりとかけてお楽しみください。

深みのある味わいとフルーティーなソースが絶妙にマッチした、春にぴったりの一皿です。

★みんながHAPPYになれるスイーツ&ドリンクが登場!

ローストポーク ベリー入りヴァンルージュソース

3月8日の「国際女性デー|女性の生き方を考える日」にちなみ、今年もシンボルカラー<ハッピーイエロー(幸せの黄色)>を取り入れた “すべての人がHAPPYに過ごせるよう” 願いを込めた特別なスイーツとドリンクをご用意します。

デザートワンディッシュには、「HAPPY YELLOW(R) パッションマンゴーとココナッツのムース」が登場。濃厚な甘みと程よい酸味が絶妙なバランスのパッションマンゴームースにトロピカルな香りが広がるココナッツムースを重ね、爽やかで華やかな味わいに仕上げました。2つのムースが織りなすフルーティーなハーモニーをぜひご堪能ください。

ドリンクコーナーには、「HAPPY YELLOW(R) マンゴードリンク」が登場。そのままでも濃厚な甘みが楽しめるマンゴードリンクに、<キウイ>、<レッドグレープフルーツ>、<りんご>の3種類の果肉入りフルーツソースをお好みでプラスし、自分だけのオリジナルドリンクを作ることができます。

カラフルなドリンクがテーブルを鮮やかに彩り、春の気分をさらに盛り上げます。

HAPPY YELLOW(R) パッションマンゴーとココナッツのムースHAPPY YELLOW(R) マンゴードリン

『SPECIAL HAPPY SPRING FESTA DINNER BUFFET ~ハッピー!おいしい春祭り~』

SPECIAL HAPPY SPRING FESTA DINNER BUFFET

【期間】2025年4月26日(土)~ 5月6日(火・祝)

【時間】17:30~21:30(最終入店 21:00)

【料金】大人(中学生以上)5,940円 / 小学生2,750円 /4歳~小学生未満1,650円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,750円

【メニュー例】

ポークフリット キヌア入りしょうがクリーミィソース / 太刀魚の香草パン粉焼き / アレンジパスタコーナー / チキンソテー菜の花と筍のペッパーソース / ほぐし鶏の棒棒鶏ソース / スモークトラウトサーモンと筍のジェノバソース / イチゴとベリーのタルト / ドーム・オ・フランボワ / イースターバニープリン / 抹茶ロールケーキ / ダブルチョコレートファウンテン(ストロベリー&ダーク) 等

★SPECIAL HAPPY SPRING FESTA 限定メニュー

USサーロインのグリル 実山椒入りグレービーソース

ゴールデンウィークだけの10日間、大人もお子さまも楽しめる特別限定メニューが登場します。

ディナータイム限定のHOTワンディッシュには、「USサーロインのグリル 実山椒入りグレービーソース」をご用意。こんがりと焼き上げたUSサーロインは、噛むほどにジューシーな旨みが広がる贅沢な一品です。爽やかな実山椒の香りとお肉のコクを引き立てる濃厚なグレービーソースをかけ、スタッフが出来立ての状態でお席までお届けします。

さらに、キッズコーナーで大人気の「チョコレートファウンテン」に、期間限定の「ストロベリーファウンテン」が仲間入り。ほんのり甘酸っぱいストロベリーチョコレートがとろりと流れるファウンテンに、自動パンケーキマシーンで焼き上げた一口サイズのパンケーキや見た目もキュートなハート型のマシュマロをディップ。たっぷりのストロベリーチョコを絡めて、思わず笑顔になる甘いひとときをお楽しみください。

ダブルチョコレートファウンテン(ストロベリー&ダーク)

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン「イーポック」

TEL.06-6465-6030(10:00~20:00)

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/epoch/#restaurant_tab

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税、ソフトドリンクは含まれます。

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります。

■ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて

ホテルを出ればすぐゲート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。

『A Colorful Pop Travel Begins!』をテーマに、ゲストがカラフルでポップなホテルで、新たな冒険や体験の旅を楽しめることをご提案します。

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/

公式Instagram https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/

公式Facebook https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity/

ホテル外観モッピーのラッキー・ルームロビーレストランイーポックEnergy popバンクベッドルーム

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

