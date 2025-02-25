新幹線E5系車両の座席シートを使用した鉄道クッションを発売！

JR東日本東北総合サービス株式会社

鉄道クッション（左：普通車 右：グリーン車）

新幹線 E5系 外観E5系 グリーン車 内観E5系 普通車 内観

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：松木 茂、以下「LiViT」）と東日本旅客鉄道株式会社東北本部は、宮城県利府町とコラボしたJRE MALL ふるさと納税のオリジナル返礼品の「新幹線E5系クッション」2種をご好評にお応えし、一般販売します。

本商品は、現在多くのお客さまにご利用いただいている「新幹線 E5系」車両の補修用の新品座席シートを使用したクッションで、「JR東日本 新幹線総合車両センター」がある利府町のPR商品です。新幹線E5系の魅力をご家庭で楽しめるクッションですので、ぜひこの機会にLiViTが運営するJRE MALL ショッピング内「東北MONO WEB SHOP」でお買い求めください！

※LiViT(リビット)は、Live（暮らし）＋Visit（訪れる）＋TOHOKU（東北）からなる当社の愛称です。

1．E5系クッション商品概要

(1)鉄道クッション E5系 グリーン車 アシェント(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-cush08?utm_source=202502prtimes_E5cush&utm_medium=E5cush_green_link)

価格：11,000円（税込・送料別）

概略寸法：縦400mm×横400mm

素材：・クッションカバー

表地 難燃性ポリエステル100％

裏地 ポリエステル100％（樹脂コーティング）

・中身

表生地 綿100％

中材（綿）ポリエステル100％

(2)鉄道クッション E5系 普通車 ライン1×ライン2(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-cush07?utm_source=202502prtimes_E5cush&utm_medium=E5cush_ordinary_link)

ライン1ライン2

価格：10,000円（税込・送料別）

概略寸法：縦400mm×横400mm

素材：・クッションカバー

表地 難燃性ポリエステル100％

裏地 ポリエステル100％（樹脂コーティング）

・中身

表生地 綿100％

中材（綿）ポリエステル100％

※色が異なる背面部・座席部の2種類の座席シートを片面ごとに使用しています。

2.購入方法

⑴ 受注期間：2025 年3月1日（土）～3月17日（月）

⑵ 商品購入ページ：JRE MALL ショッピング内「東北 MONO WEB SHOP」

１.鉄道クッション E5系 グリーン車 アシェント(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-cush08?utm_source=202502prtimes_E5cush&utm_medium=E5cush_green_link)

２.鉄道クッション E5系 普通車 ライン1×ライン2(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-cush07?utm_source=202502prtimes_E5cush&utm_medium=E5cush_ordinary_link)

⑶ 商品お届け予定日：注文受付月の翌月から１～２カ月程度お時間をいただきます。

※受注期間は変更になる場合があります。

※現行車両の補修用座席シートを使用しているため、材料確保の都合上お届けまでお時間をいただく場合があります。

〇chair craft 真について（鉄道クッション製作）

2006 年の創業以来、宮城県名取市で主に椅子張替・修理・特注製作を事業として営んでおります。慣れ親しんだ椅子に新たな価値観を見出し生まれ変わらせる事により、ゴミを減らし環境保全に努める事業展開で活動してまいりました。近年ではデザイナーズチェアやヴィンテージチェアなどのレストア・リメイクを多く手がけており、建築/内装関係の企業やインテリアショップのサポートを行っています。

URL： http://www.chaircraftshin.jp

JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：松木 茂



事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



※写真・イラストは全てイメージです