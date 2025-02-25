無料オンラインセミナー「最先端！AIで時短しながら集客するSNS×MEOの活用方法とは!?︎」を3月6日（木）13:00開催

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行）は、株式会社BESW（本社：東京都台東区、代表取締役：田中 千晶）と共同で、無料オンラインセミナー「最先端！AIで時短しながら集客するSNS×MEOの活用方法とは!?︎」を2025年3月6日（木）13:00より開催いたします。

申し込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFG26ESELvCpujS9JzCKyewNJFWKSJxTaxSYvUEP3dPLoTA/viewform)

セミナー概要

プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35376/table/326_1_56380f40a88a26b5cf7fde3ab4211e27.jpg ]【株式会社BESW】SNS集客をAIで最大化させる！効率的な組織づくりから運用方法まで徹底解説！

本セミナーでは、最新のSNSマーケティングの基礎から、成果を最大化するための具体的な運用ノウハウまでを解説します。

生成AIを活用した効率的なSNS集客手法や、Instagramを活用して売上を向上させた成功事例を紹介。さらに、各SNSプラットフォームの特性を活かしたターゲット別戦略や、短時間で効果を上げるための組織運営のポイントについても詳しく解説します。

SNS運用の課題を解決し、短期間で集客効果を高めたい方に最適な内容です。ぜひこの機会にご参加ください。

【株式会社トライハッチ】AIで効率化！店舗集客を最大化するGoogleマップ活用術

本セミナーでは、Googleマップを活用した集客戦略の重要性と、効果的な運用ノウハウを解説します。

Googleマップ対策が後回しにされがちな理由とその改善策、多店舗展開における活用ポイントを事例を交えて紹介。

さらに、Googleビジネスプロフィールの最新トレンドや、成果につながる運用ポイントを解説し、自社開発ツール「MEOチェキ」を活用したAIによる業務効率化の実践方法もデモを交えてお伝えします。

Googleマップを活用した集客力の向上を目指す方に最適な内容です。ぜひご参加ください。

質疑応答

セミナー内でいただいた質問に回答いたします。

登壇者

株式会社BESW

代表取締役

田中 千晶

2009年、大学在学中に会社を設立し、1年半で大手企業、中小企業50社と取引をする。 Webプロモーション支援を得意とし、特にSNS活用支援で多くの実績をもつ。

2012年から全国各地でセミナーを精力的に実施。シリコンバレーのFacebook本社やX本社へ毎年出向いて直接SNSの最先端情報を仕入れてきている。

角川出版社、マイナビ社、技術評論社、翔泳社、インプレス社でマーケティング支援の書籍を8冊出版。連載も8社で行う。自身のラジオ番組、パーソナリティとしても活動し、SNSの最新情報を届けている。

株式会社トライハッチ

営業本部 課長代理

田島 諒

前職では店舗専門の不動産会社で仲介を行い、テナント募集と新規出店の支援を経験。

コロナ禍になり、出店どころではなく集客が大変な店舗の実情を目の当たりにし、集客支援をしたいという思いから、「STORE FIRST」を掲げ店舗のデジタルマーケティングを行うトライハッチにジョイン。

現在は直販のアカウントセールスとして、GoogleMapsの最適化（MEO対策）サービス・GoogleMaps管理分析ツールの販売を行い、1,000店舗以上のMEOサービス導入を支援。

株式会社BESW 会社概要

社名：株式会社BESW

代表者：代表取締役 CEO 田中 千晶

所在地： 東京都千代田区神田三崎町3-8-5 千代田JEBL 6F

事業内容： 企業様ごとにカリキュラムをカスタマイズし、運用・コンサル・研修を一気通貫で行うプログラム「SNSCHOOL」の運用

U R L：https://bes-japan.co.jp/

株式会社トライハッチ 会社概要

代表者：代表取締役 武藤尭行

所在地：東京都新宿区新宿１丁目8－4 近鉄新宿御苑ビル 7F

資本金：50,000,000円

U R L：https://tryhatch.co.jp

事業内容：デジタルマーケティング事業 ローカルテック事業

主要サービス：

https://meo.tryhatch.co.jp/meocheki/（MEOチェキ）

https://meo.tryhatch.co.jp/meochekilp2/（MEOチェキ for 複数店舗）

https://meo.tryhatch.co.jp/meochekihp/（MEOチェキ HP）

https://meo.tryhatch.co.jp/hoshikakutokun（MEOチェキforレビュー）

https://meo.tryhatch.co.jp/meochekilite/（MEOCHEKI LITE）

https://stopro.tryhatch.co.jp/（STOPRO）

https://lp.insta-tools.com/（Insta Cheki）

https://instagram.tryhatch.co.jp/（Insta Hatch）

https://meo.tryhatch.co.jp/（MEOチェキBLOG）

https://inboundmeo.tryhatch.co.jp/（インバウンドMEO）

https://meo.tryhatch.co.jp/swipe2/（SwipeKit）