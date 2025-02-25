NEWモデル。シンプルに直線・高さ・傾斜を測定。携帯型レーザー距離測定器「トゥルーパルス200i」新発売

株式会社阪神交易

株式会社阪神交易(本社：大阪府大阪市北区、社長：森本 登士)は、このたび、米国レーザーテクノロジー社製「携帯型レーザー距離測定器トゥルーパルス200i」を3月3日(月)より発売いたします。

携帯型レーザー距離測定器トゥルーパルス200i

携帯型レーザー距離測定器「トゥルーパルス200i」は測定可能距離、最大2500メートル。ワンボタン、一人で簡単に「直線距離（傾斜距離）、水平・垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ」に加え、垂直ライン上2点間の「直線距離（傾斜）、水平距離、高低差、傾斜角度」が測定できます。

ワンボタンで様々な項目を測定可能

測定精度は10cm（1000m以上は20cm）、傾斜精度は±0.1°。

夕暮れ時や背景が暗い目標物測定時に役立つ「赤色ディスプレイ表示」や5段階明度調整可能な光透過率80％の「超高輝度ヘッドアップディスプレイ」を搭載し、ストレスなく計測作業が行えます。

完全防水（IP67）、軽量頑丈なマグネシウム製シャーシ、ラバー外装アルミハウジングで雨天、屋外、山間部や瓦礫等の過酷な環境下でも安心して使用できます。

ダム・トンネル・橋梁などのインフラ建設から林業、災害時の河川・家屋・がけ崩れの被災状況調査まで用途の幅は広く、民間から官公庁まで幅広いユーザー層に支持を得ています。



Bluetooth搭載でスマホやタブレットなどモバイル端末と連携、データ転送や分析に役立ちます。



●価格

標準本体価格：\396,000(税込\435,600)



●製品URL

https://www.hanshinco.com/trupulse_200i.html



●株式会社阪神交易とは

海外の光学機器・計測器・工具などを輸入して日本国内で卸販売／流通している企業です。レーザーテクノロジーの日本代理店として、販売からサポートまで対応しております。

【会社概要】

【会社名】株式会社 阪神交易

【設立】1973年5月9日

【代表者】代表取締役社長 森本 登士

【所在地】〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

【URL】https://www.hanshinco.com/

【主な事業内容】距離測定器、双眼鏡、暗視スコープ、ハンドツール、食肉解体用電動鋸、小型専門機器の輸入販売



●本件に関するお問い合わせ先

株式会社阪神交易 営業企画部

TEL：06-6371-8548

E-mail：sales@hanshinco.com