自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、トップチューブバッグ(active T6)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～3/3(月)23:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX トップチューブバッグ(active T6)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月25日(火)～3/3(月)23:59まで
新商品の「トップチューブバッグ(active T6)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX トップチューブバッグ(active T6)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/actibvet6/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/actibvet6
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH44QF2X
販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
トップチューブバッグ
サイズ
長さ23cm, 幅8cm, 高さ9-11cm
重量
304g
容量
0.8L
素材
ABS 樹脂
主な仕様
ABSハードケース (外部衝撃に強い)/360°回転可能/6.1-6.8 インチのスマホ対応/防水・防塵性
付属
専用ストラップ4本、ボルト4本、ゴムパッド1点、専用マウント1点、六角工具、日本語説明書
マウント対応
円形チューブ φ30-55mm、楕円形チューブ φ35-55mm
適用
ロードバイク、MTB、クロスバイク、スポーツ電動自転車など幅広く適用