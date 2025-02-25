自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、トップチューブバッグ(active T6)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～3/3(月)23:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月25日(火)～3/3(月)23:59まで


新商品の「トップチューブバッグ(active T6)」のXプレゼントキャンペーンを開催!

































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商品の詳細




商品名：GORIX トップチューブバッグ(active T6)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/actibvet6/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/actibvet6


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH44QF2X



販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


トップチューブバッグ


サイズ


長さ23cm, 幅8cm, 高さ9-11cm


重量


304g


容量


0.8L


素材


ABS 樹脂


主な仕様


ABSハードケース (外部衝撃に強い)/360°回転可能/6.1-6.8 インチのスマホ対応/防水・防塵性


付属


専用ストラップ4本、ボルト4本、ゴムパッド1点、専用マウント1点、六角工具、日本語説明書


マウント対応


円形チューブ φ30-55mm、楕円形チューブ φ35-55mm


適用


ロードバイク、MTB、クロスバイク、スポーツ電動自転車など幅広く適用