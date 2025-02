ニューバランスと「名古屋ウィメンズマラソン2025」を最大限に楽しもう！Part.2

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、

2025年3月9日(日)にバンテリンドームナゴヤで開催される「名古屋ウィメンズマラソン2025」(オンライン含む)「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2025」「名古屋シティマラソン2025」にシルバースポンサーとして協賛いたします。3月は国際女性デーもあり、女性を祝福する月間です。ニューバランスが掲げる、走る人すべてに向けたメッセージ「Run your way.」のもと、“世界最大の女性マラソン大会”をサポートすることにより初めてマラソンにチャレンジする方からシリアスランナー、アスリートまで、ランニングを楽しむあらゆる女性のチャレンジを応援いたします。

レースだけでなくその前後の時間も最大限に楽しむために、ニューバランスは様々なコンテンツをご用意しています。マラソンEXPOやオフィシャルストア「ニューバランス名古屋」のスペシャルイベント、レース当日のフルマラソンコース上でのチアゾーン設置に加えて、レース前日、当日の栄エリアでも様々なイベントを実施いたします。ランナーも、応援する人も、街の皆さんも、この週末を最大限に楽しみましょう。

名古屋ウィメンズマラソン2025ニューバランスウィメンズランニング特設サイト

https://shop.newbalance.jp/lp-running-nwm.html

The Loopback COMMON LANDSCAPE x ikism POP-UP supported by New Balance

クリエイティブランニングクルー“ikism(イキズム)”と名古屋を代表するランニングコミュニティ“COMMON LANDSCAPE(コモンランドスケープ”によるPOP-UPスペースが栄エリアに限定オープン。企画展示やグッズ販売、ランナーによるランナーのためのさまざまなアクティベーションが企画されています。POP-UPを楽しむとともに、レース前日には事前予約制のシェイクアウトラン&プレレースパーティも開催します。

開催日時:3月8日(土)

Shakeout Run 15:00~17:00 ※事前予約制

Pre-race Party 17:00~22:00 ※どなたでもご参加いただけます

開催日時:3月9日(日)

Post-race Drinks 12:00~17:00 ※どなたでもご参加いただけます

開催場所:GARDEN NAGOYA 名古屋市中区栄3-24-10

※Shakeout Runは事前予約制になります。下記応募フォームよりご応募ください。

https://form.qubo.jp/theloopbackshakeoutrun

※Pre-race Party、Post-race Drinksはどなたでも参加いただけます。

※詳しい情報はInstagramの@ikism_rcで情報を確認願います。

※応募フォームは外部サイトに遷移します。

After Party supported by Red Bull

Red Bullサポートのもと音楽やドリンクでランナーをセレブレーションするアフターパーティーを開催します。

開催日時:3月9日(日) 13:00~18:00

開催場所:SLOW ART CENTER NAGOYA 名古屋市中区錦3-16-5

※どなたでも参加いただけます。

Sauna supported by Cred Spa Sauna

「名古屋ウィメンズマラソン2025」出走者限定で、無料で入れるサウナがアフターパーティーに登場。フィンランド式の大型サウナと水風呂、内気浴でレース後の疲れた体をととのえましょう。

開催日時:3月9日(日) 13:00~18:00

開催場所:Cred Spa Sauna 名古屋市中区錦3-16-5

※名古屋ウィメンズマラソン出走者限定

※女性限定

※混雑時、お待ちいただく可能性がございます

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/をご覧ください。(https://shop.newbalance.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp:https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」:https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120