ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)はAIのベストアルバム 「25th THE BEST - ALIVE」(読み:トゥエンティーフィフスザベスト - アライブ)を2月26日(水)に発売します。

25周年記念ベストアルバムとなる今作には、ストリーミング再生数50億回以上を記録、世界中で1,200万トラック以上を売り上げているグラミーアーティスト、ゼッドが手掛けた完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』のエンディングテーマ「NAKAMA」(ゼッド feat. AI)をボーナストラックとして収録。初回限定盤には2023年10月~2024年3月まで、全国で10万人を動員した同ツアーのファイナル公演(3月24日(日)東京国際フォーラムホールA)“AI RESPECT ALL TOUR FINAL@東京国際フォーラム_2024.3.24”が収められています。

今作のリリースと楽曲「Story」のリリース20周年を記念して、懐かしいツアー初歌唱映像から最新ツアーまでの歴代ライブステージより14編の「Story」パフォーマンスをYouTube公式チャンネルにて配信しています。加えて、AI×縦型動画クリエイティブ集団OASIZ(オアシズ)がタッグを組んだ「Story」新MVと、その新MVと連動したショートドラマ(前編・後編)も公開。新MVは『受け継がれる愛と新たな家族の絆』をテーマにしたドラマ仕立ての作品で、新MVでは語られなかったストーリーがショートドラマ前編・後編にて紐解かれる仕掛けとなっています。

発売日の2月26日(水)には19時30分よりYouTube Live生配信を開催、21時からはYouTube Premium アフターパーティーを実施します。2月27日(木)20時からは、音楽ストリーミングサービス「AWA」が提供するオンライン空間「ラウンジ」、2月28日(金)20時からは「Stationhead」にて、両日ALに収録されている楽曲を一挙オンエア。AWA「ラウンジ」では限定の本人コメントも放送予定です。

AIは5月より全国ベストツアー「AI 25th best tour ←ALIVE→」を開催することも発表しています。今作に封入されている<シリアルコード>でご応募いただいたお客様の中から、抽選でペア150組300名様をツアー直前リハーサルにご招待します。

AI「Story (2025 Ver.)」(Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nMROhyihehU ]

AI RESPECT ALL TOUR FINAL@東京国際フォーラムダイジェスト from 25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZOu5t4tql70 ]

25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』Anniversary リリースパーティー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=YMSK0WlhF5Y ]

AI 25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』

2月26日(水)発売

https://lnk.to/ai_25th_ALIVE

【通常盤】(CD) UPCH-20692 \2,970 (税込)

【DELUXE EDITION】(2CD) UPCH-20690/1 \4,180 (税込)

【初回限定盤】(2CD+Blu-ray) UPCH-29491 \7,480 (税込)

【初回限定盤】(2CD+DVD) UPCH-29492 \6,930(税)

【UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット】

・『25th THE BEST - ALIVE』【通常盤】+「AI スペシャルTシャツ」/\6,820 (税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』【DELUXE EDITION】+「AI スペシャルTシャツ」/\8,030 (税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤】(2CD+Blu-ray)+「AI スペシャルTシャツ」/\11,330 (税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤】(2CD+DVD)+「AI スペシャルTシャツ」/\10,780(税)

<商品概要>

●AI 25TH BEST - ALIVE 【通常盤】(CD)

1.Story (2005年楽曲) 森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング

2.アルデバラン (2021年楽曲) NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌

3.ハピネス (2011年楽曲) コカ・コーラ 2011~2015クリスマスキャンペーンソング/(映画『パディントン』日本版イメージソング

4.みんながみんな英雄 (2016年楽曲) au 三太郎シリーズ TVCM

5.ママへ (2013年楽曲) ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング

6.キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲) TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌

7.My Friend (2003年楽曲) audio-technica CMソング

8.THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)

9.LIFE (2009年楽曲)

10.最終宣告 (2003年楽曲)

11.I Wanna Know (2006年楽曲) サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング

12.VOICE (2013年楽曲) TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌

13.Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)

14.YOU ARE MY STAR (2009年楽曲) 「鹿児島マラソン」オフィシャルソング

15.眠れない街 (2010年楽曲)テレビ朝日系ドラマ「警視庁継続捜査班」主題歌

16.Believe (2006年楽曲) フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌

17.Music Is My Life (2017年楽曲)

18.NAKAMA(ゼッド feat. AI) (2024年楽曲) ※完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』のエンディングテーマ

●AI 25TH BEST - ALIVE 【DELUXE EDITION】(2CD)

【CD1】

1.Story (2005年楽曲) 森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング

2.アルデバラン (2021年楽曲) NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌

3.ハピネス (2011年楽曲) コカ・コーラ 2011~2015クリスマスキャンペーンソング/映画『パディントン』日本版イメージソング

4.みんながみんな英雄 (2016年楽曲) au 三太郎シリーズ TVCM

5.ママへ (2013年楽曲) ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング

6.キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲) TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌

7.HANABI (2016年楽曲)

8.My Friend (2003年楽曲) audio-technica CMソング

9.THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)

10.FAKE feat. 安室奈美恵 (2010年楽曲)

11.LIFE (2009年楽曲)

12.INDEPENDENT WOMAN (2012年楽曲) 集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング

13.WORLD DANCE feat. ちゃんみな (2023年楽曲)

14.IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 (2021年楽曲)

15.最終宣告 (2003年楽曲)

16.I Wanna Know (2006年楽曲) サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング

【CD2】

1.E.O. (2004年楽曲) テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ

2.VOICE (2013年楽曲) TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌

3.Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)

4.リスペクト (2023年楽曲)

5.Thank U (2003年楽曲)

6.MUSIC (2006年楽曲)

7.Sunshine (2005年楽曲)

8.BE WITH YOU (2021年楽曲)東京建物「企業CM」CMソング

9.ワレバ (2023年楽曲) 「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング

10.YOU ARE MY STAR (2009年楽曲) 「鹿児島マラソン」オフィシャルソング

11.眠れない街 (2010年楽曲)

12.Family (2010年楽曲)

13.So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008年楽曲)

14.Wavin' Flag - Coca Cola(R) Celebration Mix -Version AI- (2010年楽曲)

コカ・コーラ グローバル・キャンペーン・ソング

15.I'll Remember You (2007年楽曲)

16.Believe (2006年楽曲) フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌

17.Music Is My Life (2017年楽曲)

18.NAKAMA(ゼッド feat. AI) (2024年楽曲) ※完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』のエンディングテーマ

●AI 25TH BEST - ALIVE 【初回限定盤】(2CD+Blu-ray)、または(2CD+DVD)

【2CD】 ※収録内容は【DELUXE EDITION】と共通。

【Blu-ray/DVD共通】

“AI RESPECT ALL TOUR FINAL@東京国際フォーラム_2024.3.24”

<本編>

OPENING/リスペクト/MORIAGARO/HANABI/THE MOMENT feat. \ellow Bucks/Start Again/Wavin' Flag/BE WITH YOU/ママへ/ウツクシキモノ/Life Goes On/指を握る小さな手/眠れない街/BE BRAVE/Story/アルデバラン/I Wanna Know/VOICE/Not So Different Remix/WORLD DANCE

<ENCORE>

Lasting Peace Song/ワレバ/みんながみんな英雄/ハピネス

[ショップ別 購入特典]

■UNIVERSAL MUSIC STORE

・【UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルTシャツ付限定セット】 クリアファイル[A4サイズ]+ 缶バッジ

・【DELUXE EDITION】 【初回限定盤】【通常盤】 クリアファイル[A4サイズ]

■Amazon.co.jp:メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄

■タワーレコード:ステッカーシート

■HMV: ポスターカレンダー[A3サイズ]

■楽天ブックス:クリアポーチ

■セブンネット:トート型エコバッグ

■一般店:ポストカード

※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

【AI 25周年 スペシャルサイト】

URL:https://sp.universal-music.co.jp/ai/ai25th/

<AI 25周年ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』リリース記念オンライン リリースパーティー詳細>

〇 2月26日(水)「YouTube」 19時30分~

25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』Anniversary リリースパーティー

参加URL: https://youtube.com/live/YMSK0WlhF5Y

出演:AI、DJ HIRAKATSU、植松陽介

※オープニングDJタイムあり

START:21時~

YouTube Premium アフターパーティー

参加URL:https://youtube.com/live/6tncIlHq8gs

※視聴にはYouTube Premiumへの登録が必要です

アクセス後、動画の下に表示される [通知を受け取る] ボタンをタップすると、配信開始時に通知が届きますのでご活用ください。

〇 2月27日(木)「AWA」

START:20時~

【限定ボイスあり】AI 特集 on LOUNGE

参加URL:https://mf.awa.fm/open_ai_0227

「ラウンジ」で流れる楽曲は90秒以内となります。

ブラウザ、アプリどちらでも無料でお楽しみいただけます。

※「AWA」アプリの日本国外でのは利用は出来ません

▼App Store:

https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

▼Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

〇 2月28日(金)「Stationhead」

START:20時~

25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』 リスニングパーティー

※アーティスト本人のコメント・ボイス参加予定はございません

開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、【officialai】をフォローください。

※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1)

登録・使用方法はこちら

https://www.universal-music.co.jp/other/umjstationhead/

【全国ツアー 詳細】

ツアー特設サイト: https://sp.universal-music.co.jp/ai/25thbesttour/

<ツアー直前リハーサル詳細>

https://www.universal-music.co.jp/ai/news/2025-01-24/

AI情報

■AI Information:https://bio.to/AI_Link

■TAP │ Take Action for Peace:AIと一緒に平和のために「何が」出来るのかを考えるメディア

https://www.instagram.com/take_action_for_peace/