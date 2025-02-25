アニメ『黒子のバスケ』より、“おにぎり”がテーマの新規描き下ろしアイテムが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にてアニメ『黒子のバスケ』の新商品を販売します。
春のピクニックの定番"おにぎり"を握る姿の新規アイテムが販売決定！
黒子や火神たちの十人十色の個性が伺える描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品も登場します！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2025」
・開催日時 2025年3月22日(土)～3月23日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J53]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにてアニメ『黒子のバスケ』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典イラストシート(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
予約期間：2025年2月25日(火)12:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年5月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド おにぎりver.（全10種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：黒子テツヤ、火神大我、⻩瀬涼太、緑間真太郎、宮地清志、⻘峰大輝、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋（全10種）
■トレーディングホロ缶バッジ おにぎりver.（全10種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入] 5,500円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングミニキャラ缶バッジ おにぎりver.（全10種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入] 4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション おにぎりver.（全10種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングミニアクリルスタンド おにぎりver.（全10種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[10個入] 7,700円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■アクリルアートパネル おにぎりver.（全10種）
販売価格：3,300円(税込)
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
【関連サイト】
アニメ『黒子のバスケ』公式サイト
http://www.kurobas.com
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline