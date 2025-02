¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É¡õ¥Ð¥¹¥¿ー¥É¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè5´¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ ¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ú·ì¤È³¥¤ËÅÉ¤ì¤¿¥¬¥é¥¯¥¿¡Û¤â¤é¤¨¤ë!!

株式会社ドリコム『ブレイド&バスタード』コミックス 第5巻 購入者限定オリジナル特典

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀)の出版・映像ブランド「ドリコムメディア」は、名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジー『ブレイド&バスタード』コミックス第5巻に封入される購入者限定オリジナル特典コードの詳細を発表いたしました。

また、3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』とのコラボイベントを3月後半に開催することをお知らせいたします。

オリジナル特典【血と灰に塗れたガラクタ】がもらえる!!

コミックス5巻初回出荷分の購入者限定特典として、『Wizardry Variants Daphne』の装備品が手に入るオリジナル特典【血と灰に塗れたガラクタ】をプレゼントいたします。

本ガラクタはここでしか手に入らない限定品となっており、『ブレイド&バスタード』のコラボ装備品を入手できるチャンスがあるガラクタです。

ぜひ第5巻に封入される特典コードを利用し、コラボ装備品をGETしてください。

また、電子書籍での特典コード配布も決定いたしました。

BOOK☆WALKERでご購入いただいた方に特典コードをお送りいたします。取得方法の詳細についてはストア内のページよりご確認ください。

◆対象作品◆

DREコミックス『ブレイド&バスタード』第5巻

《紙書籍》全点に封入

《電子書籍》BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/de2c1a0da7-5cbd-49ad-84a2-ccf8ee938dc9/?adpcnt=swtq578w)でのご購入者様へ付与

※1冊につき1コードが封入・付与されます

◆特典内容◆

『Wizardry Variants Daphne』ゲーム内アイテム【血と灰に塗れたガラクタ】特典コード

特典コード有効期間:2025年3月19日~2026年2月17日

※本ガラクタからはコラボ装備品以外も排出されます。

※コラボ装備品はイベント中に入手することが可能です。

※特典コードは1ユーザーアカウントにつき、使用上限3つまでとなります。

<注意事項>

※特典コードを受け取るには特設サイト(https://store.wizardry.info/ja-JP)へアクセスし、ゲームのユーザーIDを入力してログインする必要があります。

※特典コードの入力は1回限りとなります。

※提供されるアイテムの内容や仕様は、予告なしに変更される可能性があります。

※対象ゲームのサービス変更や終了により、事前予告なく特典コードの受付が終了する可能性があります。

※特典コードの再発行は行っておりません。

※譲渡・換金・転売・オークションへの出品は禁止しております。

※特典コードは、理由のいかんを問わず、返品・換金・払い戻し等については一切応じられません。

※特典コードの使用に伴う通信費(パケット通信料を含む)は、お客様のご負担となります。

※お客様による特典コードの破損・汚損・紛失については、その責任を負いかねます。

▼ご予約はこちら

https://drecom-media.jp/drecomics/product/126(https://drecom-media.jp/drecomics/product/126)

コミックス発売記念!フェア開催決定

『ブレイド&バスタード』コミックス5巻の発売を記念して、各書店様でのフェアの開催が決定いたしました。

期間中に『ブレイド&バスタード』の対象書籍をお買い上げいただいた方に、【血と灰に塗れたガラクタ】特典コードの追加配布など、店舗別に特典をご用意しております。

ぜひこの機会に『ブレイド&バスタード』シリーズに触れてみてください。

フェア日程:3月19日(水)~

【店舗別フェア特典】

◆アニメイト

コミックス 第1~4巻を1冊ご購入につき1枚ずつ

・【血と灰に塗れたガラクタ】特典コード

ノベルス 第1~4巻またはコミックス第1~4巻を1冊ご購入につき1枚ずつ

・Wizardry Variants Daphneステータス風カード(全6種)

※内容詳細・配布方法については後日発表いたします。

◆TSUTAYA、メロンブックス、書泉ブックタワー・グランデ、ドリコムショップほか

コミックス 第1~4巻を1冊ご購入につき1枚ずつ

・【血と灰に塗れたガラクタ】特典コード

※TSUTAYAは一部店舗を除きます。

※その他書店様一覧は後日発表いたします。

◆セブンネットショッピング、楽天ブックス

コミックス 第1~5巻セット

・【血と灰に塗れたガラクタ】特典コード 3枚入り

※フェア開始日は店舗ごとに異なる可能性がございます。

※在庫がなくなり次第終了となります。

※特典に関してのお問い合わせは、弊社ではお答えできません。お問い合わせは各店舗までお願いいたします。

『Wizardry Variants Daphne』コラボイベントは25年3月後半開催

『Wizardry Variants Daphne』×『ブレイド&バスタード』コラボイベント開催

『ブレイド&バスタード』と『Wizardry Variants Daphne』のコラボイベントが3月後半に開催決定。本コラボ専用のダンジョンも実装を予定しております。ゲーム内では『ブレイド&バスタード』のキャラクターも登場予定です。

詳細については続報をお待ちください。

『ブレイド&バスタード』コミックス第5巻

《2025年3月19日(水)発売予定》

『ブレイド&バスタード5』

血と灰に塗れたダークファンタジーコミカライズ第5巻!

原作者・蝸牛くもによる書き下ろしSSも収録!!

漫画/楓月 誠(代表作『Re:ゼロから始める異世界生活 第二章 屋敷の一週間編』)

原作/蝸牛くも(代表作『ゴブリンスレイヤー』)

キャラクター原案/so-bin(代表作『オーバーロード』)

定価/748 円(本体 680 円+税)

判型/B6判

レーベル/DREコミックス

発行/ドリコム

【特典】

【血と灰に塗れたガラクタ】特典コード

《紙書籍》全点に封入

《電子書籍》BOOK☆WALKERでのご購入者様へ付与

※1冊につき1コードが封入・付与されます

【店舗別特典】

◆メロンブックス

イラストカード

◆TSUTAYA

イラストカード

◆DRECOM SHOP、書泉ブックタワー・グランデ

ブレバス名シーンプレミアムカード

ブレイド&バスタード 第5巻 店舗別特典

▼ご予約はこちら

https://drecom-media.jp/drecomics/product/126

『ブレイド&バスタード』とは

DREノベルス『ブレイド&バスタード』

名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられる、著・蝸牛くも(代表作『ゴブリンスレイヤー』)、イラスト・so-bin(代表作『オーバーロード』)によるダークファンタジーシリーズ。全世界10言語以上で展開され、アニメ化も発表された、いま一番注目されるダンジョン冒険譚。

無料WEBコミックサイト「DREコミックス」にて、楓月 誠によるコミカライズ版も大好評連載中。

◆シリーズ紹介:https://drecom-media.jp/drenovels/series/blade

◆作品PV:https://www.youtube.com/watch?v=gqYx3-ZV9Dg

◆DREコミックス:https://drecom-media.jp/drecomics/series/blade

◆公式X(旧Twitter):https://x.com/BladeandBastard

『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』とは

『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、人や動物を食い尽くし

世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■アプリ基本情報

タイトル:『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

ジャンル:3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android ※Steam版近日リリース予定

◆App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam:https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

開発/配信/運営:株式会社ドリコム

配信国:世界配信(日本・海外)

対応言語:日本語/英語 ※中国語(簡体字/繁体字)近日対応予定

■最新情報はこちらから

◆公式サイト:https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント

日本語:https://x.com/Wizardry_Daphne

English:https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

「Wizardry(ウィザードリィ)」とは

「Wizardry(ウィザードリィ)」

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

