TVアニメ『ブルーロック』より、″パンクファッション″がテーマの新規描き下ろしアイテムが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

写真拡大 (全9枚)

中外鉱業株式会社


出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にてTVアニメ『ブルーロック』の新商品を販売します。



パンクなレザーファッションに身を包んだ潔たち8人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「単語カードキーホルダー」のほか、通販商品など新作アイテムが多数登場！


会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。


ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！



イベント情報

「AnimeJapan 2025」
・開催日時　2025年3月22日(土)～3月23日(日)　9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所　東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名　中外鉱業ブース[J53]
・公式HP　https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。



特典情報


＜会場限定特典＞


中外鉱業ブースにてTVアニメ『ブルーロック』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、ゴールドイラストカード (全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！



＜通販限定特典（Chugaionline）＞


中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『ブルーロック』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、シルバーイラストカード (全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！



※イベント会場と通販(Chugaionline)でお渡しする特典が異なります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。



Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/

予約期間：2025年2月25日(火)17:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年6月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



製品情報


■アクリルフィギュアスタンド　パンクver.（全8種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、千切豹馬、御影玲王、氷織 羊、糸師 冴、士道龍聖（全8種）






■トレーディング缶バッジ（ランダムホロ入り）　パンクver.（全16種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[17個入] 7,480円(税込)


　　　　　　　　　　　　　※1SET17個入（ノーマル缶バッジ16個 + ホロ入りバッジ1個）


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※1SETにつきホロ加工仕様のレア缶バッジ(全16種)がランダムで1個封入されています。






■トレーディングアクリルスタンド　パンクミニキャラver.（全8種）


販売価格：1個 770円(税込)／1SET[8個入] 6,160円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。






■ポラショットコレクション　パンクver.（全16種）


販売価格：1個 330円(税込)／1SET[16個入] 5,280円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。






■単語カードキーホルダー　パンクver.（全2種）


販売価格：990円(税込)


ラインナップ：TypeA、TypeB（全2種）


仕様：4絵柄　4枚入り



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）


■BIGアクリルスタンド　パンクver.（全8種）


販売価格：3,520円(税込)


ラインナップ：潔 世一、千切豹馬、凪 誠士郎、御影玲王、糸師 凛、氷織 羊、士道龍聖、糸師 冴（全8種）





■Tシャツ　パンクver.


販売価格：4,400円(税込)


サイズ：Mサイズ、Lサイズ



※通販商品は会場での販売はございません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



権利表記・関連情報

【権利表記】
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

【関連サイト】
TVアニメ『ブルーロック』公式サイト
https://bluelock-pr.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline