TVアニメ『ブルーロック』より、″パンクファッション″がテーマの新規描き下ろしアイテムが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にてTVアニメ『ブルーロック』の新商品を販売します。
パンクなレザーファッションに身を包んだ潔たち8人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「単語カードキーホルダー」のほか、通販商品など新作アイテムが多数登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2025」
・開催日時 2025年3月22日(土)～3月23日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J53]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにてTVアニメ『ブルーロック』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、ゴールドイラストカード (全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『ブルーロック』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、シルバーイラストカード (全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※イベント会場と通販(Chugaionline)でお渡しする特典が異なります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
予約期間：2025年2月25日(火)17:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年6月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド パンクver.（全8種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、千切豹馬、御影玲王、氷織 羊、糸師 冴、士道龍聖（全8種）
■トレーディング缶バッジ（ランダムホロ入り） パンクver.（全16種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[17個入] 7,480円(税込)
※1SET17個入（ノーマル缶バッジ16個 + ホロ入りバッジ1個）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※1SETにつきホロ加工仕様のレア缶バッジ(全16種)がランダムで1個封入されています。
■トレーディングアクリルスタンド パンクミニキャラver.（全8種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[8個入] 6,160円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション パンクver.（全16種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[16個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■単語カードキーホルダー パンクver.（全2種）
販売価格：990円(税込)
ラインナップ：TypeA、TypeB（全2種）
仕様：4絵柄 4枚入り
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■BIGアクリルスタンド パンクver.（全8種）
販売価格：3,520円(税込)
ラインナップ：潔 世一、千切豹馬、凪 誠士郎、御影玲王、糸師 凛、氷織 羊、士道龍聖、糸師 冴（全8種）
■Tシャツ パンクver.
販売価格：4,400円(税込)
サイズ：Mサイズ、Lサイズ
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
【関連サイト】
TVアニメ『ブルーロック』公式サイト
https://bluelock-pr.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline