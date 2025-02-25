人財育成プラットフォームSmart Boardingが、2/26-28「 DX 総合EXPO 2025 春 東京」 3/11-12「第3回 バックオフィスDXPO 大阪’25 」 に出展いたします！

株式会社FCE

株式会社FCE（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、東証9564）は、人財育成プラットフォーム「Smart Boarding（https://www.smartboarding.net/(https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)）」を「 DX 総合EXPO 2025 春 東京 」「 第3回 バックオフィスDXPO 大阪’25 」に出展いたします。

「 DX 総合EXPO 2025 春 東京 」は、2025年2月26（水）～28日（金）幕張メッセ(４～７ホール) にて、「 第3回 バックオフィスDXPO 大阪’25 」は、2025年3月11日（火）・12日（水）インテックス大阪 （4・5号館）にて開催されます。

「 DX 総合EXPO 2025 春 東京」について

サービス公式サイト ＞ :https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502

・会期 ： 2025年2月26（水）～28日（金）

・会場 ： 幕張メッセ(４～７ホール)

・弊社ブース： 小間番号 S05-28

・主催 : DX 総合EXPO 実行委員会

・詳細 ： https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo (https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo)

「第3回 バックオフィスDXPO 大阪’25 」について

・会期 ： 2025年3月11日（火）、12日（水）

・会場 ： インテックス大阪 （4・5号館）

・弊社ブース： 小間番号 12-28

・主催 ： ブティックス株式会社（DXPO事務局）

・詳細 ： https://dxpo.jp/real/box/osaka/

サービス公式サイト ＞ :https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502

人財育成プラットフォーム Smart Boarding とは？

Smart Boardingは、教育研修・コンサルティングのプロが提供する人財育成プラットフォームです。

【お問合せはこちら】

Smart Boarding 人材育成サービスページ

https://www.smartboarding.net/(https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)

組織成長に必要な社員教育を実現する「人材育成」、学ぶ意欲を加速させる「人材評価」、社員一人ひとりの現状把握と目標管理ができる「人材管理」の３つの機能を備えております。

研修はやらされ感、教育が結局現場のOJT頼みになっている、学んだはずなのに研修内容が現場で生かされていない、今の社員教育で十分かどうか不安。こういった人財育成・組織作りにおけるお悩みを解決いたします。

【詳しくはこちら】

・人材育成： https://www.smartboarding.net/ (https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)

・人材評価： https://hre.smartboarding.net/(https://hre.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)

・人材管理： https://hrm.smartboarding.net/ (https://hrm.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)

株式会社FCE

サービス公式サイト ＞ :https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/ (https://fce-hd.co.jp/)

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7300製品中第1位（※1）を獲得した「RPAロボパットDX（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/(https://www.smartboarding.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver001&utm_content=2502)）」、世界4000万部、国内260万部発刊の世界的ベストセラー『7つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして生成AI業務の生産性を爆発的に向上させる「FCEプロンプトゲート（https://go.fce-promptgate.com/）」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より