アニメのすべてが、ここにある。AnimeJapan 2025 櫻坂46と一緒にアニメをもっと好きになる！アンバサダーステージの開催が決定！

一般社団法人アニメジャパンAnimeJapan 2025 キービジュアル

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2025」が2025年3月22日(土)、23日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

12回目の開催となる「AnimeJapan 2025」は、13万人を超える来場者を記録した前回開催に引き続き、東京ビッグサイト東展示棟1-8ホールにて、過去最大数となる117社の出展や全52のAJステージラインナップが決定し、開催規模も過去最大となります。また、AnimeJapan 2025アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

そしてこの度、櫻坂46が登壇するアンバサダーステージの開催が決定！AnimeJapanの楽しみ方や注目ポイントを紹介するステージや、メンバーが会いたいゲストを招いたステージ、注目する作品を紹介するステージなど、様々なステージを開催予定です。さらに本日より入場券・ファストチケットの販売がスタートしました！

■櫻坂46が登壇するアンバサダーステージの開催が決定！

AnimeJapan 2025 アンバサダー（櫻坂46）

AnimeJapan 2025のアンバサダーをつとめる櫻坂46が登壇する、アンバサダーステージの開催が発表になりました！開催期間中、櫻坂46メンバーが登壇し、AnimeJapanの注目ポイント紹介やゲストとのトーク、注目作品ステージなどが開催される予定です。

AnimeJapanにご来場される方はどなたでもご観覧いただけるステージとなっております。たくさんの方のご来場をお待ちしております。ステージプログラム詳細は、今後のお知らせをお楽しみに！

■AnimeJapan 2025 入場券情報 / 入場券・ファストチケットの販売スタート！

入場券とパブリックエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの発売がスタートしました。

◆入場券

各日2,500円(税込)

・＜インターネット販売＞CNプレイガイド・アニメイト販売 ︓～3月21日(金)23:59

・＜店舗販売＞アニメイト・GAMERS・ファミリーマート店内マルチコピー機 ︓～3月21日(金)23:59

◆ファストチケット

各日 3,900円(税込)

・CNプレイガイド 先行抽選販売 ：～3月15日(土)23:59

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapanへご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

購入方法など、詳細は公式サイトをご確認ください。

入場券情報 ▶ https://www.anime-japan.jp/tickets/(https://www.anime-japan.jp/tickets/)

■「AnimeJapan 2025」開催概要

催事名称：AnimeJapan 2025

【パブリックデイ】

会場：東京ビッグサイト東展示棟1-8ホール

会期：2025年3月22日(土)・23日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース / AJステージ / 主催企画 / オフィシャルグッズ販売 など

【ビジネスデイ】

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期：2025年3月24日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2025年3月25日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース / ビジネスセミナー / アニメビジネスコンシェルジュ など

【ファミリーアニメフェスタ2025】

会場：東京ビッグサイト東展示棟8ホール

会期：2025年3月22日(土)・23日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース / ファミリーステージ / キャラクターグリーティング / キッズワークショップなど

主催：一般社団法人アニメジャパン

後援：経済産業省 / 一般社団法人日本動画協会 / コミック出版社の会

特別協賛：Fate/Grand Order

協賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation /

TOHO animation STORE /光が死んだ夏(KADOKAWA) / SANKYO /

フィールズ株式会社 / Animelo Summer Live / 東映アニメーション株式会社 / ABEMA

事務局：AnimeJapan運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

公式サイト ▶ https://www.anime-japan.jp(https://www.anime-japan.jp)

公式 X(旧Twitter) ▶ @animejapan_aj（ハッシュタグ︓#AJ2025）