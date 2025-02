インテル株式会社

- インテルは、Performance-cores(P-cores)を採用した新しいインテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーを発表。データセンターのワークロード全般にわたり業界最高水準のパフォーマンスを提供するとともに、AI処理では最大2倍のパフォーマンス向上を実現*1- インテル(R) vRAN ブーストを内蔵したネットワークおよびエッジ向け新しいインテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーは、無線アクセス・ネットワーク(RAN)ワークロードで最大2.4倍の処理能力を実現*2

多くの企業がAIなどの次世代ワークロードに対する需要に応えるため、インフラストラクチャーのモダナイゼーションに取り組む中、高性能かつ高効率のコンピューティングは、データセンターからネットワーク、エッジ、PCに至るまで、あらゆる領域で不可欠とされています。この課題に対応するため、インテルは、インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサー(P-cores採用)を発表しました。この最新プロセッサーは、データセンターからネットワーク・インフラストラクチャーまで幅広いワークロードに適応する業界最高水準のパフォーマンスとクラス最高の効率性を実現し、これまでにないサーバー集約の機会を提供します。

インテル コーポレーション 暫定共同CEO(最高経営責任者) 兼 Intel Products CEOのミシェル・ジョンストン・ホルトハウス(Michelle Johnston Holthaus)は「インテルは、企業が直面する最難関の課題の解決とともに、顧客のビジネス成長を加速させる最先端の製品の市場提供に向け、全力を注いでいます。インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサー・ファミリーは、業界最高水準のCPU機能をAIに、画期的な機能をネットワーキングに提供すると同時に、効率性の向上と総保有コスト(TCO)の削減を実現します」と述べています。

新しいインテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサー

最新のインテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーは、データセンター向けとネットワーキング向けの両製品ポートフォリオで、大幅な進化を遂げました。

- インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサー(P-cores採用)6700/6500シリーズ:最新のデータセンターに最適なCPUで、パフォーマンスと電力効率を両立させる最良のバランスを備えています。広範な企業ワークロード全般にわたり前世代と比較して平均1.4倍のパフォーマンス向上*3 を実現するだけでなく、GPUと組み合わせたホストノードのCPUとしても優れたパフォーマンスを発揮し、AIシステムの基盤CPUとして最適です。また、第5世代 AMD EPYCプロセッサーとの比較し、コア数が3分の1少ないにもかかわらず、最大1.5倍のAI推論パフォーマンスを示しました*4。さらに、インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーはワット当たりパフォーマンスの効率性が極めて高く、5年前のサーバーと比較して平均5分の1に集約することが可能です*5。 一部のユースケースでは10分の1の集約が可能で、最大68%のTCO削減が見込まれます*6。- ネットワーク&エッジ向けインテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサー:高性能と電力効率に特化したシステム・オン・チップ(SoC)として設計されています。仮想化無線アクセス・ネットワーク(vRAN)、メディア、AI、ネットワーク・セキュリティーなど各分野専用に開発されたインテル独自の内蔵アクセラレーターを活用し、AI主導の世界で急速に高まるネットワークやエッジ・ソリューションに対する需要に応えます。このインテル(R) Xeon(R) 6 SoCは、インテル(R) vRAN ブーストの搭載により、前世代と比較して最大2.4倍のRAN容量拡大と*7、ワット当たりパフォーマンス70%向上*8を実現しました。また、インテル(R) メディア・トランスコード・アクセラレーターと呼ばれる内蔵のメディア・アクセラレーターを採用した業界初のサーバーSoCとして、インテル(R) Xeon(R) Gold 6538N プロセッサーと比較してワット当たりパフォーマンスが最大14倍向上します*9。

世界最高レベルのAI向けCPU

調査会社のIDCによると、AI導入の加速に伴い、2027年までに企業の支出は生成AIで1,530億ドル、機械学習と分析を合わせて3,610億ドルに達すると予測されています。インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーは、この急成長市場の大規模なシェア獲得を目指し、従来の機械学習、比較的小規模な生成AIモデル、ホストCPUにGPUアクセラレーションを組み合わせたワークロードに最適化されました。インテルは、AIエコシステムを構成するシリコン、ソフトウェア、ソリューションのプロバイダー各社と協業し、インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーをAIシステムの主力CPUとして強化しています。

最新の通信ネットワークに向けたパフォーマンス・リーダーシップ

5GとAIがコネクティビティーを変革しつつある今、従来のネットワーク最適化戦略はもはや十分とは言えません。通信事業者は次世代ネットワークとコネクティビティーの可能性を最大限に引き出すために、ネットワーク・スライシング(仮想的な分割)、AI搭載の無線コントローラー、クラウドネイティブのアーキテクチャーといったテクノロジーを取り入れています。統合型のプラットフォームのインテル(R) Xeon(R) プロセッサー・プラットフォームの活用により、通信事業者はワークロードの動的な最適化が可能になり、コスト削減のほか、変化する顧客の需要、トラフィック・パターン、市場シフトにリアルタイムで適応する、拡張性の高い柔軟なネットワークを構築できます。

インテル(R) Xeon(R) 6 SoCのパフォーマンスの特長は以下の通りです。

- Webroot CSIアップロード・モデル推論処理を最大4.3倍高速化(インテル(R) Xeon(R) D-2899NT プロセッサーとの比較*10)- AI-RANのコア当たりパフォーマンスが最大3.2倍向上(インテル(R) vRAN ブーストを搭載した前世代製品と比較*11)- 38コア搭載のシステムは、動画エッジサーバー上で最大38の同時カメラストリームに対するint8推論処理をサポート*12

新たな最先端イーサネット・ソリューション

今回インテルは、エンタープライズ、通信、クラウド、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、エッジ、AIアプリケーションの高まるニーズに応え、イーサネット・コントローラーとネットワーク・アダプターの新しい2つの製品ラインを発表しました。デュアルポート25GbE PCIeとOCP 3.0準拠のアダプター製品を皮切りに提供を開始し、今年中にさらに製品構成を拡充する予定です。

- インテル(R) イーサネット・コントローラー E830 &ネットワーク・アダプター:最大200GbEの帯域幅、柔軟なポート構成、Precision Time Measurement(PTM)など高精度な時刻同期機能をサポートします。高密度の仮想化ワークロードに最適化され、強力なセキュリティー機能とパフォーマンスを提供します。- インテル(R) イーサネット・コントローラー E610 &ネットワーク・アダプター:制御プレーンの処理に最適化された10GBASE-T接続を実装しています。このインテル(R) イーサネット・コントローラーE610シリーズは、傑出した電力効率、高度な管理機能、強固なセキュリティー機能を備え、シンプルなネットワーク管理と最大限の統合型ネットワーク・セキュリティーを実現します。

インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーに高性能なイーサネット接続を組み合わせることにより、企業のイノベーションを加速し、競争優位性を確保する強力な基盤を形成します。

すでに幅広いOEMパートナーとエコシステムが採用

インテル(R) Xeon(R) 6 プロセッサーはすでにデータセンターのエコシステム全体で幅広く採用されており、現在500を超えるシステムが市場に提供されている、または提供に向け進行中です。AT&T、Samsung、Verizon、Cisco、Dell Technologies、Ericsson、Hewlett Packard Enterprise、Lenovo、Microsoft、Nutanix、NVIDIA、Oracle、Red Hat、SAP、Supermicro、Vodafone、VMware、Wind Riverをはじめとする大手企業から、サーバーシステムやソフトウェア・ソリューション、サービスが世界中に展開され、利用できます。

