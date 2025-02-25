1か月限定『The KAHALA Afternoon Tea Spring』
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜のラウンジ＆バー THE KAHALA LOUNGEで大好評の「ザ・カハラ・アフタヌーンティー」。
今回のシリーズは4月1日～4月30日までの1か月限定『Spring』です。春を彩るカラーをまとった新作スイーツ・セイボリーは伝統と革新をテーマに創作された料理長自慢の逸品です。
ぜひ、カハラ横浜でしか味わえないオリジナルティーやオリジナルコーヒーと共にご賞味ください。
みなとみらいの景観を眺めながら、ゆっくりと友人や家族と会話を楽しみ、お過ごしいただけます。
先行してアフタヌーンティお席確約付き宿泊プランを販売しております。
ぜひこの機会にご利用くださいませ。
◆提供期間
2025年4月1日（火）~ 2025年4月30日（水）
◆提供価格
お一人様：10,120円（税サ込）
◆アフタヌーンティお席確約付ご宿泊プラン
ご予約はこちら(https://www.ikyu.com/00002638/?accommodation_types=HOTEL&adc=1&lc=1&pln=11594405&ppc=2&rc=1&rm=10163727&si=1&st=1&top=plans)
◆アフタヌーンティのみのご予約開始
2025年3月1日（土）正午より
ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/thekahala-yokohama-lounge/reserve)
◆問い合わせ
045-522-0077（10:00~19:00）
＜The KAHALA Afternoon Tea Spring＞
【スイーツ】
◆フロマージュクリュ・桜
◆タルト・ショコラ・フリュイルージュ
◆クレーム・シトロン・スフェール
◆ジュレ・シトロネル・マンダリン
◆カヌレ ド ボルドー
◆ハワイアンドーナッツ マラサダ
【セイボリー】
◆イベリコロースのインダイレクトロティ
クラブハウスサンドカハラ横浜スタイル
◆コンソメジュレとホワイトアスパラのクリーム
キャビアリキャビア フレーバーオイル
◆真蛸と季節野菜のモザイク風
◆そら豆とフロマージュブランの春色モンブラン
◆プティキッシュロレーヌ
トラディショナルスタイル