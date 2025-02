エコフレンドリーなカリフォルニア発のブランド・NOMADIX(TM)(ノマディックス)より、春夏の新色が登場！

アルコインターナショナル株式会社

2025年2月19日(水)より、アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコインターナショナル株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:降幡昌弘)は、Nomadix(TM)の25SS新作の販売を開始いたします。

この新たな製品は、日本オフィシャルサイト(https://www.hydroflask.co.jp/)並びに全国の小売店にて購入可能です。

“Own Less. Do more.(少ないモノで、多様なコトを)" ― 耐久性と汎用性に優れたタオル

NOMADIX(TM)のブランド理念は“Own Less. Do more.(少ないモノで、多様なコトを)"です。

吸水性や速乾性、軽量さなどたくさんの機能を備えており、どんなシーンやアクティビティにも1枚で対応できるようにデザインされています。

また、NOMADIX(TM)は、できる限り持続可能な方法で商品を作ることをモットーとしています。

地球から新たな資源を採取するのではなく、既存の資源を活用できるように、使用済みペットボトルからできるリサイクルポリエステル繊維を使用しています。

30本の使用済みペットボトルが、1枚のNomadix Towelに生まれ変わります。

夏を楽しむ大胆なデザインが続々登場!

The Nomadix Towel

旅行、ビーチ、ヨガなど様々なシーンで最適な、ブランドのオリジナルサイズ。

毛足が短く砂が付きにくいので、日光浴のブランケットとしても活躍します。

The Nomadix Towel(https://nomadix.jp/collections/nomadix-towels)

サイズ:72×184(cm)

税込価格:6,600円

Bandana Towel

UPF50+のマイクロスエードを使用したBandana Towelは、夏の日差しからあなたを守ります。吸水性に優れ、かさばらない、汎用性の高いタオルです。

Bandana Towel(https://nomadix.jp/collections/bandana-towels)

サイズ:56×56(cm)

税込価格:3,850円

Nomadix(TM)(ノマディックス)

友人同士であったZack Helminiak、Chace Petersen、Hunter Robinsonが、シンプル且つ抜本的なアイデアに基づくライフスタイルを目指して2014年に創立したアメリカンブランド。"Own less. Do more. (少ないモノで多様なコトを)"というブランド理念を基に、最高品質のリサイクル素材を用いたデザイン性の高いプロダクトを生み出しています。

現在ではREI、Scheels、Backcountryなどのアウトドアショップをはじめ、アパレルショップ、サーフィンショップやヨガスタジオ等幅広いジャンルの店舗にて販売されており、さらに多くの国での展開が見込まれるグローバルブランドへと成長し続けています。

Nomadix日本公式サイト :https://nomadix.jp/Nomadix日本公式IG :https://www.instagram.com/nomadix.jp/