¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¡Û¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¸¥ãー¥·ー¤È¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤¬Âè31²óÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤òÃåÍÑ
¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
@Loro Piana / GettyImages
@Loro Piana / GettyImages
2025Ç¯2·î23Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥·¥å¥é¥¤¥ó¡¦¥ªー¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè31²óÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¸¥ãー¥·ー¤È¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤¬¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¸¥ãー¥·ー¤Ï¡¢¥í¥í¡¦¥Ô¥¢ー¥Ê¤Î2024-2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¿¥¥·ー¥É¤È¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¥ë¥É¡¦¥Ô¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ó¥êー¡¦¥¦¥©ー¥¯¡¦¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¥Ã¥¯¤È¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥¦¥©ー¥¯¡¦¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¸¥ãー¥·ー
@Loro Piana / GettyImages
¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦
@Loro Piana / GettyImages