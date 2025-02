reGretGirl、5月にバンド初となるFC限定ツアー「第一回ニーロク集会」を東名阪で開催！

日本コロムビア株式会社

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが5月にFC限定ツアー「第一回ニーロク集会」を東京・名古屋・大阪にて開催する。

2025年で結成10周年を迎えた彼らの初のFC限定ツアーとなる。



限定のプレゼント付きで販売されるチケットはreGretGirl Official Fan Club”ルート26”にて、2月25日(火)18:00~長期有料会員 最速抽選先行、3月3日(火)18:00~有料会員 抽選先行を受け付ける。

詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックして欲しい。





reGretGirlは4月にNew Digital Single「エバーソング」、6月にはメジャー3rdフルアルバムをリリースし、さらに6月よりワンマンツアーを開催する。今後も様々な活動を行っていく予定なので、彼らにぜひ注目してほしい。【ライブ情報】

<reGretGirl FanClub Tour"第一回 ニーロク集会">

2025年5月6日(祝火)大阪 三国ヶ丘Fuzz

OPEN 17:30/START 18:00

2025年5月8日(木)東京 下北沢SHELTER

OPEN 18:30/START 19:00

2025年5月10日(土)愛知 名古屋CLUB ROCK'N'ROLL

OPEN 18:00/START 18:30



〇チケット先行販売

reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 長期有料会員限定 抽選先行

※2024年2月29日以前に入会された有料会員が対象です。

受付期間:2/25(火)18:00~3/2(日) 23:59

reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員 抽選先行

※全有料会員が対象です。

受付期間:3/3(月)18:00~3/9(日) 23:59



URL: https://www.regretgirl.com/feature/fctour_26shukai

【Profile】

2015年に大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」、9月から実施した全国20箇所のツーマンツアー「忘れられないツーマンツアー2022」は各所SOLD OUT。

2023年2月にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 “tear”」は軒並みSOLDOUT。

9月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2023」では、メンバーの人生に影響を与えた大先輩たちとの共演を果たした。

2024年1月から初の東名阪Zeppを含む、全国17箇所を回る「忘れたくないワンマンツアー “World with you”」を開催。

8月には「SUMMER ONEMAN LIVE 2024」と題し、大阪城野外音楽堂、ホールでは初となる人見記念講堂でのワンマンライブを開催。



幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。



■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official X

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official

■reGretGirl Official TikTok

@regretgirl_official

https://www.tiktok.com/@regretgirl_official

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/