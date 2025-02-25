アニメ「ブルーロック」缶バッジ付キャラクター大判タオル、アクリルジオラマなどの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ブルーロック」の新商品を受注開始いたしました。


▼缶バッジ付キャラクター大判タオル


　潔＆凛 vol.2/凪＆玲王 vol.2


■サイズ：約900×400mm


■素材：ポリエステル、ナイロン


■缶バッジ：φ56mm


■素材：スチール合金製、PET等






▼アクリルコースター(スタンド付)


潔 世一 U-20 JAPAN戦ユニフォームver./糸師 凛 U-20 JAPAN戦ユニフォームver.


凪 誠士郎 制服ver./御影玲王 制服ver.


潔 世一 白シャツver./蜂楽 廻 白シャツver.


■サイズ：約80mm


■素材：アクリル、PVC（スタンド）


■専用スタンド付属











▼MOKUスタ


潔 世一＆糸師 凛/潔 世一＆蜂楽 廻/凪 誠士郎＆御影玲王 vol.1/凪 誠士郎＆御影玲王 vol.2/凪 誠士郎


■サイズ：約140×106mm


■素材：木製（MDF）










▼アクリルジオラマ 潔＆凛＆冴＆愛空


■サイズ：約240×150mm


■素材：アクリル




(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会






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