アニメ「ブルーロック」缶バッジ付キャラクター大判タオル、アクリルジオラマなどの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ブルーロック」の新商品を受注開始いたしました。
▼缶バッジ付キャラクター大判タオル
潔＆凛 vol.2/凪＆玲王 vol.2
■サイズ：約900×400mm
■素材：ポリエステル、ナイロン
■缶バッジ：φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
▼アクリルコースター(スタンド付)
潔 世一 U-20 JAPAN戦ユニフォームver./糸師 凛 U-20 JAPAN戦ユニフォームver.
凪 誠士郎 制服ver./御影玲王 制服ver.
潔 世一 白シャツver./蜂楽 廻 白シャツver.
■サイズ：約80mm
■素材：アクリル、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
▼MOKUスタ
潔 世一＆糸師 凛/潔 世一＆蜂楽 廻/凪 誠士郎＆御影玲王 vol.1/凪 誠士郎＆御影玲王 vol.2/凪 誠士郎
■サイズ：約140×106mm
■素材：木製（MDF）
▼アクリルジオラマ 潔＆凛＆冴＆愛空
■サイズ：約240×150mm
■素材：アクリル
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
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